यूपी में जमीन का सरकारी रेट कैसे पता करें? घर बैठे ऐसे करें चेक UP Jamin Circle Rate 2025

यूपी में जमीन का सरकारी रेट यानी सर्किल रेट पता करना आजकल बहुत जरूरी हो गया है। चाहे आप जमीन खरीद रहे हों या बेच रहे हों, इसकी रजिस्ट्री करवाने के लिए सरकारी रेट का पता होना बहुत जरूरी है। यह रेट सरकार द्वारा तय किया जाता है और इससे कम कीमत पर कोई भी जमीन का लेन-देन नहीं हो सकता। इस रेट के आधार पर ही स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री चार्ज तय होता है। अब आपको घर बैठे ही ऑनलाइन इसकी जानकारी मिल सकती है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि UP जमीन सरकारी रेट 2025 कैसे चेक करें।

इसके लिए आपको किसी भी दलाल या कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से आसानी से अपने जिले और इलाके के अनुसार जमीन का सरकारी रेट देख सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और बिल्कुल फ्री है। आइए जानते हैं कि यह कैसे करें।

सर्किल रेट क्या है?

सर्किल रेट का मतलब है कि किसी जगह की जमीन का वह न्यूनतम मूल्य जो सरकार ने तय किया है। इससे कम कीमत पर जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती। यह रेट अलग-अलग जिलों और इलाकों में अलग-अलग होता है। यह जगह की सुविधाओं, सड़कों, शहरी विकास और बाजार की मांग के आधार पर तय किया जाता है।

इस रेट को अपडेट करने का काम स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग करता है। हर कुछ साल बाद इसे नए सिरे से तय किया जाता है। 2025 में भी कई जिलों में नए सर्किल रेट लागू किए गए हैं। इसलिए जमीन की खरीदारी से पहले इसकी जानकारी जरूर लें।

सर्किल रेट कैसे चेक करें?

UP जमीन सरकारी रेट चेक करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे। यह प्रक्रिया सभी के लिए आसान है। आइए जानते हैं इसके बारे में।

सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट igrsup.gov.in पर जाना होगा।

पर जाना होगा। वेबसाइट के होमपेज पर आपको मूल्यांकन सूची का ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करें।

अब आपको अपना जनपद (जिला) चुनना होगा। फिर अपने इलाके के अनुसार उप निबंधक कार्यालय चुनें।

अब कैप्चा कोड भरकर मूल्यांकन सूची देखें पर क्लिक करें।

आपके सामने एक पीडीएफ फाइल खुल जाएगी। इसमें आपके इलाके के सभी मोहल्लों और गांवों के अनुसार जमीन का सरकारी रेट दिया होगा।

आप इसे डाउनलोड करके भी रख सकते हैं।

अगर आप पुराने वर्ष के रेट देखना चाहते हैं तो पूर्व की मूल्यांकन सूची देखें पर क्लिक करें।

यहां आपको पिछले सालों के रेट की लिस्ट मिल जाएगी।

योजना का ओवरव्यू

जानकारी विवरण योजना का नाम उत्तर प्रदेश सर्किल रेट संचालन विभाग स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश आधिकारिक वेबसाइट https://igrsup.gov.in सर्किल रेट का उद्देश्य संपत्ति लेन-देन में पारदर्शिता बनाए रखना अपडेट वर्ष 2025 लाभार्थी सभी नागरिक उपयोग रजिस्ट्री एवं स्टाम्प ड्यूटी की गणना आधार स्थान, सुविधाओं और बाजार मूल्य के आधार पर

जरूरी बातें

सर्किल रेट और बाजार रेट में अक्सर अंतर होता है। बाजार रेट ज्यादा हो सकता है लेकिन रजिस्ट्री सरकारी रेट के आधार पर ही होती है।

अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो बाजार रेट के बजाय सरकारी रेट पर ध्यान दें।

रजिस्ट्री के समय आपको स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री चार्ज सरकारी रेट के आधार पर देना पड़ता है।

गाजियाबाद जैसे जिलों में 2024 में नए सर्किल रेट लागू किए गए हैं। 2025 में भी कई जगह अपडेट हो सकते हैं।

अगर आपको किसी जगह का रेट नहीं मिल रहा है तो आप अपने जिले के निकटतम उप निबंधक कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं।

यह सुविधा ऑनलाइन होने से लोगों को बहुत फायदा हुआ है। अब लंबी कतारों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते।

इस प्रक्रिया से भ्रष्टाचार भी कम हुआ है।

आप अपने जिले के अलग-अलग इलाकों के रेट की तुलना भी कर सकते हैं।

निष्कर्ष

UP में जमीन का सरकारी रेट पता करना अब बहुत आसान हो गया है। आप घर बैठे ही ऑनलाइन अपने इलाके के अनुसार जमीन का सर्किल रेट चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करना है। यह पूरी तरह से निःशुल्क और पारदर्शी प्रक्रिया है। जमीन की खरीदारी से पहले इसकी जानकारी जरूर लें।