TVS Premium Electric Cycle 2025: सिर्फ ₹6,000 में 120km सफर, 5 लाख युवाओं ने किया यह खास फैसला

आज के समय में युवाओं के बीच इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। खासकर कॉलेज जाने वाले और रोज़ाना कम दूरी तय करने वालों के लिए यह ट्रेंड और भी उपयोगी साबित हो रहा है। पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम और पर्यावरण प्रदूषण की चिंता के बीच अब इलेक्ट्रिक साइकिल एक सस्ता और स्टाइलिश विकल्प बनकर सामने आई है। लोग अब सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए नहीं, बल्कि अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाने के लिए भी ऐसे मॉडल पसंद कर रहे हैं।

इसी वजह से TVS ने अपनी नई प्रीमियम इलेक्ट्रिक साइकिल को भारतीय मार्केट में उतारा है, जो डिजाइन, रेंज और कीमत—तीनों ही मामलों में युवाओं को लुभा रही है। सबसे खास बात यह है कि इसकी कीमत सिर्फ ₹6,000 तक हो रही है, और इसमें आपको 120 किलोमीटर की जबरदस्त रेंज के साथ आधुनिक फीचर्स भी मिलते हैं। इस ऑफर के पीछे सरकार की ई-व्हीकल सब्सिडी योजना भी काम कर रही है, जिससे आम लोगों के लिए यह साइकिल और भी किफायती हो गई है।

सरकार का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ई-व्हीकल अपनाएं, खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में, ताकि प्रदूषण कम हो और ईंधन की खपत घटे। यह इलेक्ट्रिक साइकिल इसी विज़न का हिस्सा है, जिसे खासतौर पर युवाओं, छात्रों और कम दूरी पर आने-जाने वालों के लिए तैयार किया गया है।

TVS Premium Electric Cycle 2025

TVS की इस नई प्रीमियम इलेक्ट्रिक साइकिल का डिजाइन बेहद मॉडर्न और स्टाइलिश है, जो पहली नजर में ही युवाओं को आकर्षित कर देता है। यह हाई-क्वालिटी मटेरियल से बनी है, जिसमें हल्के फ्रेम और मजबूत बॉडी का इस्तेमाल किया गया है।

इस साइकिल में एक हाई-कैपेसिटी लिथियम-आयन बैटरी दी गई है, जो एक बार चार्ज करने पर करीब 120 किलोमीटर तक चलती है। बैटरी को डीटैचेबल बनाया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर इसे अलग करके आसानी से चार्ज किया जा सके। चार्जिंग का समय लगभग 4-5 घंटे है, और फास्ट चार्जिंग ऑप्शन भी उपलब्ध है।

राइडिंग कम्फर्ट के लिए इसमें एडजस्टेबल सीट, सॉफ्ट ग्रिप हैंडल और फ्रंट सस्पेंशन दिया गया है। इसके अलावा, एलईडी हेडलाइट, डिजिटल डिस्प्ले मीटर और मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं।

कीमत इतनी कम क्यों? – सरकार की ई-व्हीकल सब्सिडी योजना

ऐसी सस्ती कीमत का सबसे बड़ा कारण है केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली ई-व्हीकल सब्सिडी। ‘FAME India Scheme’ के तहत, सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर आर्थिक मदद देती है। यह मदद डायरेक्ट कीमत में घटकर मिलती है, जिससे आम उपभोक्ता को गाड़ी कम दाम में मिलती है।

TVS की इस इलेक्ट्रिक साइकिल पर भी इस योजना के तहत सब्सिडी लागू है। उदाहरण के तौर पर, इसकी असली कीमत करीब ₹20,000 के आसपास हो सकती है, लेकिन FAME-II सब्सिडी और राज्य सरकार की अतिरिक्त सहायता से यह ₹6,000 में उपलब्ध हो रही है। कुछ राज्यों में विशेष पहचान पत्र या रेशन कार्ड धारकों को अतिरिक्त छूट भी दी जाती है।

खरीदने की प्रक्रिया

अगर आप इस साइकिल को खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने राज्य की ई-व्हीकल सब्सिडी पॉलिसी को देखें। आमतौर पर प्रक्रिया इस तरह होती है:

अधिकृत TVS डीलर के पास जाएं – वहां आपको सब्सिडी की जानकारी और उपलब्ध स्टॉक के बारे में बताया जाएगा। जरूरी दस्तावेज जमा करें – जिसमें आधार कार्ड, पहचान पत्र, पते का प्रमाण और, अगर योजना में लागू है, तो रेशन कार्ड या अन्य पात्रता प्रमाण। पेमेंट और सब्सिडी कटौती – डीलर सीधे कीमत से सब्सिडी घटाकर आपको अंतिम भुगतान राशि बताएगा। डिलीवरी और रजिस्ट्रेशन – चूंकि यह साइकिल है, सामान्यत: आपको RTO रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, लेकिन बैटरी और सुरक्षा जांच के कागजात डीलर द्वारा दिए जाएंगे।

युवाओं के बीच लोकप्रियता का कारण

इस साइकिल की खासियत है कि यह न केवल सस्ती है बल्कि स्टाइलिश भी है। कॉलेज के छात्र इसे अपने कैंपस में इस्तेमाल कर सकते हैं, रोजमर्रा के काम के लिए ले जा सकते हैं और इसे पार्क करना भी आसान है।

शहर में ट्रैफिक से बचने और बिना पेट्रोल खर्च किए लंबी दूरी तय करने का एक बेहतरीन विकल्प बन गई है। साथ ही, इसकी मेंटेनेंस लागत भी बेहद कम है, क्योंकि इसमें इंजन ऑयल या ईंधन का खर्च नहीं है।

पर्यावरण के लिए एक सकारात्मक कदम

जैसे-जैसे ई-व्हीकल की लोकप्रियता बढ़ेगी, वैसे ही पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम होगी। इसका सीधा असर प्रदूषण के स्तर पर पड़ेगा। TVS की यह इलेक्ट्रिक साइकिल CO2 उत्सर्जन को लगभग शून्य बना देती है, जिससे शहर का हवा का स्तर सुधारने में मदद मिलती है।

सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ वर्षों में छोटे-मोटे वाहन पूरी तरह इलेक्ट्रिक बन जाएं। इस तरह की सस्ती और आकर्षक विकल्पों के आने से यह लक्ष्य अब ज्यादा संभव दिख रहा है।

निष्कर्ष

TVS की यह प्रीमियम इलेक्ट्रिक साइकिल न केवल किफायती है, बल्कि इसके फीचर्स और रेंज इसे युवाओं की पहली पसंद बना रहे हैं। सिर्फ ₹6,000 में 120 किलोमीटर की दमदार रेंज और स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ यह साइकिल आने वाले समय में ई-व्हीकल मार्केट का बड़ा चेहरा बन सकती है।