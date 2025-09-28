Train Reservation New Rules 2025: 1 अक्टूबर से टिकट बुकिंग के लिए लागू होंगे नए नियम

भारतीय रेलवे अपनी टिकट बुकिंग प्रणाली को और भी पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए 1 अक्टूबर 2025 से नए नियम लागू करने जा रहा है। यह बदलाव खासतौर पर ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर लागू होंगे, जिससे टिकट बुकिंग के समय यात्रियों की पहचान सुनिश्चित हो सके। नया नियम मुख्य रूप से रेलवे टिकट बुकिंग में बिचौलियों और फर्जी खातों के उत्पीड़न को कम करने के उद्देश्य से लाया गया है।

Train Reservation New Rules 2025: 1 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम

भारतीय रेलवे की नई नीति के अनुसार, 1 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन जनरल टिकट बुकिंग के पहले 15 मिनट केवल आधार-प्रमाणित यात्रियों के लिए आरक्षित होंगे। इसका मतलब है कि जब भी कोई ट्रेन की टिकट बुकिंग खोलेगी, तो उस पहले 15 मिनट के दौरान केवल वे उपयोगकर्ता टिकट बुक कर सकेंगे जिनका आधार IRCTC अकाउंट से लिंक और सत्यापित हो चुका होगा।

यह नियम IRCTC वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर लागू होगा। इसका उद्देश्य बिचौलियों, एजेंटों और फर्जी खातों द्वारा बड़े पैमाने पर टिकट बुकिंग को रोकना है। इसके बाद के समय में सामान्य तरीके से सभी उपयोगकर्ता टिकट बुक कर सकेंगे।

टिकट काउंटर से बुकिंग की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एजेंटों के लिए पहले से लागू 10 मिनट की बुकिंग प्रतिबंध भी समान रूप से जारी रहेगा।

नए नियम का सारांश और उद्देश्य

इस बदलाव के पीछे रेलवे का मकसद टिकट बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और टिकट बुकिंग के समय असली यात्रियों को प्राथमिकता देना है। इसके तहत fake accounts और bot से होने वाले गलत उपयोग को खत्म किया जाएगा।

नए नियम में प्रमुख बातें

पहले 15 मिनट केवल आधार से सत्यापित उपयोगकर्ताओं के लिए बुकिंग खुली रहेगी।

एजेंट पहले 10 मिनट में टिकट नहीं बुक कर सकेंगे जैसा पहले था।

काउंटर बुकिंग में कोई बदलाव नहीं।

तात्काल टिकट बुकिंग के लिए भी आधार सत्यापन पहले से अनिवार्य है (जुलाई 2025 से पहले लागू हुआ)।

नए टिकट बुकिंग नियम का संचालन कब होगा?

यह नया नियम 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा और सभी ऑनलाइन जनरल रिजर्वेशन टिकटों पर लागू रहेगा।

Train Reservation New Rules 2025 का सारांश: एक नजर में

विषय विवरण नियम लागू होने की तिथि 1 अक्टूबर 2025 लागू क्षेत्र IRCTC वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन जनरल रिजर्वेशन टिकट बुकिंग का पहला 15 मिनट केवल आधार-प्रमाणित उपयोगकर्ताओं के लिए आरक्षित एजेंट बुकिंग प्रतिबंध पहले 10 मिनट में एजेंट बुकिंग पर रोक जारी रहेगी काउंटर बुकिंग नियम कोई बदलाव नहीं तात्काल टिकट के लिए आधार सत्यापन जुलाई 2025 से पहले से लागू उद्देश्य फर्जी खातों और बिचौलियों से बचाव, पारदर्शिता बढ़ाना प्रतिबंधित उपयोगकर्ता बिना आधार सत्यापन के पहले 15 मिनट में ऑनलाइन टिकट बुक नहीं कर सकेंगे

Ticket Booking के लिए Aadhaar Authentication

नए नियम के अंतर्गत सभी यात्रियों को अपना आधार नंबर IRCTC अकाउंट से लिंक करना होगा। इससे OTP आधारित सत्यापन होगा जो फर्जी खातों से बचाएगा। यह प्रक्रिया मुफ्त है और IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर “प्रोफाइल” सेक्शन में जाकर की जा सकती है।

OTP Verification और एजेंटों के लिए नियम

भारतीय रेलवे ने 15 जुलाई 2025 से तात्काल टिकट बुकिंग में OTP आधारित सत्यापन भी अनिवार्य कर दिया है। साथ ही एजेंटों के लिए कुछ समय के दौरान टिकट बुकिंग पर प्रतिबंध भी लागू किए गए हैं ताकि बुकिंग में बिचौलियों की भूमिका कम हो।

AC क्लास के तात्काल टिकट के लिए एजेंट 10:00 AM से 10:30 AM के बीच बुकिंग नहीं कर सकते।

Non-AC क्लास के लिए एजेंटों की बुकिंग 11:00 AM से 11:30 AM के बीच निषिद्ध होगी।

नए नियमों का लाभ और प्रभाव