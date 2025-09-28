Blog

Train Reservation New Rules 2025: 1 अक्टूबर से टिकट बुकिंग के लिए लागू होंगे नए नियम

भारतीय रेलवे अपनी टिकट बुकिंग प्रणाली को और भी पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए 1 अक्टूबर 2025 से नए नियम लागू करने जा रहा है। यह बदलाव खासतौर पर ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर लागू होंगे, जिससे टिकट बुकिंग के समय यात्रियों की पहचान सुनिश्चित हो सके। नया नियम मुख्य रूप से रेलवे टिकट बुकिंग में बिचौलियों और फर्जी खातों के उत्पीड़न को कम करने के उद्देश्य से लाया गया है।

अब से ऑनलाइन जनरल रिजर्वेशन टिकट बुकिंग के पहले 15 मिनट केवल आधार से प्रमाणित उपयोगकर्ताओं के लिए आरक्षित होंगे। इससे रेलवे यह सुनिश्चित करेगा कि टिकट्स असली यात्रियों तक ही पहुंचें और बिचौलिया या स्क्रिप्ट से बड़े पैमाने पर टिकट बुकिंग पर रोक लगे। इस बदलाव से आम यात्रियों को टिकट मिलना आसान हो जाएगा, खासकर त्योहारों या शादी के सीजन में जब टिकटों की मांग अधिक होती है।

इस नियम के तहत रेलवे काउंटर से टिकट बुकिंग के लिए किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। टिकट एजेंटों के लिए पहले के नियम लागू रहेंगे, जिसमें आरक्षित टिकट बुकिंग के पहले 10 मिनट में एजेंट बुकिंग नहीं कर सकेंगे।

Train Reservation New Rules 2025: 1 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम

भारतीय रेलवे की नई नीति के अनुसार, 1 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन जनरल टिकट बुकिंग के पहले 15 मिनट केवल आधार-प्रमाणित यात्रियों के लिए आरक्षित होंगे। इसका मतलब है कि जब भी कोई ट्रेन की टिकट बुकिंग खोलेगी, तो उस पहले 15 मिनट के दौरान केवल वे उपयोगकर्ता टिकट बुक कर सकेंगे जिनका आधार IRCTC अकाउंट से लिंक और सत्यापित हो चुका होगा।

यह नियम IRCTC वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर लागू होगा। इसका उद्देश्य बिचौलियों, एजेंटों और फर्जी खातों द्वारा बड़े पैमाने पर टिकट बुकिंग को रोकना है। इसके बाद के समय में सामान्य तरीके से सभी उपयोगकर्ता टिकट बुक कर सकेंगे।

टिकट काउंटर से बुकिंग की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एजेंटों के लिए पहले से लागू 10 मिनट की बुकिंग प्रतिबंध भी समान रूप से जारी रहेगा।

नए नियम का सारांश और उद्देश्य

इस बदलाव के पीछे रेलवे का मकसद टिकट बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और टिकट बुकिंग के समय असली यात्रियों को प्राथमिकता देना है। इसके तहत fake accounts और bot से होने वाले गलत उपयोग को खत्म किया जाएगा।

नए नियम में प्रमुख बातें

  • पहले 15 मिनट केवल आधार से सत्यापित उपयोगकर्ताओं के लिए बुकिंग खुली रहेगी।
  • एजेंट पहले 10 मिनट में टिकट नहीं बुक कर सकेंगे जैसा पहले था।
  • काउंटर बुकिंग में कोई बदलाव नहीं।
  • तात्काल टिकट बुकिंग के लिए भी आधार सत्यापन पहले से अनिवार्य है (जुलाई 2025 से पहले लागू हुआ)।

नए टिकट बुकिंग नियम का संचालन कब होगा?

यह नया नियम 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा और सभी ऑनलाइन जनरल रिजर्वेशन टिकटों पर लागू रहेगा।

Train Reservation New Rules 2025 का सारांश: एक नजर में

विषयविवरण
नियम लागू होने की तिथि1 अक्टूबर 2025
लागू क्षेत्रIRCTC वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन जनरल रिजर्वेशन
टिकट बुकिंग का पहला 15 मिनटकेवल आधार-प्रमाणित उपयोगकर्ताओं के लिए आरक्षित
एजेंट बुकिंग प्रतिबंधपहले 10 मिनट में एजेंट बुकिंग पर रोक जारी रहेगी
काउंटर बुकिंग नियमकोई बदलाव नहीं
तात्काल टिकट के लिए आधार सत्यापनजुलाई 2025 से पहले से लागू
उद्देश्यफर्जी खातों और बिचौलियों से बचाव, पारदर्शिता बढ़ाना
प्रतिबंधित उपयोगकर्ताबिना आधार सत्यापन के पहले 15 मिनट में ऑनलाइन टिकट बुक नहीं कर सकेंगे

Ticket Booking के लिए Aadhaar Authentication

नए नियम के अंतर्गत सभी यात्रियों को अपना आधार नंबर IRCTC अकाउंट से लिंक करना होगा। इससे OTP आधारित सत्यापन होगा जो फर्जी खातों से बचाएगा। यह प्रक्रिया मुफ्त है और IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर “प्रोफाइल” सेक्शन में जाकर की जा सकती है।

OTP Verification और एजेंटों के लिए नियम

भारतीय रेलवे ने 15 जुलाई 2025 से तात्काल टिकट बुकिंग में OTP आधारित सत्यापन भी अनिवार्य कर दिया है। साथ ही एजेंटों के लिए कुछ समय के दौरान टिकट बुकिंग पर प्रतिबंध भी लागू किए गए हैं ताकि बुकिंग में बिचौलियों की भूमिका कम हो।

  • AC क्लास के तात्काल टिकट के लिए एजेंट 10:00 AM से 10:30 AM के बीच बुकिंग नहीं कर सकते।
  • Non-AC क्लास के लिए एजेंटों की बुकिंग 11:00 AM से 11:30 AM के बीच निषिद्ध होगी।

नए नियमों का लाभ और प्रभाव

  • असली यात्रियों को टिकट बुकिंग में आसानी होगी।
  • बिचौलियों और फर्जी खातों द्वारा टिकट होल्डिंग पर अंकुश लगेगा।
  • त्योहारों या पीक सीजन में टिकट बुकिंग की स्थिति सुधरेगी।
  • रेलवे की पारदर्शिता और यात्रियों की संतुष्टि बढ़ेगी।

