Top 5 Mutual Fund: बाज़ार के उतार-चढ़ाव में इन MF ने दिया सबसे बेहतरीन रिटर्न, चेक करें लिस्ट

बाज़ार के उतार-चढ़ाव में भी कुछ म्यूचुअल फंड्स ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। इन फंड्स ने लंबे समय तक अपना बेहतरीन प्रदर्शन बनाए रखा है। ये फंड्स अलग-अलग सेक्टर और मार्केट कैप में निवेश करते हैं। इससे जोखिम कम होता है और रिटर्न अच्छा मिलता है। आज हम आपके लिए लाए हैं टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट। ये फंड्स पिछले तीन सालों में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं। \

इनमें से कई फंड्स का 5 साल का रिटर्न भी 30% से ऊपर है। ये फंड्स निवेशकों के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। इन फंड्स में निवेश करने से पहले आपको अपने रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स को समझना चाहिए। इस लेख में हम आपको इन फंड्स के बारे में विस्तार से बताएंगे।

टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट

ये फंड्स अपने रिटर्न और स्टेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। इनका प्रदर्शन बाज़ार के उतार-चढ़ाव में भी अच्छा रहा है। ये फंड्स अनुभवी फंड मैनेजर्स द्वारा संचालित हैं। इनका एक्सपेंस रेश्यो भी तुलनात्मक रूप से कम है। इससे निवेशकों को ज्यादा रिटर्न मिलता है। ये फंड्स लॉन्ग टर्म निवेश के लिए बेहतरीन हैं।

इनमें निवेश करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को समझना चाहिए। इन फंड्स में निवेश करने से पहले आपको अपने रिस्क एपेटाइट को भी समझना चाहिए।

म्यूचुअल फंड्स का ओवरव्यू

विशेषता विवरण फंड का नाम टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स निवेश श्रेणी इक्विटी फंड्स रिस्क स्तर बहुत अधिक न्यूनतम निवेश ₹100 से ₹5,000 3 साल का रिटर्न 25% से 37% तक 5 साल का रिटर्न 24% से 38% तक एक्सपेंस रेश्यो 0.12% से 1.14% तक नियामक संस्था SEBI और AMFI

टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स की डिटेल्स

ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड

ये फंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश करता है। इसका 3 साल का रिटर्न 30.3% और 5 साल का रिटर्न 37.8% है। इसका एक्सपेंस रेश्यो 1.14% है। न्यूनतम निवेश ₹5,000 है। ये फंड लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए बेहतरीन है। इसका रिस्क स्तर बहुत अधिक है। इसमें निवेश करने से पहले आपको अपने रिस्क एपेटाइट को समझना चाहिए।

फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड

ये फंड बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश करता है। इसका 3 साल का रिटर्न 30.3% और 5 साल का रिटर्न 35.0% है। इसका एक्सपेंस रेश्यो 0.99% है। न्यूनतम निवेश ₹5,000 है। ये फंड लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए बेहतरीन है। इसका रिस्क स्तर बहुत अधिक है। इसमें निवेश करने से पहले आपको अपने रिस्क एपेटाइट को समझना चाहिए।

ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 FOF फंड

ये फंड भारत 22 ETF में निवेश करता है। इसका 3 साल का रिटर्न 29.7% और 5 साल का रिटर्न 35.1% है। इसका एक्सपेंस रेश्यो 0.12% है। न्यूनतम निवेश ₹5,000 है। ये फंड लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए बेहतरीन है। इसका रिस्क स्तर बहुत अधिक है। इसमें निवेश करने से पहले आपको अपने रिस्क एपेटाइट को समझना चाहिए।

मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड

ये फंड मिडकैप कंपनियों में निवेश करता है। इसका 3 साल का रिटर्न 27.0% और 5 साल का रिटर्न 33.4% है। इसका एक्सपेंस रेश्यो 0.7% है। न्यूनतम निवेश ₹500 है। ये फंड लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए बेहतरीन है। इसका रिस्क स्तर बहुत अधिक है। इसमें निवेश करने से पहले आपको अपने रिस्क एपेटाइट को समझना चाहिए।

बंधन स्मॉलकैप फंड

ये फंड स्मॉलकैप कंपनियों में निवेश करता है। इसका 3 साल का रिटर्न 31.4% और 5 साल का रिटर्न 31.9% है। इसका एक्सपेंस रेश्यो 0.41% है। न्यूनतम निवेश ₹1,000 है। ये फंड लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए बेहतरीन है। इसका रिस्क स्तर बहुत अधिक है। इसमें निवेश करने से पहले आपको अपने रिस्क एपेटाइट को समझना चाहिए।

निवेश से पहले जरूरी बातें

रिस्क एपेटाइट को समझें। इक्विटी फंड्स में जोखिम अधिक होता है।

निवेश लक्ष्य को स्पष्ट करें। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं।

एक्सपेंस रेश्यो कम वाले फंड्स को चुनें। इससे रिटर्न अधिक मिलता है।

फंड मैनेजर के प्रदर्शन को जांचें। अनुभवी मैनेजर बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं।

डायवर्सिफिकेशन का ध्यान रखें। एक ही सेक्टर में निवेश न करें।

नियमित समीक्षा करें। फंड के प्रदर्शन को समय-समय पर जांचें।

लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। शेयर बाजार में अल्पकालिक उतार-चढ़ाव होते हैं।

सिप के माध्यम से निवेश करें। इससे औसत लागत कम होती है।

निष्कर्ष

ये टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स बाज़ार के उतार-चढ़ाव में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका लंबे समय तक का रिटर्न शानदार रहा है। ये फंड्स लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए बेहतरीन विकल्प हैं। इनमें निवेश करने से पहले आपको अपने रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स को समझना चाहिए।