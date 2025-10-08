Blog

Government Jobs 2025: समाज कल्याण विभाग में बंपर भर्ती, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

Social Welfare Department Recruitment 2025

समाज कल्याण विभाग में 2025 में बड़ी संख्या में नौकरियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस भर्ती के तहत लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी का अवसर मिल सकता है। यह भर्ती विभिन्न पदों जैसे लिपिक, सहायक, केस वर्कर, कंप्यूटर ऑपरेटर और सुरक्षा गार्ड के लिए की जा रही है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है।

इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को न्यूनतम 10वीं पास होना आवश्यक है। आयु सीमा आमतौर पर 18 से 45 वर्ष के बीच है। आरक्षण के नियम लागू हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा की जगह मेरिट और दस्तावेज़ सत्यापन शामिल है।

इस भर्ती के बारे में जानकारी कई अनधिकृत वेबसाइटों और यूट्यूब चैनलों पर वायरल हो रही है। हालांकि, आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि नहीं हुई है। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट चेक करने की सलाह दी जाती है।

समाज कल्याण विभाग भर्ती 2025

समाज कल्याण विभाग भर्ती 2025 के तहत देश भर में विभिन्न पदों पर नौकरियां निकाली जा रही हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 09 अक्टूबर 2025 तक है। इस भर्ती में लिपिक, सहायक अध्यापक, लाइब्रेरियन, केस वर्कर, हेल्पर और सुरक्षा गार्ड जैसे पद शामिल हैं।

इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को न्यूनतम 10वीं पास होना आवश्यक है। कुछ पदों के लिए 12वीं या स्नातक की योग्यता भी तय की गई है। आयु सीमा 21 से 45 वर्ष के बीच है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाती है।

चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा नहीं है। उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद दस्तावेज़ सत्यापन किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को ₹27,500 प्रति माह वेतन दिया जाएगा। आवेदन शुल्क नहीं है।

योजना का अवलोकन

पैरामीटरविवरण
संगठनसमाज कल्याण विभाग
भर्ती वर्ष2025
कुल रिक्तियां7300+ पद
आवेदन मोडऑनलाइन
आवेदन अंतिम तिथि09 अक्टूबर 2025
न्यूनतम योग्यता10वीं पास
आयु सीमा21–45 वर्ष
चयन प्रक्रियामेरिट + दस्तावेज़ सत्यापन

आवेदन कैसे करें

समाज कल्याण विभाग भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करें। फॉर्म भरें और फोटो, हस्ताक्षर अपलोड करें। अंत में फॉर्म सबमिट कर दें।

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • करियर सेक्शन में जाकर भर्ती लिंक ढूंढें।
  • नया उपयोगकर्ता के रूप में रजिस्टर करें।
  • आवश्यक विवरण भरें।
  • फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
  • फॉर्म सबमिट करें।

चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया में तीन चरण शामिल हैं। पहला चरण मेरिट सूची तैयार करना है। दूसरा चरण दस्तावेज़ सत्यापन है। तीसरा चरण फिजिकल टेस्ट है (कुछ पदों के लिए)।

  • मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों की सूची बनाई जाएगी।
  • चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेज़ों की जांच की जाएगी।
  • फिजिकल टेस्ट (यदि लागू हो) आयोजित किया जाएगा।
  • अंतिम चयनित सूची जारी की जाएगी।

आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इनकी स्कैन कॉपी तैयार रखें।

  • 10वीं/12वीं/स्नातक की मार्कशीट
  • आयु प्रमान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • फोटो और हस्ताक्षर
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

लाभ

इस भर्ती के जरिए युवाओं को सरकारी नौकरी का अवसर मिलेगा। नौकरी में स्थायित्व होता है। अच्छा वेतन और भत्ते मिलते हैं। पेंशन और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

  • सरकारी नौकरी का अवसर
  • स्थायी रोजगार
  • ₹27,500 प्रति माह वेतन
  • भत्ते और पेंशन
  • स्वास्थ्य सुविधाएं

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

  • क्या इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा है?
    नहीं, चयन मेरिट और दस्तावेज़ सत्यापन के आधार पर होगा।
  • क्या आवेदन शुल्क है?
    नहीं, आवेदन शुल्क नहीं है।
  • क्या महिलाएं आवेदन कर सकती हैं?
    हां, महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं।
  • क्या आवेदन ऑफलाइन किया जा सकता है?
    नहीं, आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में स्वीकार किए जाएंगे।

