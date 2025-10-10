Blog

Security Guard Bharti 2025: बिना परीक्षा शुरू हुआ आवेदन, ऐसे करें अप्लाई

by admin
Published On:
Security-guard-vacancy

सुरक्षा गार्ड भर्ती 2025 के तहत युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन मौका सामने आया है। रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाली प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बीईएमएल लिमिटेड (BEML Limited) ने सुरक्षा गार्ड और अग्निशमन कर्मचारी के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं है, बल्कि आवेदकों का चयन योग्यता, अनुभव और दस्तावेज़ सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 12 सितंबर 2025 है।

इस भर्ती के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया बीईएमएल की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से शुरू हो चुकी है। यह भर्ती उन युवाओं के लिए विशेष रूप से लाभदायक है जिन्होंने सेना, सीएपीएफ, पुलिस या किसी मान्यता प्राप्त सुरक्षा एजेंसी में काम किया है। चयनित उम्मीदवारों को दो साल के अनुबंध के बाद स्थायी रूप से नियुक्ति मिल सकती है।

सुरक्षा गार्ड भर्ती 2025: महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन की अंतिम तिथि 12 सितंबर 2025 है। इस तिथि तक आवेदकों को अपना ऑनलाइन फॉर्म पूरा करके जमा कर देना होगा। आयु और योग्यता की गणना के लिए भी यही तिथि मान्य होगी। आवेदन की अंतिम तिथि शाम 6 बजे तक है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार बीईएमएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी बाद में कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। उम्मीदवारों को नियमित रूप से करियर पेज पर जाकर अपडेट देखना चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को चिकित्सा परीक्षण और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। चयन की अंतिम सूची कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

सुरक्षा गार्ड भर्ती 2025: योजना का अवलोकन

विवरणजानकारी
आयोजक संस्थाबीईएमएल लिमिटेड (BEML Limited)
पद का नामसुरक्षा गार्ड एवं अग्निशमन कर्मचारी
कुल रिक्तियां56 (सुरक्षा गार्ड: 44, अग्निशमन: 12)
शैक्षणिक योग्यता10वीं पास (मैट्रिकुलेशन)
अनुभवरक्षा बल, सीएपीएफ, पुलिस या मान्यता प्राप्त एजेंसी में न्यूनतम 2 वर्ष
आयु सीमा29 वर्ष (अनारक्षित), आरक्षित वर्गों को छूट
वेतनमान₹16,900 – ₹60,650 (स्थायी नियुक्ति के बाद)
आवेदन मोडकेवल ऑनलाइन
आवेदन शुल्क₹200 (सामान्य, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी), एससी/एसटी के लिए माफ़

आवेदन के लिए पात्रता

सुरक्षा गार्ड पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा, उम्मीदवार को रक्षा बल, सीएपीएफ, पुलिस या गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संगठनों में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए। या फिर किसी पीएसएआरए लाइसेंस प्राप्त सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से सरकारी संगठन या पीएसयू में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

आयु सीमा 29 वर्ष है, जिसमें ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) को 3 वर्ष और एससी/एसटी को 5 वर्ष की छूट मिलती है। पूर्व सैनिकों और पूर्व सीएपीएफ कर्मियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है। उम्मीदवार शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए ताकि वह खड़े होकर, चलकर और दौड़कर काम कर सके।

चयन प्रक्रिया एवं वेतन

चयन प्रक्रिया में कोई लिखित परीक्षा नहीं है। उम्मीदवारों का चयन उनकी योग्यता, अनुभव और दस्तावेज़ों की जांच के आधार पर किया जाएगा। योग्य उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को दो साल के लिए अनुबंध पर रखा जाएगा। पहले वर्ष में ₹20,000 और दूसरे वर्ष में ₹23,500 का स्टाइपेंड मिलेगा।

अनुबंध की अवधि पूरी होने के बाद, बीईएमएल की व्यावसायिक आवश्यकताओं के आधार पर उम्मीदवार को स्थायी रूप से वेतनमान ₹16,900 – ₹60,650 में नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि, यह नियुक्ति अनिवार्य नहीं है और कंपनी की आवश्यकताओं पर निर्भर करेगी।

आवेदन कैसे करें?

आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। उम्मीदवारों को सबसे पहले बीईएमएल की आधिकारिक वेबसाइट 

www.bemlindia.in

 पर जाना होगा। करियर सेक्शन में जाकर “RECRUITMENT OF SECURITY GUARD & FIRE SERVICE PERSONNEL” के लिंक पर क्लिक करें। नए पंजीकरण के लिए आवश्यक जानकारी भरें और लॉगिन करें। फॉर्म में अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और अन्य विवरण भरें।

आवश्यक दस्तावेज़ जैसे फोटो, हस्ताक्षर, 10वीं का मार्कशीट, आधार कार्ड, अनुभव प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र अपलोड करें। सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों को ₹200 का आवेदन शुल्क ऑनलाइन भुगतान करना होगा। अंत में फॉर्म की समीक्षा करें और फाइनल सबमिट कर दें। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालकर रख लें।

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करने अनिवार्य हैं। बिना इन दस्तावेज़ों के आवेदन अपूर्ण माना जाएगा और अस्वीकार कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों को इन दस्तावेज़ों की तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए।

  • हाल की तस्वीर और हस्ताक्षर
  • 10वीं का मार्कशीट
  • सरकार द्वारा जारी आईडी प्रमाण (आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • अनुभव प्रमाण पत्र (प्रत्येक नौकरी की शुरुआत और समाप्ति की तिथि के साथ)
  • सेवामुक्ति पुस्तिका (पूर्व सैनिकों के लिए अनिवार्य)
  • विस्तृत रिज्यूमे

Security Guard Bharti 2025

