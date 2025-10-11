सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025: प्राइमरी टीचर के लिए बड़ी भर्ती शुरू – अभी करें ऑनलाइन आवेदन Sarva Siksha Abhiyan Bharti 2025

सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025 के तहत प्राइमरी टीचर के पदों पर भर्ती की घोषणा कई राज्यों में की गई है। यह भर्ती केंद्र सरकार की समग्र शिक्षा योजना के तहत आयोजित हो रही है। इसका उद्देश्य देश भर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना है। लाखों युवाओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर है।

इस भर्ती के जरिए ग्रामीण और शहरी इलाकों में शिक्षकों की कमी को दूर करने का लक्ष्य है। शिक्षकों की भूमिका बच्चों के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण होती है। इसलिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है।

सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025

सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025 की घोषणा कई राज्यों में की जा चुकी है। यह भर्ती शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा योजना के तहत आयोजित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य पूर्व प्राथमिक से लेकर कक्षा 12 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से होगी।

मुख्य जानकारी

जानकारी विवरण योजना का नाम समग्र शिक्षा अभियान (Samagra Shiksha Abhiyan) लॉन्च वर्ष 2018-19 कार्यकाल 2021-22 से 2025-26 तक लक्ष्य पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नियामक निकाय शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार फंड शेयरिंग केंद्र:राज्य = 60:40 (सामान्य राज्य) आधिकारिक वेबसाइट samagra.education.gov.in

योग्यता और आयु सीमा

प्राइमरी टीचर भर्ती 2025 के लिए उम्मीदवारों को कुछ मानकों को पूरा करना होगा। यह शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। उम्मीदवार को कम से कम 12वीं पास होना आवश्यक है। साथ ही, बी.एड. या डी.एल.एड. जैसी शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता भी जरूरी है।

न्यूनतम आयु: 18 वर्ष

अधिकतम आयु: 40 वर्ष (सामान्य श्रेणी के लिए)

आयु में छूट: एससी/एसटी को 5 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष, दिव्यांग को 10 वर्ष तक की छूट मिलेगी।

चयन प्रक्रिया और वेतन

चयन प्रक्रिया आमतौर पर लिखित परीक्षा और इंटरव्यू पर आधारित होती है। कुछ राज्यों में टीईटी (Teacher Eligibility Test) के अंकों के आधार पर भी चयन किया जा सकता है। प्रारंभिक वेतन ₹45,260 प्रति माह है।

वेतनमान: पे मैट्रिक्स लेवल 6 (₹25,400 – ₹82,400)

अन्य लाभ: डीए, एचआरए, मेडिकल बेनिफिट्स और पेंशन जैसे सुविधाएं

चयन प्रक्रिया: लिखित परीक्षा और साक्षात्कार

आवेदन प्रक्रिया

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

“प्राइमरी टीचर भर्ती 2025” के लिए नोटिफिकेशन डाउनलोड करें।

ऑनलाइन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

आवेदन शुल्क जमा करें।

फॉर्म की पुष्टि करें और प्रिंट लें।

आवश्यक दस्तावेज

10वीं और 12वीं का मार्कशीट

शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र

शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (बी.एड./डी.एल.एड.)

आधार कार्ड

जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन शुरू: 17 सितंबर 2025

आवेदन की अंतिम तिथि: 16 अक्टूबर 2025

लिखित परीक्षा: नवंबर/दिसंबर 2025 (अनुमानित)

राज्य स्तरीय भर्ती के उदाहरण

कई राज्यों ने पहले ही भर्ती निकाली है। उदाहरण के लिए:

दिल्ली: DSSSB ने 1180 प्राइमरी टीचर पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है।

छत्तीसगढ़: समग्र शिक्षा के तहत जूनियर बेसिक टीचर (JBT) के 218 पदों पर भर्ती हुई।

उत्तराखंड: पहाड़ी इलाकों में शिक्षकों की भर्ती के लिए विशेष योजना चल रही है।

भर्ती के फायदे