Sahara Refund List 2025: 1 करोड़ से ज्यादा फंड वापसी, आपकी बारी कब

देशभर में लाखों निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार Sahara Refund List 2025 जारी कर दी गई है। यह वही योजना है जिसके तहत सहारा समूह में फंसे निवेशकों का पैसा वापस किया जा रहा है। पिछले कई सालों से निवेशक अपनी मेहनत की कमाई वापस पाने का इंतजार कर रहे थे, और अब सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाया है।

इस योजना का संचालन सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय की देखरेख में बनाया गया है। इस पोर्टल पर निवेशक अपने दस्तावेज़ों के साथ आवेदन कर सकते हैं और अपनी स्थिति देखकर यह जान सकते हैं कि उनका नाम सूची में है या नहीं। 2025 की जारी लिस्ट में अब तक लाखों आवेदन प्रोसेस हो चुके हैं, और कई लोगों को पहले चरण में ही रिफंड राशि मिलनी शुरू हो गई है।

यह लेख आपको बताएगा कि Sahara Refund Scheme क्या है, कैसे काम करती है, किसे पैसा मिलेगा, और कैसे आप अपनी स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। साथ ही यह भी समझेंगे कि सहारा कंपनी में जमा राशि लौटाने की सरकार की यह पहल किन लोगों के लिए एक राहत साबित हो सकती है।

सहारा समूह ने करीब 2002 से 2010 के बीच अपनी अलग-अलग सहकारी समितियों जैसे Sahara Credit Cooperative Society, Hamara India Credit Cooperative Society, Sahara Universal Multipurpose Society और Stars Multipurpose Cooperative Society के माध्यम से देशभर में करोड़ों लोगों से निवेश कराया था। बाद में वित्तीय अनियमितताओं और दस्तावेजों की कमी के कारण इन निवेशों पर रिफंड अटक गया।

इसके बाद लाखों निवेशकों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं और मामला अदालत तक पहुंचा। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों की राशि को सुरक्षित रखने और वापस दिलाने का आदेश दिया। इसी के बाद सरकार ने केंद्रीय रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसायटीज (CRCS) के माध्यम से निवेशकों का डेटा एकत्रित करना शुरू किया।

वर्ष 2023 में इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया जब CRCS Sahara Refund Portal लॉन्च किया गया। इस पोर्टल की मदद से निवेशक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपने निवेश का विवरण जमा करके रिफंड प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

नया अपडेट

2025 की नई सूची में उन निवेशकों के नाम शामिल किए गए हैं जिनकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और दस्तावेज़ सत्यापन हो गया है। गृह मंत्रालय ने बताया कि अब तक 1 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं और इनमें से बड़ी संख्या स्वीकृत होकर रिफंड के चरण तक पहुंच चुकी है।

पहले चरण में जिन निवेशकों ने ₹10,000 तक की रकम जमा कराई थी, उन्हें प्राथमिकता दी गई थी। लेकिन 2025 की नई सूची में अब बड़ी रकम वाले निवेशकों को भी शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि जिनका निवेश ₹10,000 से ऊपर था, उन्हें भी अब रिफंड राशि मिलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

सरकार के अनुसार, जिन निवेशकों की जानकारी और दस्तावेज सही हैं, उन्हें पैसा सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जा रहा है। वहीं जिन मामलों में कुछ दस्तावेज़ों की कमी है, उनकी समीक्षा चल रही है और अगली सूची में उन्हें जोड़ा जा सकता है।

कैसे चेक करें अपना नाम

अगर आपने भी सहारा में निवेश किया था और CRCS पोर्टल पर आवेदन किया था, तो अपना नाम सूची में चेक करना बहुत आसान है। नीचे दिए गए चरणों का पालन कर आप अपने रिफंड की स्थिति जान सकते हैं:

  1. सबसे पहले CRCS Sahara Refund Portal की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. होमपेज पर दिए गए “Beneficiary List” या “Refund Status” टैब पर क्लिक करें।
  3. अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें, जो आवेदन के समय इस्तेमाल किया था।
  4. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा, जिसे दर्ज करने के बाद आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा।
  5. अब आप देख सकते हैं कि आपका आवेदन स्वीकृत है या नहीं। अगर आपका नाम लिस्ट में है, तो आपका पैसा प्रोसेस में है।

जो निवेशक पहली सूची में शामिल नहीं थे, वे चिंता न करें। सरकार ने लगातार नई सूचियाँ जारी करने का निर्णय लिया है ताकि सभी दावेदारों तक पैसा पहुँच सके।

निवेशकों को कितना पैसा मिलेगा

रिफंड की राशि निवेशक के जमा राशि और दस्तावेज़ी प्रमाणों पर निर्भर करती है। पहले चरण में ₹10,000 तक की राशि लौटाई गई थी और उसके बाद बड़ी रकम वालों का प्रोसेस बढ़ाया गया है।

सरकार का लक्ष्य है कि 2025 के अंत तक सभी वैध निवेशकों को पूरा रिफंड दिया जा सके। जिनके अकाउंट्स वेरीफिकेशन या विवाद में हैं, उनकी रकम सत्यापन के बाद भेजी जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया बैंक खाता के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के तहत की जा रही है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।

आवेदन प्रक्रिया

अगर आप अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, तो नीचे दिए गए सरल स्टेप्स का पालन करें:

  1. CRCS Sahara Refund Portal पर जाएं।
  2. “New Registration” पर क्लिक करें और अपना आधार नंबर दर्ज करें।
  3. OTP से वेरिफिकेशन के बाद अपनी जानकारी भरें — नाम, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और PAN डिटेल्स।
  4. अपने निवेश से संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करें, जैसे पासबुक, रसीदें या निवेश प्रमाण पत्र।
  5. सबमिट करने के बाद आपको एक एप्लिकेशन नंबर मिलेगा, जिससे आप आगे ट्रैकिंग कर सकेंगे।

आवेदन करते समय ध्यान रखें कि सभी दस्तावेज़ स्पष्ट और सही हों, वरना आपका आवेदन सूची में शामिल नहीं हो पाएगा।

सरकार की ओर से उठाए गए कदम

ग्राम स्तर पर निवेशकों की मदद के लिए सरकार ने विभिन्न केंद्र और कैंप भी लगाए हैं, जहां लोग अपने दस्तावेज़ों की जांच करवा सकते हैं। साथ ही, मंत्रालय ने बताया है कि किसी भी एजेंट या बिचौलिये से बचें क्योंकि पूरा प्रोसेस ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है।

सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी निवेशक अपनी मेहनत की कमाई से वंचित न रहे। यही कारण है कि CRCS टीम लगातार जांच और सत्यापन का काम कर रही है ताकि हर योग्य व्यक्ति को उसका हक मिल सके।

निष्कर्ष

Sahara Refund List 2025 का जारी होना निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत है। वर्षों से फंसी रकम अब धीरे-धीरे उनके खाते में लौट रही है। सरकार की डिजिटल पहल से यह प्रक्रिया पारदर्शी और सरल बन गई है।

अगर आपने सहारा में निवेश किया था, तो अपने दस्तावेज़ तैयार रखें और पोर्टल पर जाकर स्थिति जरूर जांचें, क्योंकि आपका नाम किसी भी समय अगली सूची में शामिल हो सकता है। अब निवेशकों की आशा धीरे-धीरे सच हो रही है, और वह दिन दूर नहीं जब सभी को उनका पैसा मिल जाएगा।

