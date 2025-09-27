Sahara India Pariwar Refund 2025: 50,000 रुपए तक फ्री रिफंड पाने का सुनहरा मौका

सहारा इंडिया परिवार रिफंड योजना उन निवेशकों के लिए एक राहत भरी पहल है जिन्होंने सहारा ग्रुप की विभिन्न सहकारी समितियों में निवेश किया था। कई वर्षों से सहारा ग्रुप की राशि वापस पाने के लिए निवेशक प्रतीक्षा कर रहे थे। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी और सरल बनाया गया है ताकि वास्तविक निवेशकों के पैसे जल्दी और सही तरीके से लौटाए जा सकें। इस योजना में निवेशकों को उनके जमा किए गए पैसे के साथ-साथ ब्याज भी दिया जा रहा है, जिससे उनके वित्तीय नुकसान की भरपाई हो सके।

इस योजना के तहत सरकार 4 प्रमुख सहारा सहकारी समितियों में किए गए निवेश का रिफंड देती है। यह रिफंड योजना सभी सहारा निवेशकों के लिए खुली है जो वैध रूप से जमा राशि के मालिक हैं। इस प्रक्रिया के तहत ₹50,000 तक की राशि वापस पाने का अवसर दिया जाता है। रिफंड आवेदन के लिए शुल्क नहीं है और यह पूरी तरह से निशुल्क है। इस योजना का उद्देश्य छोटे निवेशकों को राहत देना है, जो लंबे समय से निवेश राशि नहीं निकाल पाए थे।

Sahara India Pariwar Refund

सहारा इंडिया परिवार रिफंड योजना एक सरकारी पहल है जो उन निवेशकों को सहारा ग्रुप की चार प्रमुख सहकारी समितियों में जमा राशि वापस लौटाने के लिए शुरू की गई है। इन समितियों में साहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (लखनऊ), सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड (भोपाल), हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (कोलकाता) और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (हैदराबाद) शामिल हैं।

यह योजना सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार चलाई जा रही है, जिसमें सरकार ने निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए ₹5,000 करोड़ रुपए अलग रखे हैं। इसके माध्यम से निवेशक अपने वैध जमा राशि की वापसी ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस पूरे रिफंड प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाए रखा गया है, जिससे किसी भी तरह के दुरुपयोग या धोखाधड़ी से बचाव हो।

सहारा रिफंड योजना में निवेशक को 6% तक का ब्याज भी दिया जाता है। रिफंड किस्तों में दिया जाता है जिससे निवेशकों पर कोई दबाव नहीं पड़ता। इसके अलावा, यह योजना सरकार और सेबी (SEBI) की निगरानी में पूरी होती है ताकि सभी कानूनी और नियामक मानदंडों का पालन हो।

कैसे करें आवेदन?

सहारा इंडिया परिवार रिफंड के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है। इसके लिए सबसे पहले निवेशकों को सहारा रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड का अंतिम 4 अंक और आधार के साथ लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर जरूरी है।

आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है:

सबसे पहले सहारा रिफंड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और ‘Depositor Registration’ पर क्लिक करें। आधार कार्ड का अंतिम चार अंक, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालकर ओटीपी लें और वेरीफाई करें। इसके बाद लॉगिन करें और व्यक्तिगत विवरण भरें। अपना बैंक खाता विवरण जोड़ें, जिसकी मदद से रिफंड राशि सीधे खाते में ट्रांसफर होगी। क्लेम फॉर्म डाउनलोड करें, उसमें अपनी ताजी फोटो और सिग्नेचर लगाएं। फिर क्लेम फॉर्म को स्कैन करके ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करें। आवश्यक दस्तावेज जैसे पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड (₹50,000 से ज्यादा राशि पर जरूरी), जमा संख्या आदि भी अपलोड करें। फॉर्म जमा होने के बाद आपको एक क्रेडिट रिक्वेस्ट नंबर (CRN) मिलेगा, जिसके जरिए आप अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।

यदि किसी दस्तावेज़ या आवेदन में कमी पाई जाती है तो निवेशक Sahara Resubmission Portal पर लॉगिन करके अपनी जानकारी फिर से सही करके आवेदन फिर से जमा कर सकते हैं। हर आवेदन को پرد at process 45 दिन के अंदर किया जाता है और SMS के जरिए सूचित भी किया जाता है।

किसे मिलेगा रिफंड? पात्रता क्या है?

इस योजना में केवल वे निवेशक शामिल हो सकते हैं:

जिनका निवेश सहारा की मान्यता प्राप्त चार सहकारी समितियों में हुआ हो।

जिनका आधार कार्ड और बैंक विवरण सही तरीके से पोर्टल पर दर्ज हो।

जिन्होंने वैध रूप से निवेश किया हो और उनके पास संबंधित डॉक्यूमेंट्स हों।

भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है।

रिफंड की अधिकतम सीमा ₹50,000 रखी गई है, ताकि छोटे निवेशकों को प्राथमिकता मिल सके। यह राशि सहारा समूह में जमा राशि की मुख्य रकम के तौर पर दी जाती है।

रिफंड की स्थिति कैसे जांचें?

रिफंड क्लेम जमा करने के बाद आप सहारा रिफंड पोर्टल पर लॉग इन करके अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। यहां यह पता चलेगा कि आपका फॉर्म सफलतापूर्वक स्वीकार किया गया है या कोई कमी पाई गई है।

किसी भी समस्या या दस्तावेज़ की कमी आने पर पोर्टल से आपको संदेश भी प्राप्त होगा। इसमें बताए गए अनुसार आप दस्तावेज फिर से अपलोड कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के जरिए निवेशक अपने रिफंड की स्थिति पर निगरानी कर सकते हैं।

निष्कर्ष

सहारा इंडिया परिवार रिफंड योजना छोटे निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत है, जो अपने लंबे समय से अटका पैसा वापस पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से इसमें पारदर्शिता और सुविधा दोनों हैं। निवेशक जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन करके अपने पैसे के फ्री रिफंड का लाभ उठा सकते हैं। सरकार द्वारा भी इसे सरल और सुरक्षित बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं। इस योजना का मुख्य मकसद निवेशकों का हक सुरक्षित करना और उन्हें जल्द से जल्द आर्थिक मदद पहुंचाना है।