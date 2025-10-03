Blog

PPF Scheme 2025: 77 हजार सालाना, 17.5 लाख पर खोलो बच्चों का सपना पूरा

by Agnibho
Published On:
PPF Scheme 2025

आज के समय में बचत और निवेश करना हर परिवार के लिए जरूरी हो गया है, खासकर बच्चों के भविष्य के लिए। सरकार भी इसके लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है, जिनमें से एक प्रमुख योजना है पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) योजना।

यह एक सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश विकल्प है, जिसका फायदा बच्चे की पढ़ाई, शादी या भविष्य की जरूरतों के लिए किया जा सकता है। अगर आप हर साल बच्चों के नाम ₹77 हजार रुपये जमा करते हैं, तो यह निवेश आपको 15 साल बाद लगभग ₹17,54,986 रुपये तक पहुंचा सकता है। इस लेख में इसके बारे में पूरी जानकारी और कैलकुलेशन के साथ समझाया गया है।

पोस्ट ऑफिस की PPF स्कीम भारत सरकार द्वारा समर्थित एक लॉन्ग-टर्म सेविंग स्कीम है, जिसमें निवेश करने पर निश्चित और टैक्स-फ्री रिटर्न मिलता है। यह योजना खासकर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो सुरक्षित निवेश के साथ टैक्स बचाना चाहते हैं। PPF खाता 15 साल के लॉक-इन पीरियड के साथ आता है, जिसमें आप हर साल 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। बच्चे के नाम पर भी माता-पिता या अभिभावक इस योजना के तहत खाता खोल सकते हैं, जिससे भविष्य के लिए बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलती है।

PPF Scheme 2025

पोस्ट ऑफिस की PPF स्कीम में अगर हर साल ₹77,000 रुपये जमा किए जाएं तो यह आपकी बचत और निवेश की पूरी यात्रा को आसान और लाभकारी बनाती है। इस योजना में जमा की गई राशि पर वर्तमान में 7.1% की वार्षिक ब्याज दर मिलती है, जो सरकार द्वारा तय की जाती है और हर तिमाही इसमें बदलाव हो सकता है। ब्याज की गणना कंपाउंडिंग के आधार पर होती है और यह ब्याज रकम भी टैक्स-फ्री होती है।

PPF स्कीम की खास बात यह है कि यह खाते 15 साल के लिए लॉक होते हैं लेकिन इसके बाद इसे 5-5 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। आप 7वें साल से आंशिक निकासी भी कर सकते हैं और 3 से 6 साल के बीच इस खाते के खिलाफ लोन भी ले सकते हैं। यह सुविधा परिवार के आर्थिक जरूरतों के मध्य में मददगार साबित हो सकती है।

जब हर साल ₹77,000 रुपये जमा करके 15 साल तक निवेश किया जाता है, तो लगभग ₹17,54,986 रुपये की राशि जुटाई जा सकती है। इस रकम में आपका मूल निवेश और उस पर मिलता हुआ ब्याज शामिल होता है। यह निवेश योजना बच्चों के भविष्य से जुड़े बड़े खर्च जैसे उच्च शिक्षा या विवाह के लिए एक ठोस आर्थिक आधार बनाती है।

कैसे ₹77 हजार निवेश से बनेंगे ₹17.54 लाख?

मान लीजिए आप पोस्ट ऑफिस PPF योजना में सालाना ₹77,000 जमा करते हैं। इसका मतलब है कि मासिक लगभग ₹6,416 रुपये की बचत करनी होगी। वर्तमान ब्याज दर 7.1% प्रति वर्ष है, जिसे कंपाउंडिंग के हिसाब से ब्याज दिया जाता है।

यदि नियमित रूप से सालाना ₹77,000 जमा करते रहें और ब्याज दर स्थिर रहे, तो 15 साल बाद आपको कुल लगभग ₹17,54,986 रुपये मिलने की उम्मीद होती है। इस राशि में आपका कुल जमा (₹77,000 × 15 = ₹11,55,000) और ब्याज रकम (लगभग ₹6,00,000+) शामिल है। यह ब्याज टैक्स से मुक्त होता है, जिससे आपको पूरी राशि बिना किसी कटौती के मिलती है।

इस योजना का लाभ यह है कि आप किस्तों में निवेश कर सकते हैं और न्यूनतम राशि ₹500 से शुरू होती है, जिससे छोटे-छोटे निवेशकों के लिए भी यह योजना सुलभ बनती है। बच्चों के नाम यह खाता माता-पिता या अभिभावक खोल सकते हैं, जो बच्चे के बचपन से ही भविष्य की तैयारी करना संभव बनाता है।

पोस्ट ऑफिस PPF योजना में खाता कैसे खोलें?

पोस्ट ऑफिस PPF खाता खोलना काफी आसान है। इसके लिए आपको अपने नजदीकी डाकघर या ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा। खाता खोलने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज जैसे कि पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड), निवास प्रमाण पत्र और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक होता है।

आप माता-पिता या अभिभावक की ओर से नाबालिग बच्चे के लिए भी पीपीएफ खाता खोल सकते हैं। खाता खोलते समय न्यूनतम जमा राशि ₹500 होती है, और इसके बाद आप सालाना ₹1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। आप चाहे तो साल में एकमुश्त राशि जमा करें या मासिक किस्तों में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा, खाते को सक्रिय रखने के लिए हर वित्त वर्ष में कम से कम ₹500 जमा करना जरूरी होता है।

योजना के लाभ और टैक्स फायदे

पोस्ट ऑफिस की PPF योजना बचत और निवेश के साथ-साथ टैक्स बचाने का बेहतर जरिया भी है। इस योजना में निवेश राशि पर धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। साथ ही, जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर प्राप्त रकम पूरी तरह से टैक्स-फ्री होती है।

PPF खाता बच्चे के भविष्य की पढ़ाई, शादी या अन्य बड़े खर्चों के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार प्रदान करता है। साथ ही, यह योजना जोखिम मुक्त है क्योंकि इसमें निवेश राशि और ब्याज दोनों पर भारत सरकार की गारंटी होती है, जिससे निवेशक को पूरी सुरक्षा मिलती है।

निष्कर्ष

पोस्ट ऑफिस PPF योजना बच्चों के लिए एक बेहतरीन वित्तीय सुरक्षा विकल्प है। यदि हर साल ₹77,000 रुपये निवेश किए जाएं, तो 15 साल बाद लगभग ₹17.5 लाख रुपये तक की धनराशि बनाकर आप अपने बच्चे के भविष्य के संसाधनों को मजबूत बना सकते हैं। यह योजना न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि टैक्स के लिहाज से भी लाभकारी है, जो हर परिवार के लिए जरूरी होती जा रही है। अतः समय रहते इस योजना में निवेश कर भविष्य के लिए मजबूत तैयारी करें।

