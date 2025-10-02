Powerful SUV at ₹7.95 Lakh 2025: सिर्फ 8 लाख से कम में मिलेंगे 12 प्रीमियम फीचर्स

भारत का ऑटोमोबाइल बाजार लगातार तेजी से बढ़ रहा है और ग्राहकों के बीच एसयूवी की मांग सबसे ज्यादा देखी जा रही है। इसी बीच ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बड़ी खबर आई है कि देश में एक नई पावरफुल SUV लॉन्च हो चुकी है, जिसकी शुरुआती कीमत मात्र ₹7.95 लाख रखी गई है। इस कीमत पर ग्राहकों को प्रीमियम सेगमेंट की फीचर्स वाली कार मिल रही है, जो अब सीधे तौर पर Tata Curvv जैसी हाई-डिमांड SUV को चुनौती देने वाली है।

सस्ती कीमत और दमदार इंजन क्षमता के साथ यह SUV उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती है, जो बजट में रहकर एक प्रीमियम लुक वाली गाड़ी खरीदना चाहते हैं। कंपनी ने इसे खासतौर पर युवा ग्राहकों और फैमिली यूज को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है, ताकि एक ही गाड़ी में पावर और कम्फर्ट दोनों मिल सकें।

Powerful SUV at ₹7.95 Lakh

इस SUV को मजबूत बॉडी और मॉडर्न डिजाइन के साथ लॉन्च किया गया है। फ्रंट से देखने पर इसका डिजाइन काफी आक्रामक और स्टाइलिश लगता है, जिसमें LED DRL लाइट्स और शार्प ग्रिल का इस्तेमाल किया गया है। पीछे की तरफ स्पोर्टी टेल लाइट्स दी गई हैं, जो इसे एक प्रीमियम टच देते हैं।

कीमत की बात करें तो कंपनी ने इस SUV को ₹7.95 लाख की शुरुआती कीमत पर बाजार में पेश किया है। इस कीमत पर यह गाड़ी मिडिल क्लास परिवारों और युवाओं के लिए आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। खास बात यह है कि इसी सेगमेंट में Tata Curvv भी आती है, लेकिन नई SUV कम कीमत पर ज्यादा फीचर्स देने का दावा कर रही है।

इंजन और परफॉर्मेंस

नई SUV में पावरफुल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो स्मूद ड्राइविंग और लंबी दूरी की यात्रा के लिए बेस्ट है। इसमें 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा रहा है, जो लगभग 120 PS की पावर और 150 Nm टॉर्क जेनरेट करता है। इसके अलावा कंपनी ने इसमें 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दोनों का विकल्प दिया है।

फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो कंपनी दावा कर रही है कि यह SUV लगभग 18 से 20 kmpl तक का माइलेज दे सकती है, जो इसे बजट सेगमेंट में और भी आकर्षक बनाता है। पावर और माइलेज का यह कॉम्बिनेशन ग्राहकों को ज्यादा खींच सकता है।

इंटीरियर और फीचर्स

SUV के अंदर प्रीमियम टच देखने को मिलता है। इसमें बड़ा 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट करता है। इसके साथ ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

सुरक्षा के लिए कंपनी ने इस SUV में 6 एयरबैग, ABS और EBD, हिल असिस्ट कंट्रोल और 360-डिग्री कैमरा दिए हैं। इन फीचर्स के चलते यह गाड़ी प्रीमियम सेगमेंट को टक्कर देती है और परिवारों के लिए सुरक्षित विकल्प बनती है।

किसके लिए है ये SUV

अगर कोई ग्राहक ₹8 लाख से कम के बजट में एक पावरफुल और फीचर-लोडेड गाड़ी खरीदना चाहता है तो यह SUV सबसे अच्छा विकल्प हो सकती है। खासकर उन लोगों के लिए यह कार बेस्ट साबित होगी, जो डेली यूज के साथ-साथ वीकेंड ट्रिप्स और लॉन्ग ड्राइव का मजा लेना चाहते हैं।

Tata Curvv की तुलना में यह SUV कीमत में सस्ती और फीचर्स में बराबरी पर दिखती है। यही वजह है कि कंपनी ने इसे ऐसे सेगमेंट में लॉन्च किया है, जहां ज्यादा से ज्यादा ग्राहक अपनी पहली एसयूवी लेने का सपना पूरा कर सकें।

सरकार और लाभ से जुड़ा पहलू

सरकार की ओर से सीधे तौर पर इस SUV पर कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही है। हालांकि, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) पर सरकार की नीति FAME-II के तहत छूट उपलब्ध है, लेकिन यह SUV फिलहाल पेट्रोल इंजन वर्जन में आई है।

हालांकि, कई बैंक और वित्तीय संस्थान सरकार के ऑटो लोन प्रोग्राम और आकर्षक EMI योजनाओं के जरिए ग्राहकों को सुविधा दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति के पास तुरंत पूरी रकम नहीं है, तो वह आसान किश्तों में इसे खरीद सकता है। कई राज्यों में रोड टैक्स पर भी कंज्यूमर को राहत दी जाती है, जिससे कुल कीमत थोड़ी कम हो सकती है।

आसान खरीद प्रक्रिया

ग्राहक इस SUV को डीलरशिप से सीधे बुक कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ जैसे दस्तावेजों की जरूरत होगी। अगर किसी को लोन पर गाड़ी लेनी है, तो बैंक या NBFC से टाई-अप के जरिए मात्र कुछ ही दिनों में लोन अप्रूवल मिल सकता है। EMI का निर्धारण ग्राहक की आय और डाउन पेमेंट के आधार पर होगा।

निष्कर्ष

₹7.95 लाख कीमत पर लॉन्च हुई यह नई SUV भारतीय बाजार में बड़ा बदलाव ला सकती है। दमदार इंजन, शानदार माइलेज और प्रीमियम फीचर्स के दम पर यह Tata Curvv जैसे लोकप्रिय मॉडल को सीधी चुनौती देती है। अगर आप बजट में पावरफुल SUV लेना चाह रहे हैं, तो यह गाड़ी आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है।