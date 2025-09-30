Blog

Post Office RD Yojana in 2025: 5 साल में 1 लाख से ज़्यादा ब्याज, मौका छूट न जाए

by Agnibho
Published On:
Post Office RD Yojana 2025

Post Office अपनी सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश योजनाओं के लिए जाना जाता है। यहां कई तरह की स्कीमें चलती हैं, जिनमें बचत करने वालों को अच्छा ब्याज दर के साथ गारंटीड रिटर्न मिलता है। इन्हीं योजनाओं में से एक है पोस्ट ऑफिस रीक्यरिंग डिपॉजिट (Post Office RD) योजना, जो छोटे निवेशकों के लिए बनाई गई है।

अगर कोई निवेशक नियमित रूप से हर महीने थोड़ी-थोड़ी रकम जमा करता है तो 5 साल बाद उसे अच्छा-खासा रिटर्न मिलता है। खास बात यह है कि यह पूरी तरह भारत सरकार की गारंटी वाली योजना है, यानी इसमें पैसे डूबने का कोई खतरा नहीं है।

हाल ही में एक निवेश उदाहरण चर्चाओं में है, जिसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति हर महीने ₹9,000 जमा करता है तो 5 साल बाद उसे ₹6,42,291 का रिटर्न मिलेगा। आइए जानते हैं इस योजना का पूरा निवेश प्लान, ब्याज दर और इसकी सारी महत्वपूर्ण जानकारी।

पोस्ट ऑफिस RD योजना एक 5 साल की बचत योजना है। इसमें निवेशक को हर महीने एक निश्चित रकम जमा करनी होती है। यह रकम ₹100 से शुरू होती है और जितना चाहे उतना बढ़ाया जा सकता है, बस यह रकम 10 के गुणकों में होनी चाहिए।

फिलहाल इस योजना पर 6.7% सालाना की ब्याज दर मिल रही है, जिसे हर तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज (Compounding) के हिसाब से जोड़ा जाता है। यही कारण है कि निवेश कितनी भी छोटी रकम से शुरू हो, समय के साथ यह अच्छा-खासा फंड बनकर तैयार हो जाता है।

अगर कोई व्यक्ति हर महीने ₹9,000 इस योजना में जमा करता है तो कुल 60 महीनों में उसकी जमा राशि ₹5,40,000 होगी। इस पर 6.7% सालाना ब्याज (तिमाही चक्रवृद्धि) जोड़ने के बाद मैच्योरिटी पर कुल रकम ₹6,42,291 मिल जाती है। यानी इस निवेशक को कुल ₹1,02,291 का ब्याज मिलेगा।

योजना की प्रमुख विशेषताएं

पोस्ट ऑफिस RD को खासतौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो थोड़े-थोड़े पैसे से लंबी अवधि की बचत करना चाहते हैं। चूंकि यह गारंटीड रिटर्न देती है, इसलिए रिस्क का डर नहीं होता।

इसमें न्यूनतम निवेश ₹100 प्रति माह से किया जा सकता है। निवेशक अपनी सुविधा के अनुसार इसे ₹10,000 या उससे ज्यादा तक बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा निवेश की अवधि केवल 5 साल होती है, यानी पांच साल बाद आपको पूरी राशि ब्याज सहित मिल जाती है।

खास बात यह भी है कि यह योजना पूरे देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस से आसानी से खोली जा सकती है। व्यक्तिगत खाते के अलावा इसे ज्वॉइंट अकाउंट, नाबालिग, या अभिभावक के नाम से भी खोला जा सकता है।

निवेश और रिटर्न का गणित

मान लीजिए कोई व्यक्ति ₹9,000 जमा करता है तो 5 साल की अवधि में उसकी जमा राशि ऐसे बनेगी:

  • महीने की किश्त: ₹9,000
  • कुल अवधि: 60 महीने (5 साल)
  • कुल निवेश: ₹5,40,000
  • ब्याज दर: 6.7% (तिमाही चक्रवृद्धि)
  • मैच्योरिटी पर राशि: ₹6,42,291
  • कुल ब्याज लाभ: ₹1,02,291

इसी तरह अगर कोई इससे कम या ज्यादा रकम जमा करता है तो रिटर्न अनुपात के हिसाब से बदल जाएगा।

खाता खोलने और नियम

पोस्ट ऑफिस RD खाता खोलने की प्रक्रिया बहुत आसान है। इसके लिए आपको नजदीकी डाकघर जाना होगा। वहां खाता खोलने का फॉर्म भरना होता है और साथ में आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं।

दस्तावेज के तौर पर पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड आदि) और पते का सबूत जरूरी होता है। साथ ही खाता खोलते समय न्यूनतम ₹100 से भी शुरुआत की जा सकती है।

अगर किसी महीने निवेशक किश्त जमा करना भूल जाता है तो छोटी-सी पेनाल्टी लगती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि खाता बचाने के लिए बाद में उस किस्त को जमा करने की सुविधा भी मिलती है।

टैक्स और अन्य फायदे

RD योजना में जमा पर टैक्स छूट भले ही सेक्शन 80C में न मिलती हो, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा इसकी गारंटी और निश्चित ब्याज दर है। इसमें बाज़ार की तरह उतार-चढ़ाव नहीं होता।

इसके अलावा खाता मैच्योर होने से पहले भी प्रीमैच्योर क्लोज करने की सुविधा है। बस इसके लिए कम से कम 3 साल निवेश पूरा करना जरूरी है। इससे आपात स्थिति में पैसे निकालने का विकल्प मिलता है।

निष्कर्ष

पोस्ट ऑफिस RD योजना उन लोगों के लिए बेहद अच्छा विकल्प है जो सुरक्षित और निश्चित रिटर्न चाहते हैं। ₹9,000 प्रति माह निवेश करके कोई भी व्यक्ति 5 साल बाद ₹6,42,291 का फंड तैयार कर सकता है।

नियमित बचत और सरकारी गारंटी की वजह से यह योजना लाखों छोटे निवेशकों की पसंद बनी हुई है। अगर आप भी आने वाले सालों में एक मजबूत फंड बनाना चाहते हैं तो यह स्कीम आपके लिए भरोसेमंद विकल्प हो सकती है।

