Post Office Scheme: FD-RD छोड़िये! Post Office की से स्कीम आपको बनाएगी मालामाल

भारतीय डाकघर की बचत योजनाएं आम नागरिकों के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय निवेश का विकल्प हैं। जहां बैंकों की एफडी और आरडी योजनाएं लोकप्रिय हैं, वहीं डाकघर की मासिक आय योजना (POMIS) ऐसा विकल्प है जो नियमित आय चाहने वालों के लिए बेहतरीन है। इस योजना में निवेश करने पर आपको हर महीने ब्याज के रूप में आय मिलती है।

यह योजना खासकर रिटायर्ड लोगों, वरिष्ठ नागरिकों और उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें नियमित आय की जरूरत होती है। इसमें निवेश पूरी तरह सरकारी गारंटी के तहत होता है, जिससे जोखिम शून्य होता है। इस योजना की ब्याज दर बैंकों की तुलना में अच्छी है।

पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना (POMIS) क्या है?

पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना (POMIS) एक सरकारी बचत योजना है जो निवेशकों को हर महीने ब्याज के रूप में आय देती है। यह योजना वित्त मंत्रालय द्वारा समर्थित है और इसमें निवेश पूरी तरह सुरक्षित होता है। निवेशक एकमुश्त राशि जमा करते हैं और उस पर हर महीने ब्याज मिलता है।

इस योजना की मैच्योरिटी अवधि 5 साल होती है। इस दौरान निवेशक को हर महीने ब्याज मिलता रहता है। मैच्योरिटी के बाद पूरी राशि वापस मिल जाती है। यह योजना उन लोगों के लिए आदर्श है जो बाजार के उतार-चढ़ाव से बचकर स्थिर आय चाहते हैं।

योजना का ओवरव्यू

विशेषताविवरण
योजना का नामपोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना (POMIS)
ब्याज दर7.4% प्रति वर्ष (अप्रैल-जून 2025)
निवेश अवधि5 वर्ष (60 महीने)
न्यूनतम निवेश₹1,500
अधिकतम निवेश₹5 लाख (व्यक्तिगत), ₹9 लाख (संयुक्त)
ब्याज भुगतानमासिक
ब्याज भुगतान विधिडाकघर बचत खाते में क्रेडिट
टैक्स छूटनहीं मिलती
नामितिउपलब्ध है

मुख्य विशेषताएं

पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना में कई फायदे हैं जो इसे आकर्षक बनाते हैं। यह योजना व्यक्तिगत और संयुक्त दोनों तरह से खोली जा सकती है। नाबालिग 10 साल की उम्र से इस योजना में निवेश कर सकते हैं।

इस योजना में निवेश की गई राशि पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाता। ब्याज राशि डाकघर बचत खाते में सीधे क्रेडिट हो जाती है। खाता किसी भी डाकघर से दूसरे डाकघर में ट्रांसफर किया जा सकता है।

  • यह योजना सरकारी गारंटी के तहत है।
  • ब्याज दर बाजार से स्वतंत्र है।
  • निवेशक ब्याज को निकाल सकता है या दूसरी योजना में निवेश कर सकता है।
  • मैच्योरिटी के बाद 2 साल तक ब्याज मिलता रहता है।
  • नॉमिनी बनाने की सुविधा उपलब्ध है।
  • खाता खोलने के बाद नॉमिनी बदली जा सकती है।

आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया

POMIS खाता खोलने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और पते का प्रमाण शामिल है। आवेदन के समय चेक, नकद या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से राशि जमा की जा सकती है।

खाता खोलने के बाद आपको एक पासबुक मिलती है जिसमें सभी लेन-देन दर्ज होते हैं। ब्याज राशि मासिक आधार पर आपके लिंक्ड बचत खाते में आती है। आप चाहें तो इस राशि को अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं।

समय से पहले निकासी और जुर्माना

अगर आपको 5 साल की अवधि पूरी होने से पहले पैसे निकालने की जरूरत पड़ती है तो यह संभव है। लेकिन इस पर जुर्माना लगता है। खाता खोलने के 1 से 3 साल के बीच निकासी पर जमा राशि का 2% जुर्माना लगता है।

3 से 5 साल के बीच निकासी पर जमा राशि का 1% जुर्माना लगता है। इसलिए निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी जरूरतों को ध्यान में रखकर ही इस योजना में निवेश करें। यह योजना लंबी अवधि के लिए उपयुक्त है।

ब्याज दरों में बदलाव

डाकघर मासिक आय योजना की ब्याज दर हर तिमाही में सरकार द्वारा तय की जाती है। यह बदलाव सरकारी बांड्स के रिटर्न के आधार पर होता है। पिछले कुछ समय से यह दर 7.4% पर स्थिर है।

इससे पहले यह दर 7.1% और 6.7% भी रह चुकी है। इसलिए निवेशकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में ब्याज दर कम भी हो सकती है। लेकिन एक बार निवेश करने के बाद उस खाते पर ब्याज दर स्थिर रहती है।

Post Office Scheme

