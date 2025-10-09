Patna Metro Rules 2025: सफर शुरू करने से पहले जान लें ये नए नियम, वरना लग सकता है जुर्माना!

पटना में मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है। अब यात्री नई आईएसबीटी, जीरो माइल और भूतनाथ स्टेशनों के बीच आसानी से यात्रा कर सकते हैं। मेट्रो सेवा सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक चलती है। यह बिहार के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। यात्रा के दौरान कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। इन नियमों को जानकर आप सुरक्षित और आराम से सफर कर सकते हैं।

मेट्रो में सफर करने के लिए टिकट या टोकन लेना जरूरी है। यह टोकन क्यूआर कोड वाला होता है। इसे एंट्री गेट पर स्कैन करना होता है। मेट्रो के अंदर आपात स्थिति में पैनिक बटन और सीसीटीवी की सुविधा भी है। यात्रियों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

पटना मेट्रो यात्रा नियम और दिशा-निर्देश

पटना मेट्रो में सफर करने के लिए यात्रियों को कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना होता है। इन नियमों का उद्देश्य यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है। सभी यात्री एंट्री गेट पर मेटल डिटेक्टर से गुजरते हैं। यहां उनकी जांच की जाती है। टिकट लेने के बाद उसे एंट्री गेट पर स्कैन करना होता है। इसके बाद ही यात्री प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं।

मेट्रो के अंदर यात्री खड़े होने के लिए निर्धारित जगह पर खड़े रहें। दरवाजों के पास खड़े होने से बचें। यात्रियों को बूढ़े, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए आरक्षित सीटें खाली रखनी चाहिए। ट्रेन में खाना-पीना और धूम्रपान सख्त मना है। यात्रियों को अपना सामान निर्धारित जगह पर रखना चाहिए। यात्रा के दौरान शोर-शराबा नहीं करना चाहिए।

मेट्रो यात्रा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

विषय जानकारी संचालन समय सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ट्रेन का अंतराल हर 20 मिनट पर न्यूनतम किराया ₹15 अधिकतम किराया ₹30 टोकन वैधता 1 घंटा सीट क्षमता 138 प्रति कोच कुल यात्री क्षमता 945 प्रति कोच सुरक्षा व्यवस्था सीसीटीवी, पैनिक बटन, बीएसएपी जवान

टिकट लेने से लेकर उतरने तक क्या रखें ध्यान

मेट्रो में सफर करने के लिए सबसे पहले टिकट लेना होता है। टिकट काउंटर पर जाकर आप क्यूआर कोड वाला टोकन ले सकते हैं। यह टोकन केवल एक घंटे के लिए वैध होता है। टोकन लेने के बाद आपको एंट्री गेट पर जाना होता है। वहां टोकन को स्कैन करना होता है। इसके बाद आप प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं।

प्लेटफॉर्म पर आपको पीली रेखा के पीछे खड़े रहना है। ट्रेन आने पर दरवाजे खुलने का इंतजार करें। ट्रेन में चढ़ने के बाद आपको खाली सीट ढूंढनी चाहिए। अगर आरक्षित सीट खाली है तो भी उस पर न बैठें। ट्रेन के अंदर आपात स्थिति में लाल रंग के पैनिक बटन का उपयोग कर सकते हैं। उतरने से पहले अगले स्टेशन की घोषणा सुनें।

यात्रियों के लिए आवश्यक सुझाव

मेट्रो में सफर करते समय यात्रियों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। यात्री अपने बैग या सामान को निर्धारित जगह पर रखें। दरवाजों के पास खड़े होने से बचें। ट्रेन चलते समय दरवाजों के पास न जाएं। यात्रियों को अपने महंगे सामान जैसे मोबाइल और वॉलेट को सुरक्षित रखना चाहिए।

यात्रियों को शांत रहना चाहिए। तेज आवाज में बात करने या संगीत चलाने से बचें। ट्रेन में खाना-पीना और धूम्रपान सख्त मना है। यात्रियों को ट्रेन को साफ रखने में मदद करनी चाहिए। कचरा डिब्बे में ही फेंकें। अगर आपको कोई समस्या हो तो मेट्रो कर्मचारी से संपर्क करें।

निषेधाज्ञा और गलत जानकारी

मेट्रो में खाना-पीना या धूम्रपान करना मना है।

ट्रेन में शोर-शराबा या गाना बजाना अनुचित है।

बिना टिकट के यात्रा करना गैरकानूनी है।

ट्रेन चलते समय दरवाजों के पास जाना खतरनाक है।

आरक्षित सीटों पर बैठना अनुचित है।

ट्रेन में किसी भी तरह का खतरनाक सामान ले जाना मना है।

ट्रेन में झगड़ा करना या अन्य यात्रियों को परेशान करना गलत है।

ट्रेन के अंदर या बाहर निर्धारित स्थान के अलावा कहीं भी खड़े होना मना है।

निष्कर्ष

पटना मेट्रो यात्रियों के लिए एक आधुनिक और सुरक्षित परिवहन विकल्प है। यह शहर में यात्रा को आसान और तेज बनाता है। यात्रियों को नियमों का पालन करना चाहिए। इससे सभी के लिए यात्रा सुखद रहेगी। मेट्रो की सुविधाओं का उपयोग करें और नियमों का पालन करें।