खुशखबरी! लगातार 6 दिन की छुट्टियाँ घोषित – बच्चों और कर्मचारियों के चेहरे खिले Public Holiday

अक्टूबर 2025 के महीने में बच्चों और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। त्योहारों के चलते लगातार कई दिनों की छुट्टियाँ घोषित की गई हैं। इससे न केवल बच्चों को आराम मिलेगा बल्कि परिवार एक साथ घूमने या घर पर समय बिताने का मौका भी पाएगा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में ये छुट्टियाँ लागू हो रही हैं। इसके अलावा दिवाली और छठ पूजा के मौके पर भी लंबी छुट्टियाँ मिलने वाली हैं।
ये छुट्टियाँ त्योहारों के साथ-साथ सांस्कृतिक महत्व के आधार पर भी घोषित की गई हैं। महर्षि वाल्मीकि जयंती और गुरु रामदास जी के गुरुपर्व के अवसर पर भी छुट्टियाँ रहेंगी। इन दिनों स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। छुट्टियों की तारीखें राज्य और स्थानीय स्तर पर थोड़ी अलग हो सकती हैं। इसलिए अपने स्कूल या कार्यालय के नोटिस बोर्ड को जरूर चेक करें।
छुट्टियों की घोषणा की गई
दिल्ली और पंजाब सरकार ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर 7 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी की घोषणा की है। इस दिन सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इसके अगले दिन 8 अक्टूबर को पंजाब में श्री गुरु रामदास जी के गुरुपर्व के चलते भी छुट्टी रहेगी। इस तरह लगातार दो दिन की छुट्टी मिल रही है। इससे कर्मचारियों और छात्रों को आराम मिलेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस दिन के लिए छुट्टी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य भर में स्कूल और महाविद्यालय बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस दिन आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने की घोषणा की है। ये कदम सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
छुट्टियों का ओवरव्यू
|विवरण
|जानकारी
|योजना का नाम
|लगातार छुट्टियाँ 2025
|घोषित करने वाली सरकार
|दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब
|छुट्टी का कारण
|त्योहार और सांस्कृतिक अवसर
|लाभार्थी
|छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी
|छुट्टी की तारीखें
|7 और 8 अक्टूबर, 19-23 अक्टूबर, 27-28 अक्टूबर
|छुट्टी का प्रकार
|सार्वजनिक अवकाश
|लागू होने वाले राज्य
|दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब
|आधिकारिक वेबसाइट
|ursc.gov.in
दिवाली और छठ पूजा पर छुट्टियाँ
अक्टूबर के अंत में दिवाली और छठ पूजा के चलते भी लंबी छुट्टियाँ मिलने वाली हैं। दिवाली 21 अक्टूबर को है। इसके आसपास 19 से 23 अक्टूबर तक लगातार 5 दिन स्कूल बंद रहेंगे। इस दौरान नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज जैसे त्योहार मनाए जाएंगे। यूपी, बिहार, हरियाणा और दिल्ली में ये छुट्टियाँ लागू होंगी।
छठ पूजा के मौके पर भी छुट्टियाँ रहेंगी। बिहार, झारखंड और पूर्वी यूपी में 25 से 28 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे। इस दौरान नहाय-खाय, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य जैसे कार्यक्रम होंगे। दिल्ली-एनसीआर और मुंबई के कुछ स्थानीय स्कूल भी 27 और 28 अक्टूबर को छुट्टी दे सकते हैं। इससे छात्रों को अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने का मौका मिलेगा।
महत्वपूर्ण बातें
- छुट्टियों की तारीखें राज्य और स्कूल के स्तर पर अलग हो सकती हैं।
- प्राइवेट स्कूल अपने स्तर पर छुट्टियों की घोषणा कर सकते हैं।
- दिल्ली और यूपी में 7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर छुट्टी है।
- पंजाब में 8 अक्टूबर को गुरु रामदास जी के गुरुपर्व पर छुट्टी है।
- दिवाली के दौरान 19 से 23 अक्टूबर तक 5 दिन की छुट्टी रहेगी।
- छठ पूजा पर 27 और 28 अक्टूबर को छुट्टी रह सकती है।
- सभी छुट्टियाँ सरकारी आदेश के तहत घोषित की गई हैं।
- छुट्टियों की आधिकारिक जानकारी ursc.gov.in पर उपलब्ध है।
छुट्टियों का कैलेंडर
|तारीख
|दिन
|अवसर
|छुट्टी का प्रकार
|7 अक्टूबर
|मंगलवार
|महर्षि वाल्मीकि जयंती
|सार्वजनिक अवकाश
|8 अक्टूबर
|बुधवार
|गुरु रामदास जी का गुरुपर्व
|सार्वजनिक अवकाश
|19 अक्टूबर
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|साप्ताहिक
|20 अक्टूबर
|सोमवार
|नरक चतुर्दशी
|त्योहारी छुट्टी
|21 अक्टूबर
|मंगलवार
|दिवाली
|राजपत्रित छुट्टी
|22 अक्टूबर
|बुधवार
|गोवर्धन पूजा
|राज्य स्तरीय छुट्टी
|23 अक्टूबर
|गुरुवार
|भाई दूज
|राज्य स्तरीय छुट्टी
|27 अक्टूबर
|सोमवार
|छठ पूजा (संध्या अर्घ्य)
|राज्य स्तरीय छुट्टी
|28 अक्टूबर
|मंगलवार
|छठ पूजा (उषा अर्घ्य)
|राज्य स्तरीय छुट्टी
छुट्टियों का लाभ
इन छुट्टियों से छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। परिवार एक साथ घूमने या घर पर समय बिताने का मौका पाएगा। सरकारी कर्मचारियों को भी आराम मिलेगा। त्योहारों के दौरान सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। छुट्टियों की घोषणा से लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। ये छुट्टियाँ लोगों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आई हैं।