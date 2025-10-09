Blog

NIOS 10th 12th Hall Ticket 2025: NIOS October Theory Exam Admit Card जारी! ऐसे करें डाउनलोड

by admin
Published On:
NIOS 10th 12th Admit Card 2025

NIOS ने अक्टूबर 2025 के सार्वजनिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट sdmis.nios.ac.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। यह जरूरी है कि परीक्षा के दिन छात्र अपने पास प्रिंटेड एडमिट कार्ड और फोटो आईडी प्रूफ लेकर जाएं।

यह एडमिट कार्ड केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने परीक्षा शुल्क जमा कर दिया है और जिनकी फोटोग्राफ एनआईओएस के रिकॉर्ड में उपलब्ध है। अगर किसी छात्र को अपना हॉल टिकट नहीं मिल रहा है, तो उसे तुरंत अपने क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क करना चाहिए।

NIOS October 2025 Admit Card जारी

एनआईओएस ने 8 अक्टूबर 2025 को कक्षा 10 और 12 की अक्टूबर-नवंबर 2025 सत्र की थ्योरी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। यह जानकारी आधिकारिक वेबसाइट sdmis.nios.ac.in पर उपलब्ध है। छात्रों को अपने एनरोलमेंट नंबर का उपयोग करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड करना होगा।

परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड अनिवार्य है। बिना इसके छात्रों को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना हॉल टिकट जल्द से जल्द डाउनलोड कर लें और उसकी एक प्रिंटेड कॉपी तैयार रखें।

Walang Pasok Alert 2025
Walang Pasok Alert: 13 Provinces Suspend Classes as 2 Storm Warnings Shake the Week

मुख्य जानकारी

NIOS October 2025 Admit Card क्या है?

NIOS October 2025 Admit Card एक आधिकारिक दस्तावेज है जिसे राष्ट्रीय ओपन स्कूली शिक्षा संस्थान (NIOS) द्वारा जारी किया जाता है। यह कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए अक्टूबर-नवंबर 2025 की सार्वजनिक परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान करता है।

इसमें छात्र का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, परीक्षा तिथियां, समय और विषय कोड जैसी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होती है। यह दस्तावेज परीक्षा के दौरान छात्र की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है।

NIOS October 2025 Admit Card ओवरव्यू

जानकारीविवरण
परीक्षा का नामNIOS अक्टूबर-नवंबर 2025 सार्वजनिक परीक्षा
आयोजक संस्थानराष्ट्रीय ओपन स्कूली शिक्षा संस्थान (NIOS)
कक्षाएंकक्षा 10 (माध्यमिक) और कक्षा 12 (उच्च माध्यमिक)
एडमिट कार्ड जारी तिथि8 अक्टूबर 2025
उपलब्धता का तरीकाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटsdmis.nios.ac.in
डाउनलोड के लिए आवश्यक जानकारीएनरोलमेंट नंबर
परीक्षा तिथियां14 अक्टूबर से 18 नवंबर 2025

एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें?

डाउनलोड करने के चरण

NIOS October 2025 Admit Card डाउनलोड करना एक सरल प्रक्रिया है। छात्रों को कुछ बुनियादी चरणों का पालन करना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका एडमिट कार्ड उपलब्ध है, आपको परीक्षा शुल्क जमा करना चाहिए और अपनी फोटो अपलोड करनी चाहिए।

  • आधिकारिक वेबसाइट sdmis.nios.ac.in/search/hall-ticket पर जाएं।
  • अपना 12 अंकों का एनरोलमेंट नंबर दर्ज करें।
  • “थ्योरी परीक्षा के लिए हॉल टिकट” का चयन करें।

अगले चरण

  • “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
  • आपका NIOS 2025 एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
  • इसे डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लें।

एक से अधिक प्रिंट आउट लेना उचित रहेगा ताकि किसी भी तकनीकी या भौतिक समस्या की स्थिति में आपके पास बैकअप हो। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड की जांच कर लें और सभी जानकारी सही होने की पुष्टि कर लें।

San Miguel’s ₱52B Boost to Gov’t: 7 Big Airport Upgrades Flyers Can’t Miss in 2025

एडमिट कार्ड पर उपलब्ध जानकारी

परीक्षा विवरण

NIOS October 2025 Admit Card पर कई महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होती है। छात्र का नाम, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर और फोटो इसका हिस्सा होते हैं। यह जानकारी छात्र की पहचान के लिए उपयोग की जाती है।

Related Post

Walang Pasok Alert 2025
Walang Pasok Alert: 13 Provinces Suspend Classes as 2 Storm Warnings Shake the Week
San Miguel’s ₱52B Boost to Gov’t: 7 Big Airport Upgrades Flyers Can’t Miss in 2025
Loha sariya Rate Today
सरिया, TMT, और पुराने लोहे के दाम में भारी गिरावट – देखें नया रेट लिस्ट
UP-Jamin-Circle-Rate-2025
यूपी में जमीन का सरकारी रेट कैसे पता करें? घर बैठे ऐसे करें चेक UP Jamin Circle Rate 2025
US Visa Waiver 2025
US Visa Waiver 2025 Update – 7 New Countries Added & 5 Shocking Rules Travelers Must Know

परीक्षा केंद्र का नाम और पता भी एडमिट कार्ड पर दिया गया होता है। छात्रों को परीक्षा से पहले केंद्र का पता चेक कर लेना चाहिए ताकि वे समय पर पहुंच सकें।

तिथि और समय

परीक्षा की तारीखें, विषय कोड, परीक्षा का समय और रिपोर्टिंग समय भी एडमिट कार्ड पर उल्लेखित होते हैं। छात्रों को इन जानकारियों को ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि वे किसी भी विषय में देरी न करें।

एडमिट कार्ड पर परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए होते हैं। इन निर्देशों का पालन करना आवश्यक है।

Loha sariya Rate Today
सरिया, TMT, और पुराने लोहे के दाम में भारी गिरावट – देखें नया रेट लिस्ट

परीक्षा दिवस के निर्देश

आवश्यक दस्तावेज

परीक्षा दिवस पर छात्रों को अपने पास प्रिंटेड एडमिट कार्ड और एक मान्य फोटो आईडी प्रूफ लेकर जाना अनिवार्य है। आईडी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड या स्कूल आईडी कार्ड का उपयोग किया जा सकता है।

बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड को सुरक्षित रखें और हर परीक्षा दिन लेकर जाएं।

अन्य निर्देश

छात्रों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित रिपोर्टिंग समय से पहले पहुंचना चाहिए। देर से पहुंचने पर प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं है।

अगर किसी छात्र को अपने एडमिट कार्ड पर कोई त्रुटि दिखाई देती है, तो उसे तुरंत अपने क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क करना चाहिए। त्रुटि सुधार के लिए समय रहते कार्रवाई करना जरूरी है।

UP-Jamin-Circle-Rate-2025
यूपी में जमीन का सरकारी रेट कैसे पता करें? घर बैठे ऐसे करें चेक UP Jamin Circle Rate 2025

NIOS 10th 12th Admit Card 2025

Also Read

Blog

Walang Pasok Alert: 13 Provinces Suspend Classes as 2 Storm Warnings Shake the Week

Scarlett
|
Walang Pasok Alert 2025
Blog

San Miguel’s ₱52B Boost to Gov’t: 7 Big Airport Upgrades Flyers Can’t Miss in 2025

Scarlett
|
Blog

सरिया, TMT, और पुराने लोहे के दाम में भारी गिरावट – देखें नया रेट लिस्ट

admin
|
Loha sariya Rate Today
Blog

यूपी में जमीन का सरकारी रेट कैसे पता करें? घर बैठे ऐसे करें चेक UP Jamin Circle Rate 2025

admin
|
UP-Jamin-Circle-Rate-2025

Leave a Comment

Join WhatsApp