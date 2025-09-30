Blog

Mahindra Thar & XUV700 2025: 2 नए बोल्ड अवतार, 25 लाख तक का सपना होगा सच

Mahindra Thar & XUV700 2025

Mahindra कंपनी भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में एक बार फिर धमाल मचाने की तैयारी में है। देश में SUV सेगमेंट हमेशा से लोगों की पहली पसंद रहा है और Mahindra ने इस पसंद को और मजबूत बनाया है अपनी दमदार गाड़ियों के साथ। अब कंपनी जल्द ही Mahindra Thar और XUV700 को नए बोल्ड अवतार में पेश करने जा रही है, जो उनकी पॉपुलर SUV रेंज को और आगे लेकर जाएगा।

नए मॉडल्स में सिर्फ डिजाइन अपग्रेड ही नहीं बल्कि परफॉर्मेंस और सेफ्टी फीचर्स पर भी खास ध्यान दिया गया है। बदलते जमाने और युवाओं की मांग के हिसाब से ये गाड़ियां ज्यादा स्पोर्टी, स्टाइलिश और टेक्नोलॉजी से लैस होंगी। Thar जहां ऑफ-रोडिंग के शौकीनों की जान है, वहीं XUV700 अपनी लक्ज़री और एडवांस फीचर्स की वजह से शहरों और हाइवे यात्राओं के लिए बेस्ट मानी जाती है।

भारत में SUV सेगमेंट में Maruti, Tata और Hyundai जैसी कंपनियां पहले से कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रही हैं, ऐसे में Mahindra की यह नई चाल ग्राहकों को एक तगड़ा विकल्प देगी। खास बात यह है कि Thar और XUV700 दोनों ही मॉडल्स का नया वर्जन सरकारी नियमों जैसे BS6 फेज-2 और EV हाइब्रिड विकल्प को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे ये गाड़ियां ज्यादा ईको-फ्रेंडली भी होंगी।

Mahindra Thar & XUV700 2025

Mahindra Thar भारतीय बाजार में हमेशा से ही एक ऐसी SUV रही है, जो युवाओं और ऑफ-रोड लवर्स के बीच सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। नई Thar में कंपनी ने इसके डिजाइन को और भी मजबूत और मस्कुलर बनाया है। इसके फ्रंट ग्रिल, हेडलाइट्स और बंपर को मॉडर्न टच देते हुए ज्यादा एग्रेसिव लुक दिया गया है।

नई Thar के इंजन विकल्प भी पहले से ज्यादा दमदार होंगे। उम्मीद है इसमें पेट्रोल और डीज़ल दोनों इंजन मिलेंगे, साथ ही ऑटोमैटिक और मैनुअल गियरबॉक्स का भी विकल्प होगा। ऑफ-रोडिंग क्षमता को बेहतर बनाने के लिए 4×4 ड्राइवट्रेन और सस्पेंशन सिस्टम में सुधार किया जाएगा। टेक्नोलॉजी के मामले में भी कंपनी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, कनेक्टेड कार फीचर्स और एडवांस ड्राइविंग असिस्ट सिस्टम (ADAS) देने की तैयारी में है।

दूसरी ओर Mahindra XUV700 पहले से ही एक बेस्टसेलिंग SUV है, जिसे अपनी परफॉर्मेंस और फीचर्स की वजह से बहुत पसंद किया जाता है। इसके नए वर्जन में कार को और बोल्ड लुक दिया जाएगा। बड़ी ग्रिल, शार्प हेडलैंप और स्टाइलिश एलॉय व्हील्स इसे और प्रीमियम अपील देंगे।

इंजन ऑप्शन की बात करें तो इसमें भी डीज़ल और पेट्रोल दोनों इंजन मिलेंगे, साथ ही हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वेरिएंट को भी जोड़ा जा सकता है। नया वर्जन ADAS लेवल-2 तकनीक, पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा और वॉइस-कमांड सिस्टम जैसे कई मॉडर्न फीचर्स के साथ आएगा।

सरकारी नियम और नई सुविधाएं

गाड़ियों के नए मॉडल को तैयार करते समय Mahindra ने सरकार के ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े नए निर्देशों को ध्यान में रखा है। भारत सरकार वाहनों से प्रदूषण कम करने के लिए BS6 फेज-2 नियम लागू कर चुकी है, ताकि नई गाड़ियां पर्यावरण के लिए ज्यादा सुरक्षित हों। Mahindra Thar और XUV700 के नवीनतम वर्जन इन्हीं मानकों के अनुरूप बनाए गए हैं।

इसके साथ ही भारत सरकार इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की सब्सिडी और टैक्स छूट दे रही है। Mahindra XUV700 के अपकमिंग इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड मॉडल पर ग्राहकों को FAME-II योजना या राज्य सरकार की EV पॉलिसी के तहत फायदा मिल सकता है। इससे ग्राहकों की जेब पर बोझ कम होगा और पर्यावरण को भी फायदा पहुंचेगा।

लॉन्चिंग और कीमत की संभावनाएं

महिंद्रा Thar और XUV700 के नए बोल्ड अवतार साल 2025 के आखिर तक भारतीय बाजार में लॉन्च किए जा सकते हैं। कंपनी ने अभी इसके बारे में आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया है लेकिन उम्मीद की जा रही है कि थार की शुरुआती कीमत लगभग 12 लाख रुपये से शुरू हो सकती है और टॉप मॉडल 18 लाख रुपये तक जा सकता है।

वहीं XUV700 का नया मॉडल लगभग 14 लाख रुपये से शुरू होकर 25 लाख रुपये तक के प्राइस रेंज में लॉन्च हो सकता है। अगर कंपनी इलेक्ट्रिक हाइब्रिड मॉडल पेश करती है तो इसकी कीमत EV सब्सिडी के बाद ग्राहकों के लिए आकर्षक हो सकती है।

निष्कर्ष

Mahindra Thar और XUV700 का नया बोल्ड अवतार स्टाइल, सेफ्टी और टेक्नोलॉजी का शानदार कॉम्बिनेशन लेकर बाजार में आएगा। यह न सिर्फ ग्राहकों को ज्यादा ऑप्शन्स देगा बल्कि सरकारी EV पॉलिसी और BS6 नियमों के हिसाब से ज्यादा सुरक्षित और पर्यावरण-हितैषी भी साबित होगा। आने वाले समय में SUV प्रेमियों के लिए ये एक बड़ा तोहफ़ा होगा।

