लाड़ली बहना योजना की 29वीं किस्त जारी! ₹1500 मिलेंगे नए नियमों के साथ

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई लाड़ली बहना योजना महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का प्रमुख उदाहरण है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह राशि प्रदान की जाती है। सरकार की तरफ से यह सहायता राशि हर महीने तय तारीख पर भेजी जाती है, जिससे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों की बहनों को लाभ मिलता है।
इस योजना ने लाखों महिलाओं के जीवन में बदलाव लाया है। अब 29वीं किस्त की घोषणा के साथ कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं, जिससे लाभार्थियों को ₹1500 प्रतिमाह मिलेंगे।
अभी तक इस योजना के तहत महिलाओं को ₹1250 मिल रहे थे, लेकिन अब बढ़ी हुई रकम के साथ किस्त भेजने का ऐलान किया गया है।
लाड़ली बहना योजना 29वीं किस्त – नए नियम और बदलाव
हाल की घोषणा के अनुसार, 29वीं किस्त के तहत सभी पात्र महिलाओं को अब ₹1500 मिलेंगे। इस किस्त की राशि सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि इस बार के बाद सभी आगामी किस्तें भी ₹1500 ही रहेंगी, बशर्ते योजनागत पात्रता बनी रहे।
नए नियमों के अनुसार, लाभार्थी महिलाओं का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। खाते में केवाईसी अपडेट हो और महिला का नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज होना आवश्यक है।
यदि किसी लाभार्थी महिला की पात्रता में कोई तकनीकी बाधा आती है, जैसे कि आधार सीडिंग या बैंक केवाईसी अपडेट नहीं है, तो राशि जारी नहीं होगी।
लाड़ली बहना योजना – योजना का संक्षिप्त अवलोकन
|योजना का नाम
|लाड़ली बहना योजना
|राज्य
|मध्यप्रदेश
|शुरूआत कब हुई?
|मार्च 2023
|पात्रता
|21-60 वर्ष की महिला
|किस्त राशि
|₹1500 प्रति माह
|कुल कितनी किस्तें
|29 (अब तक)
|अधिकारिक पोर्टल
|cmladlibahna.mp.gov.in
|दस्तावेज
|आधार, बैंक पासबुक, परिवार रजिस्टर
|नया नियम
|आधार-बैंक लिंक अनिवार्य
|कब मिलता है पैसा
|हर माह निर्धारित तिथि
मुख्य विशेषताएँ और लाभ लेने के नियम
लाड़ली बहना योजना में आवेदन के लिए महिला का मध्यप्रदेश निवासी होना अनिवार्य है।
आय सीमा – वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
महिला का बैंक खाता सक्रिय और आधार से लिंक होना चाहिए।
केवल उन्हीं महिलाओं को लाभ मिलेगा, जिनकी जानकारी परिवार रजिस्टर और राशन कार्ड में दर्ज है।
यदि परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी या आयकर दाता है, तो पात्रता खत्म हो जाती है।
लाड़ली बहना योजना 29वीं किस्त कब और कैसे आएगी?
सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि 29वीं किस्त अक्टूबर के पहले हफ्ते में जारी कर दी जाएगी।
राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में आएगी।
अगर महिला को राशि नहीं मिलती, तो संबंधित बैंक या जनसेवा केंद्र में संपर्क कर सकती है।
खाता यदि डोरमेन्ट या निष्क्रिय है, तो बैंक से दोबारा सक्रिय कराना जरूरी है।
आवेदन व शिकायत की प्रक्रिया
नई पात्र महिलाओं का आवेदन अभी भी जनसेवा केंद्र, एमपी ऑनलाइन या अधिकृत पंचायत स्तर पर किया जा सकता है।
शिकायत दर्ज कराने के लिए पोर्टल या कॉल सेंटर की सुविधा उपलब्ध है।
केवाईसी, आधार-बैंक लिंक जैसी समस्या हो तो नजदीकी CSC पर समाधान मिल सकता है।
जरूरी दस्तावेज और पात्रता मापदंड
- महिला का आधार कार्ड अनिवार्य।
- परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज होना चाहिए।
- बैंक खाता मध्यप्रदेश राज्य के बैंक में।
- वार्षिक आय प्रमाणपत्र।
- मोबाइल नंबर।
योजना से मिलने वाले लाभ
- प्रतिमाह ₹1500 की वित्तीय सहायता
- परिवार की महिला सदस्यों को आर्थिक आत्मनिर्भरता
- घर में रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सुरक्षित राशि
- सरकारी पारदर्शिता व सीधे खाते में DBT सुविधा
- गरीब व मजदूर महिलाओं के लिए विशेष प्राथमिकता
लाड़ली बहना योजना के नए बदलाव
- अब प्रतिमाह राशि ₹1500 मिलेगी
- लाभ के लिए आधार-बैंक लिंकिंग अनिवार्य
- जिन महिलाओं की जानकारी में त्रुटि है उन्हें फिर से आवेदन करना पड़ेगा
- शिकायत और अपडेट के लिए पोर्टल की सुविधा
लाड़ली बहना योजना: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- क्या कोई भी महिला आवेदन कर सकती है?
नहीं, सिर्फ मध्यप्रदेश की 21-60 वर्ष की गरीब महिलाएं पात्र हैं।
- राशि नहीं आ रही तो क्या करें?
संबंधित बैंक या CSC पर संपर्क करें, केवाईसी और आधार सीडिंग सुनिश्चित करें।
- हर महीने राशि कब आती है?
राशि हर महीने 10 तारीख तक लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाती है।