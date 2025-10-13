Blog

Labour Card Apply Online 2025: 7 दिन में मिलेगा ₹5000 का फायदा, मौका 2025 में ही

भारत सरकार द्वारा मज़दूरों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं ताकि उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इन्हीं योजनाओं में से एक है “लेबर कार्ड योजना”, जिसके तहत पंजीकृत श्रमिकों को सरकारी लाभ और योजनाओं का सीधा फायदा दिया जाता है। सरकार ने हाल ही में लेबर कार्ड बनवाने के लिए नए आवेदन की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है, जिससे देशभर के मजदूर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से उन लोगों को पहचान और सहायता देना है, जो निर्माण कार्य, कृषि, फैक्ट्री, छोटे उद्योगों या असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। लाखों मजदूर अभी तक सरकारी लाभों से वंचित हैं क्योंकि उनके पास कोई औपचारिक पहचान या रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेबर कार्ड बनवाने से उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन और बीमा जैसी कई सुविधाएं मिलती हैं।

इस कार्ड की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल एक पहचान पत्र नहीं बल्कि सरकारी योजनाओं तक पहुंच का एक माध्यम है। इसके जरिए मजदूर अपने राज्य के लेबर विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, चाहे वह नकद सहायता हो या बच्चों की शिक्षा से जुड़ी स्कॉलरशिप।

लेबर कार्ड एक सरकारी प्रमाणपत्र है जो उस व्यक्ति को जारी किया जाता है जो किसी असंगठित क्षेत्र में मजदूर या श्रमिक के रूप में काम करता है। इस कार्ड को मुख्य रूप से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) द्वारा जारी किया जाता है और राज्य स्तर पर लेबर विभाग इसका संचालन करता है।

लेबर कार्ड धारक को राज्य सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ मिलता है। इसमें निर्माण मजदूर, सफाई कर्मचारी, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, फैक्ट्री वर्कर, राजमिस्त्री आदि शामिल हैं। प्रत्येक राज्य में इसका नाम थोड़ा अलग हो सकता है, जैसे कि निर्माण श्रमिक कार्ड या श्रमिक पहचान पत्र, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है – मजदूर वर्ग को सुरक्षा व सहायता प्रदान करना।

लेबर कार्ड से मिलने वाले लाभ

लेबर कार्डधारकों को कई प्रकार के सीधे लाभ दिए जाते हैं। इनमें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा दोनों शामिल हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत मजदूरों को निम्नलिखित सुविधाएं दी जाती हैं:

  • बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और फीस सहायता
  • सरकार द्वारा मुफ्त स्वास्थ्य उपचार और बीमा योजना
  • गर्भवती महिलाओं को मातृत्व लाभ और आर्थिक सहायता
  • पुराने मजदूरों को पेंशन सुविधा
  • दुर्घटना या मृत्यु पर परिवार को मुआवजा
  • आवास निर्माण या मरम्मत के लिए आर्थिक मदद
  • स्वयं सहायता समूह या कौशल प्रशिक्षण के अवसर

ये सभी लाभ केवल उन्हीं मजदूरों को मिलते हैं जो आधिकारिक रूप से लेबर विभाग में पंजीकृत हैं और जिनका लेबर कार्ड बना हुआ है।

लेबर कार्ड के लिए योग्यता और जरूरी दस्तावेज

लेबर कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता भारतीय नागरिक होना चाहिए और किसी असंगठित क्षेत्र में कम से कम 90 दिन काम किया हो। आवेदक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

दस्तावेज़ जो आवेदन के लिए जरूरी हैं:

  • आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता नंबर और IFSC कोड
  • निवास प्रमाण पत्र (बिजली बिल या राशन कार्ड)
  • काम का प्रमाण (नियोक्ता का प्रमाणपत्र या जॉब कार्ड)
  • मोबाइल नंबर

लेबर कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए इसे पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। इच्छुक मजदूर अपने राज्य के श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है:

  1. अपने राज्य के लेबर विभाग की वेबसाइट खोलें।
  2. “Labour Registration” या “Construction Worker Registration” पर क्लिक करें।
  3. आवेदन फॉर्म में नाम, पता, मोबाइल नंबर, काम का विवरण और अन्य जानकारी भरें।
  4. मांगे गए दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करें।
  5. फॉर्म सबमिट करने के बाद फाइनल रसीद डाउनलोड करें।
  6. आवेदन सत्यापित होने के बाद लेबर कार्ड जारी कर दिया जाएगा।

यह कार्ड कुछ दिनों बाद डाउनलोड या पोस्ट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। कई राज्यों में श्रमिकों को कार्ड के साथ डिजिटल ID भी दी जाती है।

रजिस्ट्रेशन की वैधता और नवीनीकरण

लेबर कार्ड आमतौर पर एक वर्ष के लिए वैध होता है। इसकी समय-समय पर नवीनीकरण (renewal) कराना आवश्यक होता है। श्रमिक अपने कार्ड का नवीनीकरण उसी पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हैं। देर होने पर कुछ राज्यों में जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

सरकार की नई पहल और अपडेट

हाल ही में सरकार ने इस योजना के अंतर्गत नए आवेदन की प्रक्रिया फिर से शुरू की है ताकि जिन्होंने पिछली बार आवेदन नहीं किया या जिनका कार्ड समाप्त हो गया था, वे दोबारा पंजीकरण कर सकें। केंद्र और राज्य सरकारें मजदूरों को जागरूक करने के लिए कैंप और ऑनलाइन सहायता केंद्र भी चला रही हैं।

इसके अलावा सरकार ने ई-श्रम पोर्टल को भी लेबर कार्ड सिस्टम से जोड़ा है, जिससे एक मजदूर की जानकारी देशभर में मान्य होगी और उन्हें कहीं से भी योजना का लाभ मिल सकेगा।

निष्कर्ष

लेबर कार्ड मजदूरों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो उन्हें सरकारी योजनाओं तक पहुंच प्रदान करता है। यदि आप किसी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक हैं, तो इस कार्ड के लिए जल्द से जल्द आवेदन करना आपके भविष्य की सुरक्षा के लिए जरूरी है। इससे न केवल आर्थिक सहायता मिलेगी बल्कि सामाजिक सुरक्षा और सम्मान भी सुनिश्चित होगा।

