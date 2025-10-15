Sarkari Yojana

Krishi Yantra Subsidy Yojana 2025: कृषि यंत्र खरीदें और पाएं सरकार की सब्सिडी

Krishi Yantra Subsidy Yojana

कृषि क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और देश का एक बड़ा हिस्सा अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर करता है। खेती को अधिक आधुनिक और उत्पादक बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास करती रहती है। इसी दिशा में केंद्र और राज्य सरकारों ने “कृषि यंत्र सब्सिडी योजना” की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को नवीन और उन्नत कृषि उपकरण उपलब्ध कराना है ताकि वे कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकें।

आज के समय में खेती केवल परंपरागत उपकरणों तक सीमित नहीं रह गई है। बदलते तकनीकी युग में ट्रैक्टर, रोटावेटर, रीपर, सीड ड्रिल, थ्रेशर, स्प्रेयर जैसी मशीनें खेती को अधिक कारगर बना रही हैं। इन मशीनों की कीमतें अधिक होने के कारण छोटे और मध्यम किसान इन्हें खरीद नहीं पाते। ऐसे में सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है।

इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर निश्चित प्रतिशत तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इससे किसानों को आधुनिक खेती की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है और उनकी उपज तथा आय दोनों में सुधार होता है।

Krishi Yantra Subsidy Yojana

कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक यंत्रों से जोड़ना और खेती की दक्षता बढ़ाना है। इससे न केवल समय और श्रम की बचत होती है बल्कि लागत भी घटती है। जब खेती में आधुनिक उपकरणों का उपयोग होता है, तो फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में वृद्धि होती है।

यह योजना छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। पहले जहाँ मजदूरों पर निर्भरता अधिक होती थी, वहीं अब यांत्रिकीकरण से खेती में श्रम के बोझ को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, इस योजना से ग्रामीण युवाओं को भी रोजगार के अवसर मिलते हैं क्योंकि वे कृषि यंत्र सेवा केंद्र चलाकर अन्य किसानों को भी उपकरण किराए पर उपलब्ध करा सकते हैं।

योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी

सरकार इस योजना के तहत किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों पर अलग-अलग सब्सिडी प्रदान करती है। सामान्यत: छोटे और सीमांत किसानों को अधिक सब्सिडी दी जाती है जबकि बड़े किसानों के लिए यह कुछ कम होती है। कुछ राज्यों में यह सब्सिडी 50 प्रतिशत तक दी जाती है और अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला या पिछड़े वर्ग के किसानों को इसमें अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाता है।

उदाहरण के लिए, ट्रैक्टर, पावर टिलर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, सीड ड्रिल, बेलर जैसे उपकरणों की कीमत का एक बड़ा भाग सरकार वहन करती है। इससे किसान केवल शेष राशि का भुगतान करके आधुनिक यंत्र प्राप्त कर पाते हैं। यह वित्तीय सहयोग किसानों की पूंजीगत समस्या को हल करने में सहायक बनता है।

आवेदन प्रक्रिया और पात्रता

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को अपने राज्य के कृषि विभाग या किसान पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होता है। आवेदन ऑनलाइन या नजदीकी कृषि कार्यालय के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन के लिए किसान के पास अपने भूमि दस्तावेज, आधार कार्ड, बैंक खाता और पहचान प्रमाण जैसी आवश्यक जानकारी होनी चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया सामान्यतः इस प्रकार होती है –
पहले किसान को संबंधित वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करना होता है। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होते हैं और जिस कृषि यंत्र पर सब्सिडी चाहिए, उसका चयन करना होता है। फिर आवेदन की स्थिति की जानकारी पोर्टल पर मिल जाती है, और चयनित किसानों को सब्सिडी की राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाती है या यंत्र खरीदते समय छूट के रूप में दी जाती है।

योजना का लाभ किसानों के जीवन में बदलाव लाने वाला

कृषि यंत्र सब्सिडी योजना किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई है। जिन किसानों के पास पर्याप्त साधन नहीं थे, वे भी अब आधुनिक मशीनों की सहायता से खेती कर पा रहे हैं। मशीनों के उपयोग से खेती का समय घटा है और उत्पादन बढ़ा है। इससे किसानों की आय में सीधा सुधार देखा गया है।

कई राज्यों में इस योजना के कारण कृषि क्षेत्र में यांत्रिकीकरण की गति बढ़ी है। मिट्टी की जुताई, बुवाई, सिंचाई, कटाई और फसल की ढुलाई – हर चरण में यंत्रों का प्रयोग अब आसानी से हो रहा है। इसने कृषि को आधुनिक और लाभदायक व्यवसाय में बदल दिया है।

निष्कर्ष

कृषि यंत्र सब्सिडी योजना किसानों के लिए एक क्रांतिकारी कदम है जो खेती को आधुनिक दिशा में अग्रसर कर रही है। इससे किसानों की उत्पादकता में वृद्धि, लागत में कमी और आय में बढ़ोतरी हो रही है। सरकार का यह प्रयास कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है और आने वाले समय में इसका लाभ देश के हर किसान तक पहुँच सकेगा।

2025 Krishi Yantra Subsidy Yojana

