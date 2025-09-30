Hrithik with Rajat Bedi 2025: 2 बार रिजेक्ट, अब 1 सपना होगा सच 2025 में

बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग और मेहनत से दर्शकों का दिल जीता है। उन्हीं में से एक नाम है रजत बेदी का। रजत बेदी लंबे समय से फिल्मों में नजर आ रहे हैं और उन्होंने खलनायक से लेकर सपोर्टिंग रोल तक कई किरदार निभाए हैं।

हाल ही में रजत बेदी ने एक खास इंटरव्यू में अपनी इच्छा जताई कि वह ऋतिक रोशन और उनके पिता राकेश रोशन के साथ काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकार और मेकर हैं और उनके साथ जुड़ना हर एक्टर के लिए किसी बड़े मौका से कम नहीं है।

रजत बेदी का कहना है कि ऋतिक रोशन की मेहनत, डांसिंग और ऐक्शन को लेकर कोई मुकाबला नहीं है और राकेश रोशन जैसे डायरेक्टर के साथ अगर किसी को मौका मिल जाए, तो यह किसी लॉटरी से कम नहीं है। आइए अब जानते हैं विस्तार से कि रजत बेदी कौन हैं, उनका करियर सफर कैसा रहा और क्यों वह राकेश और ऋतिक रोशन के साथ काम करना चाहते हैं।

Hrithik with Rajat Bedi 2025

रजत बेदी 90 के दशक के आखिर और 2000 के शुरुआती दौर में बॉलीवुड में एक्टिव हुए। उन्होंने कई फिल्मों में नेगेटिव रोल निभाकर अपनी पहचान बनाई। उनकी सबसे चर्चित फिल्म कोई… मिल गया रही, जिसमें उन्होंने ऋतिक रोशन के सामने खलनायक का रोल किया था। इस फिल्म ने उन्हें पहचान दिलाई और दर्शकों ने उनके अभिनय को खूब सराहा।

इसके अलावा रजत बेदी ने क़यामत, इंकार, वजह, अनर्थ जैसी फिल्मों में भी महत्वपूर्ण किरदार निभाए। हालांकि वह अक्सर सपोर्टिंग और निगेटिव रोल्स में रहे, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रजेंस और स्टाइल ने उन्हें अलग पहचान दी।

वह न केवल फिल्मों में बल्कि टीवी सीरियलों और वेब शोज़ में भी नजर आ चुके हैं। रजत का मानना है कि आज का दौर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का है और यहां भी कलाकार को अपनी पहचान बनाने का अच्छा मौका मिलता है।

ऋतिक और राकेश रोशन से खास लगाव

रजत बेदी का ऋतिक और राकेश रोशन से खास जुड़ाव कोई… मिल गया से रहा है। इस फिल्म में रजत ने ऋतिक के स्कूल फ्रेंड और बाद में टॉर्चर करने वाले स्टूडेंट के किरदार को निभाया था। रजत के मुताबिक, वह रोल उनके करियर का खास मोड़ रहा।

उन्होंने कहा कि राकेश रोशन एक परफेक्शनिस्ट डायरेक्टर हैं जो हर सीन को बड़ी बारीकी से शूट करते हैं। वहीं, ऋतिक रोशन सेट पर हमेशा मेहनत और डेडिकेशन में सबसे आगे रहते हैं। रजत को लगता है कि अगर उन्हें दोबारा इनके साथ काम करने का मौका मिलता है, तो यह उनके लिए करियर का सबसे बड़ा अनुभव होगा।

बॉलीवुड में उनकी चुनौतियां

रजत बेदी ने खुले तौर पर माना है कि बॉलीवुड में स्ट्रगल हर कलाकार को करनी पड़ती है। बड़े बैनर और बड़े हीरो के बीच पहचान बनाना आसान नहीं है। कई बार उन्होंने कैरक्टर रोल्स किए, लेकिन दर्शकों ने उन्हें खूब नोटिस किया। उनका कहना है कि भले ही उन्हें लीड हीरो का दर्जा न मिला हो, लेकिन उनके काम को कभी अनदेखा नहीं किया गया।

उनका यह भी कहना है कि फिल्मों में दूसरा चांस बहुत मायने रखता है। अगर किसी को दोबारा बड़े बैनर या सुपरस्टार्स के साथ काम मिल जाए तो वह करियर के लिए नई शुरुआत हो सकती है। इसी कारण वह दोबारा ऋतिक और राकेश रोशन के साथ स्क्रीन शेयर करने की इच्छा रखते हैं।

फिल्मों से दूर और फिर वापसी की कोशिश

करीब एक समय ऐसा भी आया जब रजत बेदी फिल्मों से गायब हो गए। बताया जाता है कि वह कनाडा में लंबे समय तक रहे। उन्होंने वहां बिजनेस और फैमिली पर ध्यान दिया। लेकिन एक्टिंग उनका पैशन है, और उन्हें लगता है कि एक कलाकार को कभी अभिनय से दूर नहीं होना चाहिए।

भारत लौटने के बाद वह ओटीटी और फिल्मों में फिर से मौके तलाश रहे हैं। उनकी कोशिश है कि अच्छे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ काम करके वह अपनी पुरानी पहचान को ताज़ा कर सकें।

ऋतिक-राकेश रोशन के साथ काम करने का सपना

रजत बेदी ने साफ कहा कि अगर उन्हें भविष्य में कोई ऑफर मिलता है तो वह सबसे पहले ऋतिक और राकेश रोशन के साथ जुड़ना चाहेंगे। दोनों का परिवार इंडस्ट्री में सफलता की गारंटी माना जाता है और उनकी फिल्मों में कंटेंट के साथ-साथ एंटरटेनमेंट का भी पूरा ध्यान रखा जाता है।

उनका मानना है कि कोई… मिल गया जैसी फिल्मों से दर्शकों की भावनाओं और रिश्तों को जिस तरह जोड़ा गया, वह हर किसी डायरेक्टर के बस की बात नहीं है। रजत को उम्मीद है कि राकेश रोशन एक और अलग तरह की सुपरहिट फिल्म का निर्माण करेंगे और उसमें उन्हें भी जगह मिलेगी।

दर्शकों पर रजत का प्रभाव

हालांकि रजत मुख्य धारा के बड़े स्टार नहीं बन पाए, लेकिन उनका किरदार दर्शकों को याद रहता है। कोई… मिल गया का वह नेगेटिव रोल आज भी लोगों की स्मृतियों में ताजा है। उनकी एक्टिंग और लुक्स ने फिल्मों को खास एंगल दिया और उन्हें फैन फॉलोइंग भी मिली।

लगातार स्ट्रगल के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उसी जज़्बे ने उन्हें आज भी फिल्मों के लिए एक्टिव बनाए रखा है।

निष्कर्ष

रजत बेदी का करियर भले उतना बड़ा न हो जितना दूसरे सितारों का है, लेकिन उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी मेहनत से जगह बनाई। उनका ऋतिक और राकेश रोशन के प्रति सम्मान और दोबारा उनके साथ काम करने की ख्वाहिश, उनकी प्रोफेशनल सोच और जुनून को दिखाती है।