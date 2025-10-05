Blog

Honda Activa 8G 2025: 59 km/l माइलेज और ₹49,900 की कीमत ने मार्केट हिला दिया

by Agnibho
Published On:
Honda Activa 8G 2025

भारत में स्कूटर सेगमेंट में अगर किसी ब्रांड का नाम सबसे पहले लिया जाता है, तो वो है Honda Activa. हर साल कंपनी अपने इस भरोसेमंद मॉडल में कुछ नए फीचर्स और शानदार अपग्रेड के साथ नया वर्जन लेकर आती है. अब कंपनी ने 2025 में पेश की है Honda Activa 8G, जो न सिर्फ डिज़ाइन में बेहतर है, बल्कि फीचर्स और कीमत दोनों ही मामलों में ग्राहकों को चौंका देने वाली है.

Activa 8G को कंपनी ने हाई माइलेज, सुरक्षित राइड और किफायती कीमत के साथ लॉन्च किया है. इस बार इसमें पहले से बड़े Alloy Wheels, स्मार्ट की टेक्नोलॉजी, और कई प्रीमियम अपडेट्स दिए गए हैं जो इसे सबसे एडवांस स्कूटर बनाते हैं. खास बात यह है कि इसकी अनुमानित शुरुआती कीमत ₹49,900 रुपये तक रखी जा सकती है, जिससे यह मिडल-क्लास फैमिली और स्टूडेंट्स दोनों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बन जाता है.

Honda Activa 8G 2025

Honda Activa 8G, लोकप्रिय 7G मॉडल का अगला रूप है जिसमें कंपनी ने डिज़ाइन से लेकर परफॉर्मेंस तक हर पहलू पर ध्यान दिया है. नए मॉडल में कंपनी ने “Smart Tech Platform” का उपयोग किया है जो बेहतर कनेक्टिविटी और सुरक्षा प्रदान करता है.

स्मार्ट की फीचर अब कारों की तरह एक्टिवा में भी मिलेगा, जिससे राइडर बिना चाबी लगाए स्कूटर अनलॉक और स्टार्ट कर सकता है. यह फीचर पहले केवल प्रीमियम मॉडल्स में देखने को मिलता था पर अब Honda ने इसे सामान्य यूज़र्स तक पहुंचा दिया है.

नई Activa का लुक भी ज्यादा मॉडर्न और अग्रेसिव बनाया गया है. हेडलैंप LED सेटअप के साथ आता है और पीछे नया LED टेललाइट डिजाइन दिया गया है जिससे स्कूटर स्टाइलिश और डायनामिक दिखता है.

इंजन और माइलेज

Activa 8G में नया BS7 कंप्लायंट इंजन लगाया गया है, जिसकी क्षमता 110cc है. यह इंजन eSP (Enhanced Smart Power) टेक्नोलॉजी से लैस है जो ड्राइव को स्मूथ और फ्यूल एफिशिएंट बनाता है.

कंपनी ने दावा किया है कि इस मॉडल का माइलेज लगभग 59 km/l तक मिल सकता है, जो शहर और हाइवे दोनों राइड के लिए काफी अच्छा माना जाता है. नए इंजन में कंपन कम महसूस होता है और साइलेंट स्टार्ट सिस्टम के कारण स्कूटर बहुत ही स्मूदली चालू होता है.

स्पीड के मामले में भी यह पहले से बेहतर है और 85 km/h तक की टॉप स्पीड देने में सक्षम है. स्कूटर में ऑटो इंजन कट-ऑफ सिस्टम दिया गया है जो फ्यूल बचाने में मदद करता है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

नई Activa 8G फीचर्स के मामले में किसी प्रीमियम स्कूटर से कम नहीं है. इसमें 18 इंच के Alloy Wheels दिए गए हैं, जिससे न सिर्फ बैलेंस बेहतर होता है बल्कि सड़क के झटके भी कम महसूस होते हैं.

फुल डिजिटल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले में स्पीड, माइलेज, फ्यूल गेज और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर मौजूद हैं. इसके जरिए राइडर कॉल और मैसेज अलर्ट भी देख सकता है.

स्मार्ट की फीचर के अलावा एक्टिवा 8G में फाइंड माय स्कूटर, एंटी-थेफ्ट अलार्म और ऑटो लॉक सिस्टम दिया गया है. कंपनी ने इस बार सीट स्पेस और अंडर सीट स्टोरेज भी बढ़ाया है, ताकि यूज़र्स आसानी से हेलमेट या छोटे बैग्स रख सकें.

सस्पेंशन और सुरक्षा फीचर्स

Honda ने Activa 8G के सस्पेंशन सिस्टम को मजबूत बनाया है. इसमें फ्रंट में टेलिस्कोपिक सस्पेंशन और रियर में 3-स्टेप एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं. ये सेटअप राइडिंग को और आरामदायक बनाते हैं, खासतौर पर खराब सड़कों पर.

सुरक्षा के लिए CBS (Combi Brake System) दिया गया है, जिससे आगे और पीछे दोनों ब्रेक एक साथ लगते हैं और स्कूटर जल्दी रुकता है. कंपनी ने ट्यूबलेस टायर्स और ग्रिप्ड ब्रेकिंग डिस्क का इस्तेमाल किया है जो फिसलन भरी सड़कों पर भी स्थिरता बनाए रखते हैं.

डिज़ाइन और रंग विकल्प

डिजाइन की बात करें तो Activa 8G का आउटफिट पहले से ज्यादा बोल्ड और फ्यूचरिस्टिक दिखाई देता है. इसमें नया फ्रंट काउल, एजदार बॉडी लाइन और चमकदार क्रोम टच दिए गए हैं.

रंगों में भी कंपनी ने विविधता दी है — पर्ल ब्लू, मेटैलिक रेड, ग्रे, ब्लैक और व्हाइट जैसे आकर्षक कलर ऑप्शन उपलब्ध कराए गए हैं. ये कलर्स यूथ और फैमिली राइडर्स दोनों को ध्यान में रखकर चुने गए हैं.

कीमत और लॉन्चिंग जानकारी

Honda Activa 8G 2025 की एक्स-शोरूम कीमत ₹49,900 से शुरू हो सकती है, जबकि टॉप वेरिएंट के लिए कीमत लगभग ₹70,000 तक जा सकती है. यह कीमत कंपनी की रणनीति के अनुसार बहुत प्रतिस्पर्धी रखी गई है क्योंकि अन्य ब्रांड्स के समान फीचर वाले मॉडल कहीं ज्यादा महंगे हैं.

कंपनी की ओर से फिलहाल लॉन्च की आधिकारिक तारीख तय नहीं की गई है, पर उम्मीद है कि यह स्कूटर 2025 की पहली तिमाही में बाजार में उपलब्ध होगा. Honda कुछ शहरों में इसका प्री-बुकिंग ऑफर “₹500 Token Amount” के साथ शुरू कर सकती है.

सरकारी योजना और समर्थन

हालांकि यह स्कूटर किसी सरकारी योजना के तहत मुफ्त नहीं मिल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक वेरिएंट के लिए सरकार की ओर से FAME-II सब्सिडी योजना लागू है. अगर Honda भविष्य में Activa 8G Electric Variant लॉन्च करती है, तो ग्राहकों को ₹10,000 से ₹25,000 तक की सरकारी सब्सिडी मिल सकती है.

इसके अलावा, कई राज्य सरकारें दोपहिया खरीद पर ई-स्कूटर प्रमोशन स्कीम चला रही हैं, जिसमें रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ की जाती है. इसलिए अगर आप भविष्य में Activa 8G के इलेक्ट्रिक वेरिएंट की ओर रुख करते हैं तो ये फायदे आपको मिल सकते हैं.

निष्कर्ष

Honda Activa 8G 2025 न सिर्फ एक नया स्कूटर है बल्कि भरोसे और तकनीक का शानदार मेल है. ₹49,900 की शुरुआती कीमत, स्मार्ट की, 59 km/l का माइलेज और 18 इंच Alloy Wheels जैसी खूबियां इसे अपने सेगमेंट में नंबर वन पोजीशन पर रखती हैं.

Honda Honda Activa 8G 2025

