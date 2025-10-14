Honda Activa 6G 2025: 140km रेंज और 65 kmpl का सपना होगा सच, छूट न जाए

आज के समय में जब पेट्रोल-डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, ऐसे में एक किफायती और बेहतर माइलेज देने वाला स्कूटर हर किसी की ज़रूरत बन गया है। Honda ने इस मांग को ध्यान में रखते हुए अपनी सबसे लोकप्रिय स्कूटर सीरीज में नया मॉडल Honda Activa 6G प्रीमियम लॉन्च कर दिया है।

खास बात यह है कि यह स्कूटर बेहद कम कीमत में उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे आम आदमी भी आसानी से खरीद सकता है। इसके साथ ही इसमें रेंज और माइलेज दोनों ही मामलों में जबरदस्त सुधार देखने को मिला है।

कंपनी का दावा है कि यह स्कूटर एक बार फुल टैंक और फुल चार्ज पर 140 किलोमीटर तक की रेंज देता है, जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। वहीं बात माइलेज की करें तो पेट्रोल मोड में यह लगभग 65 kmpl तक का माइलेज देने में सक्षम है। यह फीचर उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होगा जो रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं और ईंधन खर्च को कम करना चाहते हैं।

Honda का यह कदम न केवल उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आया है बल्कि सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी योजनाओं के चलते इसकी कीमत और भी कम हो सकती है। इसे एक तरह से किफायती प्रीमियम स्कूटर के रूप में देखा जा रहा है जो आने वाले समय में मार्केट में बड़ा बदलाव ला सकता है।

Honda Activa 6G 2025

Honda ने Activa 6G प्रीमियम का बेस वेरिएंट बेहद आकर्षक लॉन्च कीमत पर पेश किया है। शुरुआती कीमत सिर्फ ₹74,000 एक्स-शोरूम रखी गई है, जबकि ऑन-रोड कीमत राज्य कर और रजिस्ट्रेशन शुल्क को मिलाकर लगभग ₹78,500 तक पहुंचती है। खास बात यह है कि लॉन्च ऑफर के तहत कुछ चुनिंदा राज्यों में इसे खरीदने पर ₹7,500 तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है।

सरकार की इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन प्रमोशन योजनाओं के तहत इस स्कूटर पर FAME-II सब्सिडी का लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि Activa 6G प्रीमियम पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों मोड में काम करता है, लेकिन इसके हाइब्रिड फीचर के कारण कई राज्यों में इस पर रोड टैक्स में छूट दी जा रही है। इससे खरीदार को लगभग ₹4,000 तक की अतिरिक्त बचत होती है।

दमदार रेंज और माइलेज का कॉम्बिनेशन

Honda Activa 6G प्रीमियम का सबसे बड़ा आकर्षण इसका 140 km का रेंज है। यह स्कूटर हाइब्रिड तकनीक पर चलता है जिसमें एक छोटा इलेक्ट्रिक मोटर और पेट्रोल इंजन साथ मिलकर काम करते हैं। इलेक्ट्रिक मोड में यह 40-45 km तक चलता है और जब बैटरी खत्म हो जाती है तो पेट्रोल इंजन ऑटोमैटिक रूप से एक्टिव हो जाता है।

पेट्रोल मोड में इसका इंजन बेहद स्मूद है और 65 kmpl तक का माइलेज देता है। इस तरह अगर आप रोजाना 30-35 km की दूरी तय करते हैं तो महीने में आपके ईंधन खर्च में 40-50% तक की बचत हो सकती है। यह फीचर खासकर कॉलेज स्टूडेंट्स, ऑफिस जाने वालों और डिलीवरी से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए अच्छी साबित होगी।

फीचर्स और डिजाइन

Honda ने Activa 6G प्रीमियम को आधुनिक डिजाइन और आरामदायक राइडिंग अनुभव के साथ पेश किया है। इसमें नए LED हेडलैंप, डिजिटल एनालॉग मीटर, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट और कॉम्बी ब्रेक सिस्टम दिया गया है।

इसके अलावा, स्कूटर में यूएसबी चार्जिंग, स्मार्ट की सिस्टम और बेहतर सस्पेंशन लगाया गया है जिससे खराब सड़कों पर भी सफर आरामदायक रहेगा। बैटरी चार्जिंग के लिए इसे घर के सामान्य 5A प्लग प्वाइंट में लगाकर 3 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है।

सरकार की योजना और लाभ

Honda Activa 6G प्रीमियम को खरीदने पर कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने के लिए FAME-II स्कीम लागू की है जिसके तहत योग्य मॉडलों पर सीधी सब्सिडी दी जाती है।

कुछ राज्य सरकारें इस स्कूटर की खरीद पर रोड टैक्स माफी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट भी दे रही हैं। इसके अलावा, कुछ बैंकों ने ईवी और हाइब्रिड स्कूटरों के लिए कम ब्याज पर लोन की सुविधा दी है ताकि आम लोग भी इसे आसानी से खरीद सकें।

EMI और फाइनेंसिंग विकल्प

अगर आप सीधे खरीदना नहीं चाहते तो Honda डीलरशिप पर EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। ₹10,000 के डाउन पेमेंट पर यह स्कूटर ₹2,200 से ₹2,500 की मासिक किस्त में खरीदा जा सकता है।

सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे लोगों के लिए यह EMI योजना काफी आसान है क्योंकि हाइब्रिड माइलेज के चलते स्कूटर के मेंटेनेंस और ईंधन खर्च बहुत कम रहेगा।

किसके लिए है यह स्कूटर

Activa 6G प्रीमियम उन लोगों के लिए बेहद उपयुक्त है जो कम बजट में प्रीमियम राइडिंग चाहते हैं। यह ऑफिस जाने वाले प्रोफेशनल्स, कॉलेज के छात्र और रोजाना डिलीवरी करने वालों के लिए एक परफेक्ट चॉइस है। हाइब्रिड तकनीक के कारण इसका लंबे समय तक उपयोग भी किफायती है।

निष्कर्ष

Honda Activa 6G प्रीमियम एक ऐसा स्कूटर है जो कीमत, माइलेज, और रेंज के बेहतरीन संतुलन के साथ बाजार में उतारा गया है। सरकारी सब्सिडी और टैक्स छूट के कारण इसकी कीमत और भी सस्ती हो सकती है, जिससे यह आम आदमी की पहुंच में रहेगा। आने वाले समय में यह भारतीय स्कूटर बाजार में एक नया ट्रेंड सेट करने में सक्षम होगा।