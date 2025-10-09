अब FD पर मिलेगा 9% तक ब्याज! जानें कौन सा बैंक दे रहा बंपर रिटर्न Highest FD Interest Rate Bank List 2025

अब FD पर मिलेगा 9% तक ब्याज! जानें कौन सा बैंक दे रहा बंपर रिटर्न। 2025 में कई छोटे बैंक और नॉन-बैंकिंग कंपनियां (NBFCs) निवेशकों को आकर्षित करने के लिए असामान्य रूप से उच्च ब्याज दरें प्रदान कर रही हैं। इनमें से कुछ बैंक विशेष अवधि के लिए 9% तक का ब्याज दे रहे हैं। यह लेख आपको उन बैंकों के बारे में बताएगा जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं।
यह खबर निवेशकों के लिए बहुत अच्छी है। आमतौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या बड़े निजी बैंक 6% से 7.5% तक ब्याज देते हैं। लेकिन अब छोटे बैंक इससे कहीं ज्यादा दे रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि ये बैंक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अस्थायी रूप से उच्च दरें ऑफर कर रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों को आमतौर पर सामान्य नागरिकों की तुलना में 0.50% अतिरिक्त ब्याज मिलता है।
टॉप FD ब्याज दरें 2025
2025 में भारत के कई बैंक और NBFCs निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उच्च ब्याज दरें प्रदान कर रहे हैं। इनमें स्मॉल फाइनेंस बैंक और कुछ निजी बैंक शामिल हैं। ये बैंक आमतौर पर 7% से 8% तक की ब्याज दर दे रहे हैं। कुछ विशेष अवधि के लिए तो यह दर 9% तक पहुंच गई है। निवेशकों को इन दरों का लाभ उठाने के लिए अपनी जरूरत के अनुसार सही बैंक चुनना चाहिए।
FD ब्याज दरों का ओवरव्यू
|विशेषता
|विवरण
|उच्चतम ब्याज दर
|9.00% (विशेष अवधि के लिए)
|सामान्य उच्चतम दर
|8.05% (सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक)
|वरिष्ठ नागरिक बोनस
|0.50% अतिरिक्त ब्याज
|लोकप्रिय अवधि
|1 साल, 3 साल, 5 साल
|सुरक्षा
|DICGC द्वारा 5 लाख रुपये तक का बीमा
|न्यूनतम निवेश
|₹1,000 से शुरू
टॉप बैंकों की FD ब्याज दरें
2025 में निम्नलिखित बैंक उच्च FD ब्याज दरें प्रदान कर रहे हैं। ये दरें 8 अक्टूबर 2025 के अनुसार हैं।
|बैंक का नाम
|अधिकतम ब्याज दर (%)
|1 साल (%)
|3 साल (%)
|5 साल (%)
|स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक
|7.75
|6.25
|7.50
|7.00
|सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक
|8.05
|7.40
|7.25
|8.05
|जना स्मॉल फाइनेंस बैंक
|8.00
|7.25
|7.50
|8.00
|उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक
|7.65
|6.00
|7.65
|7.25
|बंधन बैंक
|7.20
|7.00
|7.00
|5.85
|आरबीएल बैंक
|7.20
|7.00
|7.20
|6.70
|डीसीबी बैंक
|7.20
|6.90
|7.00
|7.00
|एसबीएम बैंक
|7.50
|6.90
|7.00
|7.50
9% तक ब्याज देने वाले बैंक
कुछ बैंक विशेष अवधि के लिए 9% तक का ब्याज दे रहे हैं। यह एक सीमित समय का ऑफर है।
- स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक 18 महीने 1 दिन से 18 महीने 2 दिन की अवधि के लिए 9% की उच्च ब्याज दर की पेशकश कर रहा है ।
- यह बैंक सामान्य रूप से 8.50% तक ब्याज देता है ।
- यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक 1001 दिनों की अवधि पर 8.60% की ब्याज दर दे रहा है ।
- सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 3 साल की FD पर 8.40% ब्याज दे रहा है ।
- उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 3 साल की FD पर 8.25% ब्याज देता है ।
- जना स्मॉल फाइनेंस बैंक 5 साल की FD पर 8.20% ब्याज दे रहा है ।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष ऑफर
वरिष्ठ नागरिकों के लिए FD ब्याज दरें सामान्य नागरिकों की तुलना में अधिक होती हैं।
- ज्यादातर बैंक वरिष्ठ नागरिकों को 0.50% का अतिरिक्त ब्याज देते हैं ।
- उदाहरण के लिए, यदि कोई बैंक सामान्य नागरिक को 7.50% ब्याज दे रहा है, तो वरिष्ठ नागरिक को 8.00% ब्याज मिलेगा।
- यह ऑफर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिनकी आय नियमित नहीं होती है।
- वरिष्ठ नागरिक FD को गिरवी रखकर लोन भी ले सकते हैं ।
बेस्ट FD स्कीम कैसे चुनें?
अपने लिए बेस्ट एफडी चुनते समय कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है।
- ब्याज दरों की तुलना करें: विभिन्न बैंकों द्वारा ऑफ़र की जा रहीं एफडी ब्याज दरों की तुलना करें ।
- अवधि और आर्थिक लक्ष्यों को ध्यान में रखें: अपने आर्थिक लक्ष्यों के अनुसार एफडी की अवधि चुनें ।
- बैंक की विश्वसनीयता जांचें: बैंक की क्रेडिट रेटिंग देखकर और उसके बारे में जांच-पड़ताल कर निवेश करें ।
- पेनल्टी दरों की जांच करें: इमरजेंसी में एफडी तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने की जांच करें ।
- आवेदन की प्रक्रिया: ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के आवेदन स्वीकार करने वाले बैंक चुनें ।
टैक्स और सुरक्षा के बारे में जानकारी
एफडी में निवेश करने से पहले टैक्स और सुरक्षा के बारे में जानना जरूरी है।
- टैक्स बचत: 5 साल की लॉक-इन अवधि वाली टैक्स सेविंग एफडी पर धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है ।
- TDS: यदि एक वित्तीय वर्ष में एफडी ब्याज आय 40,000 रुपये (वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये) से अधिक है, तो बैंक TDS काटता है ।
- सुरक्षा: ज्यादातर बैंक DICGC के तहत सुरक्षित हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक डिपॉज़िटर को बैंक में की गई जमा राशि पर 5 लाख रुपये तक का बीमा मिलता है ।