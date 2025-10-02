GST Cut off 2025: दूध और मक्खन 35% सस्ते, यह मौका फ्री में नहीं मिलेगा

आज की दुनिया में रोजमर्रा के खाने-पीने के सामान की कीमतें हर किसी के बजट पर असर डालती हैं। खासकर दूध, घी, मक्खन जैसे डेयरी उत्पाद हमारे घरेलू खपत में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। हर परिवार की रसोई में ये सामान नियमित रूप से आता है। इसी बीच एक बड़ी खुशखबरी आई है कि सरकार ने GST (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) को घटाकर इन आवश्यक डेयरी उत्पादों की कीमतों में कमी की घोषणा की है।

GST घटने के बाद भारत की दो सबसे बड़ी और भरोसेमंद डेयरी कंपनियों मदर डेरी और अमूल ने तुरंत अपनी कीमतों में कटौती कर दी है। इसका मतलब है कि अब दूध, मक्खन, घी, पनीर, और कई अन्य डेयरी वस्तुएं पहले से काफी सस्ती हो गई हैं। यह खासतौर पर उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो अपने दैनिक दूध और मक्खन की जरूरत को लेकर चिंतित रहते थे। इस बदलाव से न केवल उपभोक्ताओं को फायदा होगा, बल्कि किसान और उत्पादन क्षेत्र भी बेहतर लाभ मिलेगा।

GST घटने से क्या फायदा हुआ?

GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत सरकार द्वारा लगाया जाने वाला ऐसा टैक्स है जो वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है। पिछले कुछ सालों में, कई जरूरी खाद्य पदार्थों पर इस टैक्स की दरें बढ़ गई थीं, जिससे उन वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ीं। परंतु सरकार ने हाल ही में GST काउंसिल की 56वीं बैठक में दूध और इससे जुड़े डेयरी उत्पादों पर लगने वाले GST को घटाने का फैसला लिया।

इस बदलाव के तहत अब दूध के विशेष रूप यानी UHT (अल्ट्रा हाई टेम्परेचर) पैक्ड दूध और पनीर से GST पूरी तरह हटा दिया गया है, यानी 0% टैक्स लगेगा। वहीं मक्खन, घी, चीज, आइसक्रीम, और मिल्कशेक जैसे उत्पादों पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर कीमतों में राहत मिली है।

मदर डेरी ने इस फैसले को लागू करते हुए 150 से ज्यादा उत्पादों की कीमतों में कटौती कर दी है। उदाहरण के तौर पर मदर डेरी का 1 लीटर UHT दूध 77 रुपये से घटकर 75 रुपये का हो गया है। पनीर के अलग-अलग पैक भी 3-5 रुपये सस्ते हो गए हैं। मक्खन का 100 ग्राम पैक 62 रुपये से 58 रुपये का हो गया है। इसके साथ ही घी, चीज और मिल्कशेक की कीमतों में भी 5 से 30 रुपये तक की कमी आई है।

वहीं अमूल ने भी अपने 700 से ज्यादा उत्पादों की कीमतें कम की हैं। अमूल मक्खन का 100 ग्राम पैक 62 रुपये से घटकर 58 रुपये हो चुका है। अमूल घी की कीमत भी 650 रुपये से 610 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इसी तरह अमूल का पनीर, चीज, आइसक्रीम, और अन्य डेयरी उत्पाद भी नए GST रेट के अनुसार अब सस्ते मिलेंगे। अमूल के इस फैसले का सीधा फायदा उपभोक्ता के साथ-साथ लगभग 36 लाख किसानों को होगा जो अमूल के सहयोगी हैं।

कौन-कौन से उत्पाद हुए सस्ते?

GST कटौती के तहत ये मुख्य डेयरी उत्पाद सस्ते हुए हैं:

UHT दूध (टेट्रा पैक) – GST 5% से 0% (मदर डेरी, अमूल)

पनीर – GST 5% से 0%

मक्खन (Butter) – GST 12% से 5%

घी (Ghee) – GST 12% से 5%

चीज (Cheese) – GST 12% से 5%

आइसक्रीम और मिल्कशेक – GST 18% से 5%

फ्रोज़न स्नैक्स जैसे जम, अचार, टमाटर प्योरी और कोकोनट वॉटर भी 12% से 5% GST पर आए हैं

इस बदलाव से उपभोक्ताओं को प्रति पैक 2 से 30 रुपये तक की बचत होगी, जिससे दैनिक खर्च में कम कमी आएगी।

सरकार का मकसद और लाभ

सरकार का मकसद इस GST कटौती के जरिए उपभोक्ताओं को सीधे वित्तीय राहत पहुंचाना है। महंगाई बढ़ रही है और खाद्य पदार्थों की कीमतें लगातार उपभोक्ताओं की जेब पर भार डाल रही थीं। GST कटौती से बाजार में डेयरी उत्पादों की कीमतें कम होंगी तो लोगों को ज्यादा पोषणपूर्ण दूध, मक्खन और घी जैसे उत्पादों का सेवन करना सस्ता पड़ेगा।

दूसरी ओर किसानों और डेयरी उत्पादकों को भी इससे मदद मिलेगी क्योंकि कीमतें कम हुए बावजूद मांग बढ़ेगी, जिससे बिक्री में इजाफा होगा। अमूल और मदर डेरी जैसी बड़ी सहकारी संस्थाएं किसानों के लाखों परिवारों से जुड़ी हैं। इसलिए इस फैसले से किसानों की आमदनी को भी बढ़ावा मिलेगा।

सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सामान्य दूध और दही पर कोई GST कटौती नहीं हुई है क्योंकि वे पहले से ही कम या सीमित टैक्स वाले उत्पाद हैं। इसका मतलब दूध का पाउच या पॉली पैकिंग वाला दूध पहले की तरह ही मिलेगा, मगर UHT और प्री-पैक्ड वैरिएंट सस्ता हुआ है।

नई कीमतें टेबल में

उत्पाद पुरानी कीमत (रूपये) नई कीमत (रूपये) कटौती (रूपये) मदर डेरी UHT दूध (1 लीटर) 77 75 2 मदर डेरी पनीर (200 ग्राम) 95 92 3 मदर डेरी मक्खन (100 ग्राम) 62 58 4 मदर डेरी घी (1 लीटर) 675 645 30 अमूल मक्खन (100 ग्राम) 62 58 4 अमूल घी (1 लीटर) 650 610 40 अमूल पनीर (200 ग्राम) 99 95 4 अमूल चीज (1 किलोग्राम) 575 545 30

इस टेबल के आधार पर आसानी से समझा जा सकता है कि GST में कटौती के कारण दैनिक उपयोग के ये जरूरी सामान पहले से अधिक किफायती हो गए हैं।

उपभोक्ता को क्या करना होगा?

इस GST कटौती का फायदा उपभोक्ता को सीधे बाजार से उत्पाद खरीदते वक्त मिलेगा। कोई अलग से आवेदन या रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। मदर डेरी और अमूल जैसी कंपनियां अपने रिटेलर और डीलर्स के माध्यम से यह सस्ती कीमतें बाजार में उपलब्ध करा रही हैं।

इस बदलाव के बाद ग्राहक को अपने नजदीकी अमूल या मदर डेरी पार्लर, दुकान या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से उत्पाद खरीदना होगा। उत्पाद की नई कीमतें उन सभी स्थानों पर लागू हैं जहां यह ब्रांड बिकती है।

निष्कर्ष

सरकार की GST कटौती की योजना से अब दूध, मक्खन, घी और पनीर जैसे आवश्यक डेयरी उत्पाद सस्ते मिलेंगे। अमूल और मदर डेरी ने अपनी कीमतें संशोधित कर दी हैं जिससे रोजमर्रा की खपत में लोगों को फायदा होगा। यह कदम न केवल उपभोक्ताओं के लिए राहत है, बल्कि किसान और उत्पादन क्षेत्र के लिए भी किफायती और लाभकारी साबित होगा। ऐसे समय में जब महंगाई बढ़ रही है, यह सरकार और डेयरी कंपनियों की ओर से एक महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य पहल है।

इस GST कटौती से जनता के खान-पान का बजट आसान होगा और पौष्टिक तत्वों वाली खाद्य वस्तुएं अधिक लोगों तक पहुंचेंगी। यह खुशखबरी हर परिवार के लिए है।