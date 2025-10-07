Senior Citizens के लिए मुफ्त सुविधाएं! जानें कौन-कौन से लाभ मिलेंगे

भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का मकसद बुजुर्गों को आर्थिक, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को इन योजनाओं के तहत मुफ्त इलाज, यात्रा, पेंशन और कानूनी सहायता जैसी सुविधाएं मिलती हैं। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी बुजुर्ग आर्थिक या स्वास्थ्य संकट का सामना न करे।

इन योजनाओं में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) और अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) शामिल हैं। इनके तहत लाभार्थियों को घर तक स्वास्थ्य सेवाएं, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और ऑनलाइन डॉक्टर परामर्श जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ये योजनाएं बुजुर्गों के जीवन को सम्मानजनक और सुरक्षित बनाने में मदद कर रही हैं।

योजना का विवरण

सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों को आवास, भोजन, चिकित्सा और देखभाल जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। इस योजना के तहत कई राज्यों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स गांव-गांव जाकर बुजुर्गों का निःशुल्क चेकअप करती हैं। इसके अलावा, घर बैठे ऑनलाइन डॉक्टर से परामर्श और दवाइयां घर तक पहुंचाने की सुविधा भी उपलब्ध है।

योजना का ओवरव्यू

विवरण जानकारी योजना का नाम अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) शुरुआत की तारीख 2021-22 लाभार्थी 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक मुख्य लाभ निःशुल्क चिकित्सा, पेंशन, यात्रा रियायत लाभ की राशि ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज आयुष्मान कार्ड घर बैठे बनाया जा सकता है लाभ की पोर्टेबिलिटी पूरे भारत में उपलब्ध आय सीमा 70 वर्ष से अधिक उम्र में कोई नहीं

मुख्य लाभ

70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। इसके लिए कोई आय सीमा नहीं है। लाभार्थी देश के किसी भी सरकारी या अधिकृत निजी अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। इसके अलावा, बुजुर्गों को बैंकिंग सुविधाओं में भी रियायतें मिलती हैं।

आयुष्मान वय वंदना कार्ड के जरिए निःशुल्क इलाज।

राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत प्रतिमाह ₹3,000 तक की पेंशन।

राज्यों के अनुसार निःशुल्क या रियायती बस यात्रा।

घर बैठे ऑनलाइन डॉक्टर से परामर्श।

दवाइयां घर तक पहुंचाने की सुविधा।

बैंक में वरीयता आधारित सेवाएं।

कानूनी सहायता और शिकायत निवारण केंद्र।

वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र की सुविधा।

आयुष्मान भारत योजना

70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कवरेज मिलता है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर, 2024 को की थी। इस योजना के तहत लगभग 6 करोड़ बुजुर्गों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह लाभ आय के आधार पर नहीं, बल्कि आयु के आधार पर दिया जाता है।

इस योजना के तहत लाभार्थी को एक नया आयुष्मान वय वंदना कार्ड दिया जाता है। यह कार्ड आधार कार्ड से जुड़ा होता है। लाभार्थी तुरंत इलाज का लाभ ले सकते हैं। किसी भी बीमारी या उपचार के लिए कोई प्रतीक्षा अवधि नहीं है। यह योजना बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में एक नया मानक स्थापित कर रही है।

पेंशन योजनाएं

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के गरीब बुजुर्गों को मासिक पेंशन दी जाती है। यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे जमा की जाती है। राज्यों के अनुसार यह राशि अलग-अलग होती है। हरियाणा में ₹3,000, दिल्ली में ₹2,500 से ₹3,000 तक और कुछ राज्यों में ₹1,000 से ₹2,000 तक दी जाती है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत विकलांग बुजुर्गों को प्रतिमाह ₹3,000 की पेंशन दी जाती है। यह योजना उन बुजुर्गों के लिए है जिनके पास आमदनी का कोई स्थाई साधन नहीं है। इस योजना का लाभ लेने के लिए बीपीएल राशन कार्ड जरूरी होता है।

यात्रा और बैंकिंग सुविधाएं

कई राज्यों में बुजुर्गों को निःशुल्क या रियायती बस यात्रा की सुविधा दी जाती है। हरियाणा में हैप्पी कार्ड योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों को एक कार्ड दिया जाता है। इसके जरिए वे साल में 1,000 किमी तक की यात्रा मुफ्त कर सकते हैं। यह कार्ड हर साल नवीनीकृत किया जाता है।

बैंकों में बुजुर्गों को विशेष काउंटर और त्वरित सेवाएं उपलब्ध हैं। उन्हें बैंकिंग शुल्क में छूट और वरीयता आधारित लोन जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। कई बैंक घर बैठे बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं।

अन्य सुविधाएं