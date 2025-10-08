Forest Guard Recruitment 2025: वन विभाग में बंपर भर्ती! 12वीं पास करें तुरंत आवेदन

भारत के विभिन्न राज्यों में वन विभाग द्वारा इस साल बंपर भर्ती निकाली गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) के माध्यम से कुल 785 पदों पर फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर एवं सर्वेयर की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा मौका है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और इच्छुक अभ्यर्थी जल्द आवेदन करें। इस लेख में भर्ती का पूरा विवरण, योग्यता, महत्वपूर्ण तिथियाँ, चयन प्रक्रिया एवं आवेदन के चरणों को सरल और स्पष्ट हिंदी में समझाया गया है।
मुख्य शब्द: Forest Guard Recruitment 2025, वन विभाग भर्ती, फॉरेस्टर भर्ती, 12वीं पास रोजगार
यह भर्ती योजना का उद्देश्य राज्य के वन क्षेत्रों में प्रबंधन एवं सुरक्षा कार्यों को सुदृढ़ करना है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक एवं दक्षता परीक्षा, साक्षात्कार, चिकित्सा परीक्षण तथा दस्तावेज सत्यापन शामिल हैं। सभी घोषणाएँ आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और आवेदन की अंतिम तिथि निकट है।
योजना का अवलोकन (Yojana Overview)
|विशेष विवरण
|जानकारी
|पदों की कुल संख्या
|785 पद
|संस्था
|Rajasthan Staff Selection Board (RSSB)
|पद के नाम
|Forest Guard, Forester, Surveyor
|Forest Guard पद
|483 पद
|Forester पद
|259 पद
|Surveyor पद
|43 पद
|शैक्षणिक योग्यता
|Forest Guard: 10वीं पासForester: 12वीं पास एवं बोर्ड द्वारा CET क्वालीफाई
|आयु सीमा
|न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष
|आवेदन प्रारंभ तिथि
|17 जुलाई 2025
|आवेदन अंतिम तिथि
|जल्द घोषित
|आवेदन माध्यम
|ऑनलाइन (RSSB पोर्टल)
पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria)
- शैक्षणिक योग्यता
- Forest Guard: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास।
- Forester: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास एवं Rajasthan CET परीक्षा उत्तीर्ण।
- आयु सीमा
- न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष।
- आरक्षित श्रेणियों को सरकार के नियमानुसार आयु छूट।
- नागरिकता
- भारतीय नागरिक होना अनिवार्य।
- शारीरिक मापदंड
- पुरुष: न्यूनतम ऊँचाई 163 से.मी., छाती विस्तार 84 से.मी.
- महिला: न्यूनतम ऊँचाई 150 से.मी., छाती विस्तार 79 से.मी.
चयन प्रक्रिया (Selection Process)
- लिखित परीक्षा
- शारीरिक मानक परीक्षा (PST)
- शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET)
- साक्षात्कार
- चिकित्सा परीक्षण
- दस्तावेज सत्यापन
नोट: अंतिम चयन इन सभी चरणों के आधार पर होगा।
आवेदन कैसे करें (How to Apply)
- आधिकारिक RSSB पोर्टल खोलें।
- “Forest Guard/Forester/Surveyor Recruitment 2025” लिंक पर क्लिक करें।
- निर्देशानुसार रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें।
- व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक विवरण भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें (10वीं/12वीं मार्कशीट, पहचान पत्र, फोटो, हस्ताक्षर)।
- आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करें।
- फॉर्म सबमिट करें एवं प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखें।
महत्वपूर्ण तिथियाँ (Important Dates)
- नोटिफिकेशन जारी: 17 जुलाई 2025
- आवेदन प्रारंभ: उसी दिन से
- आवेदन अंतिम तिथि: जल्द घोषित
- लिखित परीक्षा तिथि: अगले निर्देशानुसार
- शारीरिक परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन: परीक्षा परिणाम के पश्चात
वेतन एवं अन्य लाभ (Salary & Benefits)
- Forest Guard (Group C–Level 3): ₹21,700–₹69,100/-
- Forester (Group B–Level 6): ₹35,400–₹1,12,400/-
- भत्ते: महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, चिकित्सा सुविधाएँ इत्यादि
आवेदन शुल्क (Application Fee)
- सामान्य/ओबीसी: ₹250/-
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ईडब्ल्यूएस: ₹150/-
- महिला/अन्य आरक्षित: आवेदन शुल्क माफ
आवश्यक दस्तावेज (Document Checklist)
- 10वीं/12वीं पास प्रमाण पत्र एवं अंकपत्र
- आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो एवं हस्ताक्षर
- जाति/आयु प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
- पहचान एवं निवास प्रमाणपत्र
तैयारी के टिप्स (Preparation Tips)
- पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें।
- वन विभाग से संबंधित सामान्य ज्ञान व पर्यावरण जागरूकता पर ध्यान दें।
- शारीरिक दक्षता के लिए नियमित अभ्यास करें।
- टाइम मैनेजमेंट व परीक्षा संरचना समझें।
प्रेस रिलीज़ जैसे समाचार स्वरूप
वन एवं वन्यजीव विभाग ने इस भर्ती अभियान की घोषणा करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य प्रदेश में वन संसाधनों की सुरक्षा एवं संरक्षण में दक्ष जनशक्ति की पूर्ति करना है। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी एवं ई-गवर्नेंस आधारित होगी। उम्मीदवारों से आग्रह है कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान केवल आधिकारिक पोर्टल का ही उपयोग करें और समय रहते फॉर्म सबमिट करें।