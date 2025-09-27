E Shram Card 2025: 60 साल बाद हर महीने 3000 रुपये पाएं, सपनों की ये खबर जरूर पढ़ें

Blog

E Shram Card 2025

ई-श्रम कार्ड का ₹3000 की राशि मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिससे देश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बड़ी राहत मिली है। यह योजना भारतीय सरकार द्वारा उनके आर्थिक हितों की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाई जा रही है।

ई-श्रम कार्ड धारक कामगारों को हर महीने ₹3000 की पेंशन मिलेगा, जो 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद दिया जाएगा। इसके अलावा, इस योजना के तहत कर्मचारियों को मृत्यु या आंशिक अक्षमता पर भी आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे लाभार्थियों को वित्तीय सहायता देना है जो अपने काम से जुड़ी सुरक्षा से वंचित हैं।

ई-श्रम कार्ड योजना भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत संचालित है। इस योजना में उन सभी भारतीय नागरिकों को शामिल किया गया है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे कि मजदूर, डेरीकर्मी, मिस्त्री, ठेला विक्रेता, घरेलू सहायिका, कृषि मजदूर, आदि। योजना के अंतर्गत इन कामगारों को एक विशिष्ट 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) दिया जाता है, जो पूरे देश में मान्य होता है।

यह कार्ड सरकार की ओर से कामगारों का डाटा संग्रहित करने का माध्यम भी है, जिससे उन्हें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। सरकारी पेंशन और बीमा सहायता के अलावा, ई-श्रम कार्ड धारक को अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में प्राथमिकता दी जाती है।

E Shram Card 2025

ई-श्रम कार्ड एक पहचान पत्र है जो असंगठित क्षेत्र के कामगारों को दिया जाता है। इससे सरकार को इन कामगारों की संख्या और जरूरतों का सही आंकड़ा मिलता है। भारत में असंगठित क्षेत्र के लाखों कामगार होते हैं, जो नौकरी के दौरान किसी भी तरह की सामाजिक सुरक्षा संगठन जैसे कर्मचारी भविष्य निधि या कर्मचारी राज्य बीमा योजना से कवर नहीं होते। ऐसे कामगारों के लिए ई-श्रम कार्ड एक वरदान साबित हो रहा है क्योंकि यह उन्हें पेंशन, बीमा, और अन्य सरकारी लाभों का आधार देता है। इस योजना के अंतर्गत 16 से 59 वर्ष की आयु के सभी असंगठित क्षेत्र के कामगार आवेदन कर सकते हैं।

ई-श्रम कार्ड धारकों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद सरकार की ओर से हर महीने ₹3000 की पेंशन मिलेगी। पेंशन के अलावा, यदि कार्डधारक की मृत्यु हो जाती है तो ₹2 लाख की मृत्यु बीमा राशि उसके परिवार को मिलेगी। यदि कोई कामगार आंशिक रूप से विकलांग होता है, तो उसे ₹1 लाख की आर्थिक मदद भी प्रदान की जाती है। इसके जरिए असंगठित क्षेत्र के कामगारों के जीवन में सुधार लाने का सरकार का प्रयास है ताकि उन्हें वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा मिल सके।

योजना के मुख्य लाभ

यह योजना भारत सरकार के यह सुनिश्चित करने की पहल है कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भी सामाजिक सुरक्षा मिले। योजना के तहत मिलने वाले फायदे निम्नलिखित हैं:

  • 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ₹3000 प्रति माह पेंशन
  • मृत्यु होने पर परिवार को ₹2,00,000 की धनराशि
  • आंशिक रूप से विकलांग होने पर ₹1,00,000 की आर्थिक सहायता
  • 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जो पूरे भारत में मान्य है
  • विभिन्न सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ

यह योजना न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि कामगारों को खुद को पंजीकृत करवाने के लिए एक आधिकारिक पहचान भी प्रदान करती है।

ई-श्रम कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?

ई-श्रम कार्ड के लिए आवेदन करना बहुत आसान है और इसे ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। आवेदन के लिए व्यक्ति को नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर भी आवेदन करना होता है या फिर आधिकारिक ई-श्रम पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है:

  1. सबसे पहले ई-श्रम कार्ड की आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
  2. ‘Register on eShram’ विकल्प पर क्लिक करें।
  3. आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर डाले और कैप्चा कोड भरें।
  4. ओटीपी प्राप्त कर उसे दर्ज करें।
  5. आधार की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें।
  6. व्यक्तिगत जानकारी, शिक्षा, व्यवसाय आदि विवरण भरें।
  7. बैंक खाता विवरण और सेल्फ डिक्लेरेशन भरें।
  8. फॉर्म की समीक्षा करें और सबमिट करें।
  9. सबमिट करने के बाद आपका ई-श्रम कार्ड बन जाएगा जिसे डाउनलोड भी किया जा सकता है।

ऑफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी CSC केंद्र जाकर आवेदन किया जा सकता है जहां अधिकारी आपकी मदद करेंगे।

ई-श्रम कार्ड की लिस्ट में नाम देखना

ई-श्रम कार्ड की सूची में नाम होने का मतलब है कि आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक हो चुका है और आप योजना के लाभार्थी हैं। सरकार समय-समय पर वेबसाइट और पोर्टल पर लाभार्थियों की सूची जारी करती रहती है ताकि व्यक्ति अपनी स्थिति जांच सकें। कार्डधारक इस सूची में अपना नाम देख कर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उन्हें आगामी वित्तीय लाभ जैसे ₹3000 पेंशन, बीमा आदि के लिए पात्र माना गया है।

निष्कर्ष

ई-श्रम कार्ड योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक बड़ी आर्थिक सुरक्षा है जो उन्हें वृद्धावस्था में नियमित पेंशन और बीमा सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत ₹3000 प्रति माह की पेंशन शुरू हो चुकी है, जो जीवन स्तर सुधारने में मददगार साबित होगी।

इसलिए, जिन कामगारों के पास ई-श्रम कार्ड नहीं है, वे जल्द से जल्द आवेदन कर अपना नाम सूची में दर्ज कराएं ताकि वे भी इस योजना का लाभ उठा सकें। यह सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो कामगारों के जीवन में स्थिरता और सम्मान लेकर आती है।

