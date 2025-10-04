Dry Fruits Ladoo Recipe: बिना शक्कर और घी के बनाएं हेल्दी लड्डू, एनर्जी से भरपूर

बदलती जीवनशैली में लोग अब पहले से अधिक हेल्दी खान-पान की ओर ध्यान दे रहे हैं। खासकर मिठाइयों में जहां पहले शक्कर और घी का इस्तेमाल खूब होता था, वहीं अब लोग नो शुगर और लो फैट स्वीट्स पसंद करने लगे हैं। इन्हीं में एक लोकप्रिय रेसिपी है – ड्राई फ्रूट लड्डू, जिसे बिना चीनी और बिना घी के भी बनाया जा सकता है।

यह लड्डू स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पोषण से भरपूर होते हैं। इनमें प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स, और विटामिन की भरमार होती है। अगर आप वर्किंग हैं या बच्चों के टिफिन के लिए हेल्दी स्नैक ढूंढ रहे हैं, तो ये लड्डू परफेक्ट ऑप्शन हैं। आइए जानते हैं इस हेल्दी मिठाई की पूरी रेसिपी और फायदे।

बिना चीनी और घी के ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने की जानकारी

नीचे दी गई तालिका में इस रेसिपी की प्रमुख जानकारी दी गई है —

जानकारी विवरण रेसिपी का नाम ड्राई फ्रूट लड्डू प्रमुख सामग्री खजूर, अंजीर, बादाम, काजू, पिस्ता, नारियल बुरादा तेल/घी का उपयोग नहीं चीनी का उपयोग नहीं, प्राकृतिक मिठास के लिए खजूर और अंजीर बनाने का समय 20–25 मिनट कठिनाई स्तर आसान पोषण गुण फाइबर, प्रोटीन, आयरन, ओमेगा फैट्स उपयुक्त अवसर रोजाना हेल्दी स्नैक या त्योहारों की मिठाई सुरक्षित सेवन बच्चे, बुजुर्ग और डायबिटीज़ मरीजों के लिए सीमित मात्रा में उपयुक्त

मुख्य सामग्री और उनकी पोषण वैल्यू

ड्राई फ्रूट लड्डू की खासियत यह है कि इसमें हर सामग्री का अपना स्वास्थ्य लाभ है। नीचे दी गई सामग्री सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है —

खजूर (Dates) – प्राकृतिक मिठास का सबसे अच्छा स्रोत, इसमें आयरन और फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है।

अंजीर (Figs) – पाचन सुधारने में मददगार और कैल्शियम से भरपूर।

बादाम (Almonds) – ब्रेन फूड; इसमें हेल्दी फैट, विटामिन E और प्रोटीन मिलता है।

काजू एवं पिस्ता – एनर्जी बूस्टर, जो शरीर को तुरंत ताकत देते हैं।

नारियल बुरादा – स्वाद और टेक्सचर बढ़ाने के साथ अच्छे फैट्स का स्रोत।

इलायची पाउडर – स्वाद बढ़ाने और पाचन में मदद के लिए।

ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने की विधि (नो शुगर – नो घी रेसिपी)

सबसे पहले 1 कप खजूर और ½ कप सूखी अंजीर को छोटे टुकड़ों में काट लें। इन्हें 10 मिनट तक गरम पानी में भिगोकर हल्का मुलायम कर लें। अब एक पैन गर्म करें और उसमें बादाम, काजू, पिस्ता को बिना तेल के 2–3 मिनट सेकें। ठंडा होने के बाद इन सभी ड्राई फ्रूट्स को मिक्सर या फूड प्रोसेसर में दरदरा पीस लें। अब भीगे हुए खजूर और अंजीर मिलाकर फिर से हल्का ब्लेंड करें ताकि मिश्रण चिपकने लायक बन जाए। मिश्रण को एक बर्तन में निकालें, इलायची पाउडर और थोड़ा नारियल बुरादा मिलाएं। अब अपने हाथों से छोटे-छोटे लड्डू के आकार में रोल कर लें। चाहें तो ऊपर से नारियल या क्रश किए बादाम में रोल कर सकते हैं। इन्हें एयरटाइट डिब्बे में रखकर 7–10 दिन तक फ्रिज में स्टोर किया जा सकता है।

ड्राई फ्रूट लड्डू क्यों हैं हेल्दी?

इनमें कोई रिफाइंड चीनी नहीं होती, इसलिए ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होता।

यह एनर्जी बूस्टर हैं और जिम जाने वालों के लिए नेचुरल प्री-वर्कआउट स्नैक हैं।

इनमें मौजूद फाइबर और हेल्दी फैट्स पाचन को दुरुस्त और हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाते हैं।

विटामिन B, आयरन, मैग्नीशियम, ओमेगा-3 फैटी एसिड्स से भरपूर होने के कारण यह पूरे परिवार के लिए पोषणदायक विकल्प हैं।

ठंड के मौसम में यह शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं और इम्युनिटी मजबूत करते हैं।

सावधानियां और उपयोग

डायबिटीज़ के मरीज इसे छोटी मात्रा में ही खाएं क्योंकि इसमें प्राकृतिक शुगर भी मौजूद होती है।

गर्म स्वभाव वाले लोगों को दिन में केवल 1 लड्डू खाना ठीक रहता है।

बच्चों को स्नैक टाइम में ½ या 1 लड्डू देना पर्याप्त है।

स्टोर करते समय ध्यान रखें कि नमी न लगे, वरना यह खराब हो सकते हैं।

वैरिएशन और सर्विंग आइडिया

अगर आप चाहें तो इसमें चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड्स मिलाकर ओमेगा-3 फैटी एसिड की मात्रा बढ़ा सकते हैं।

जो लोग वजन नियंत्रित करना चाहते हैं, वे इसमें नारियल तेल की कुछ बूंदें इस्तेमाल कर सकते हैं।

त्योहारों में इसे सुंदर डिब्बों में भरकर स्वास्थ्यवर्धक गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं।

पोषण मूल्य (लगभग प्रति लड्डू)

पोषक तत्व मात्रा कैलोरी 90–110 प्रोटीन 2.5 ग्राम फैट 4 ग्राम (हेल्दी फैट्स) फाइबर 2 ग्राम शुगर 6–8 ग्राम (नेचुरल) कैल्शियम 25–30 मि.ग्रा. आयरन 0.8 मि.ग्रा.

सरकार और फिटनेस मिशन से जुड़ी जागरूकता

भारत सरकार ने भी Eat Right India और Poshan Abhiyaan जैसे अभियानों के माध्यम से लोगों को संतुलित और हेल्दी भोजन अपनाने की सलाह दी है। ऐसे में घर में कम तेल, कम चीनी और प्राकृतिक सामग्री से बने स्नैक्स जैसे ये लड्डू इन योजनाओं की भावना को मजबूत करते हैं।