Dream11 Return 2025: 0 रुपये से खेलें और 3 नए अचंभित कर देने वाले बोनस पाएं

ड्रीम11, भारत की सबसे लोकप्रिय फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म में से एक, पिछले कुछ समय से एक बड़े बदलाव से गुज़र रही है। हाल के वर्षों में भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र में नई कड़ी नियमावली लागू की है, जिसमें विशेष रूप से रियल मनी गेमिंग के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके कारण ड्रीम11 को अपने मनी बेस्ड (रियल मनी) कॉन्टेस्ट को बंद करना पड़ा और एक नए फ्री-टू-प्ले मॉडल की ओर जाना पड़ा। इस बदलाव ने न केवल ड्रीम11 बल्कि पूरे फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को चुनौती दी है।

ड्रीम11 ने 18 साल के अपने सफर में लाखों उपयोगकर्ताओं को जोड़ा है और भारतीय खेल प्रेमियों के लिए खेल को और भी मज़ेदार बनाने का काम किया है। लेकिन 2025 के नए ऑनलाइन गेमिंग बिल ने ड्रीम11 के व्यवसाय मॉडल को पूरी तरह बदल दिया है। इसके बावजूद ड्रीम11 ने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने एक नई रणनीति के साथ वापसी की तैयारी शुरू कर दी है। यह लेख ड्रीम11 की वापसी के बारे में पूरी जानकारी देगा कि कब और कैसे यह धमाकेदार वापसी हो सकती है।

Dream11 Return 2025

ड्रीम11 का मुख्य व्यवसाय फैंटेसी खेलों में वास्तविक पैसे के साथ प्रतियोगिताएं आयोजित करना था, जहां खिलाड़ी अपनी टीम बनाकर मैचों में हिस्सा लेते थे और जीतने पर पुरस्कार राशि हासिल करते थे। लेकिन अगस्त 2025 में केंद्र सरकार ने ‘Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025’ को मंजूरी दी, जिसमें भारत में रियल मनी आधारित ऑनलाइन गेमिंग को बैन किया गया।

इस नए कानून के कारण ड्रीम11 ने अपने सभी मनी कॉन्टेस्ट बंद कर दिए और अब फ्री-टू-प्ले मॉडल पर काम कर रहा है। यानी अब यूजर बिना पैसे लगाए खेल सकते हैं और कंपनियां विज्ञापनों और अन्य तरीकों से आय जुटाएंगी। ड्रीम11 के सीईओ हर्ष जैन ने साफ कहा कि वे इस नए कानून को अदालत में चुनौती नहीं देंगे बल्कि भविष्य की योजना बना रहे हैं। फिलहाल ड्रीम11 के पास 26 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं और करीब 800 कर्मचारी हैं, जो तकनीक और नए मॉडल पर काम कर रहे हैं।

ड्रीम11 ने अपनी सीधी कमाई मॉडल खत्म कर दी है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपने फ्री गेमिंग मॉडल में नए इनाम और आकर्षण विकसित किए हैं, जैसे विज्ञापन आधारित पुरस्कार और फैन एंगेजमेंट। साथ ही उनकी अन्य शाखाएं जैसे FanCode (स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग) और DreamSetGo (स्पोर्ट्स यात्रा) सामान्य रूप से चल रही हैं।

हालांकि फैंटेसी स्पोर्ट्स के लिए यह एक बड़ा झटका है, लेकिन ड्रीम11 की कंपनी पूरी तरह बंद नहीं हुई है। वे नई तकनीकों जैसे स्पोर्ट्स AI और फिनटेक के क्षेत्र में भी प्रयोग कर रहे हैं, ताकि भविष्य के लिए बेहतर अवसर तैयार कर सकें।

वापसी कब और कैसे हो सकती है?

ड्रीम11 की धमाकेदार वापसी के लिए सरकार के नियमों में कुछ बदलाव या छूट जरूरी हैं। फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग बिल ने रियल मनी आधारित प्रतियोगिताओं को बैन किया है, लेकिन फैंटेसी गेम को “स्किल बेस्ड गेम” मानने की मांग अभी भी बनी हुई है। ड्रीम11 और अन्य कंपनियां उम्मीद कर रही हैं कि किसी दिन ऐसा कानून आएगा जिसमें उन्हें फिर से कैश प्राइज के साथ खेलों की अनुमति मिलेगी।

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कोर्ट या सरकार से मिलने वाली छूट से ड्रीम11 जल्द ही नए तरीके से वापसी कर सकती है। इसके अंतर्गत कैश प्राइज देने के बजाय गिफ्ट्स या सब्सक्रिप्शन मॉडल हो सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल वॉलेट, सदस्यता या विज्ञापन आधारित पुरस्कार के नए मॉडल बनाए जा सकते हैं, जो सरकार के नियमों के अंतर्गत आ सकें।

ड्रीम11 के फाउंडर और सीईओ ने कहा है कि कंपनी “स्ट्रांगली बाउंस बैक” करेगी। इसका अर्थ है कि वापसी निश्चित है, लेकिन संभवतः नए नियम, नए स्वरूप और नए खेल प्रारूप के साथ होगी। फिलहाल, कंपनी फ्री कंटेस्ट चला रही है ताकि यूजर बेस को बनाए रखा जा सके और भविष्य के अवसरों के लिए तैयार रहा जा सके।

नए मॉडल की खास बातें

ड्रीम11 ने पेड कॉन्टेस्ट को बंद करके फ्री-टू-प्ले मॉडल शुरू किया है। इस नए मॉडल में यूजर बिना किसी प्रवेश शुल्क के भाग ले सकते हैं और पुरस्कार विज्ञापन प्रायोजित होते हैं।

इसके अलावा ड्रीम11 ने नए गेम फीचर्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा दिया है। इसका मकसद है यूजर्स को जुड़े रखना और खेलों को अधिक इंटरैक्टिव और मनोरंजक बनाना। इससे कंपनी अपनी ब्रांड वैल्यू बनाए रखने की कोशिश कर रही है।

ड्रीम11 के तहत “Dream11 Mega Contest Mania” जैसे प्रमोशन होते हैं जिसमें यूजर एक से ज्यादा टीमें बनाकर खेल सकते हैं। हालांकि अब यह फ्री कंटेस्ट में ही संभव है। साथ ही वीज़ा कार्ड के जरिये कैशबैक ऑफर भी कंपनी उपयोग कर रही है, जो यूजर्स को शामिल करने का एक तरीका है।

कैसे करें ड्रीम11 पर फ्री कॉन्टेस्ट में भाग?

ड्रीम11 की फ्री-टू-प्ले कंटेस्ट में हिस्सा लेना बेहद आसान है। सबसे पहले आपको ड्रीम11 एप डाउनलोड करना होगा। उसके बाद अपना अकाउंट बनाएं या लॉगिन करें।

फ्री कॉन्टेस्ट सेक्शन में जाएं और जो भी खेल उपलब्ध हो, उसमें बिना कोई प्रवेश शुल्क दिए टीम बनाएं। आप अपनी पसंद के खिलाड़ियों को चुनकर अपनी टीम तैयार कर सकते हैं।

क्योंकि अब रियल मनी का लेन-देन नहीं होता, इसलिए खेलने वाले सभी यूजर्स को पुरस्कार विज्ञापन आधारित मिलते हैं या गिफ्ट्स दिए जाते हैं। इससे नए यूजर्स को खेलने में रुचि बनी रहती है।

यदि भविष्य में नियम बदले गए और रियल मनी कॉन्टेस्ट की अनुमति मिली, तो ड्रीम11 फिर से पैसे के साथ प्रतियोगिताएं शुरू कर सकता है।

निष्कर्ष

ड्रीम11 की वापसी निश्चित है, लेकिन वह बड़ी धमाकेदार वापसी नई सरकारी नियमों और बिल के अनुसार होगी। वर्तमान में कंपनी ने फ्री प्ले पर जोर दिया है और नए गेम फीचर्स के साथ यूजर्स को जोड़ने का प्रयास कर रही है। भविष्य में यदि कानून में कोई सुधार या छूट मिली, तो ड्रीम11 फिर से अपने पुराने मॉडल में वापसी कर सकती है और फैंटेसी खेलों के क्षेत्र में नए मुकाम हासिल कर सकती है।