Dream11 Comeback 2025: 1 करोड़ जीतने का मौका, सिर्फ 49 रुपये में सपना होगा सच

ड्रीम11, जो कि भारत का सबसे लोकप्रिय फैंटेसी खेल प्लेटफॉर्म था, पिछले कुछ समय से सरकार द्वारा लागू किए गए नए ऑनलाइन गेमिंग नियमों के चलते वित्तीय आधार पर खेले जाने वाले खेलों से दूर रह रहा था। हाल ही में सरकार ने नया “Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025” पारित किया है, जिससे ड्रीम11 के लिए भी खेल के नए नियम बने हैं। यह नया कानून, जो ऑनलाइन मनी गेमिंग पर कड़ा प्रतिबंध लगाता है, खिलाड़ियों और गेमिंग प्लेटफॉर्म दोनों के लिए गेम के तरीके में बड़े बदलाव लेकर आया है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि ड्रीम11 अब कैसे और किन शर्तों के तहत वापसी कर रहा है और खिलाड़ियों को क्या-क्या नई सुविधाएं मिलने वाली हैं।

सरकार ने अपने नए गेमिंग बिल में रियल मनी गेमिंग यानी असली पैसे लगाने वाले खेलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसका मतलब है कि अब कोई भी प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स से पैसे लेकर सीधे तौर पर खेल नहीं चला सकता। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि कई लोग इन खेलों में भारी पैसे हार जाते थे और वित्तीय नुकसान होता था। इसके साथ ही बैंकिंग और पेमेंट इंटरमीडियरी को भी इन खेलों के लिए पैसा ट्रांसफर करने से रोका गया है।

ड्रीम11 ने इस नए नियम के चलते अपने पैसे वाले काउंटेस्ट को बंद कर दिया है और अब यह फ्री-टू-प्ले (मुफ्त खेलने वाले) प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। यानी खिलाड़ियों को खेलने के लिए पैसे लगाने की जरूरत नहीं होगी और वे मुफ्त में ही विभिन्न कंटेस्ट्स में हिस्सा ले सकेंगे। इसके लिए ड्रीम11 ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी प्रचार शुरू कर दिया है ताकि क्रिकेट फैन्स खासकर आगामी T20 एशिया कप 2025 के दौरान इसका लाभ उठा सकें।

नए नियमों के तहत ड्रीम11 अब क्रिकेट फैंटेसी के साथ-साथ खेल के अन्य नए अनुभवों और यात्रा-संबंधित सेवाओं पर भी काम कर रहा है। ड्रीम11 की मूल कंपनी, ड्रीम स्पोर्ट्स, ने “ड्रीम मनी” नामक एक नया ऐप भी लॉन्च करने की तैयारी की है जो वित्तीय सेवाओं से जुड़ा हुआ होगा, जैसे सोने की छोटी-छोटी खरीदारी और सावधि जमा सेवाएं। यह बदलाव ड्रीम11 के लिए नए अवसर पैदा करेगा और कंपनी नई दिशा में कदम बढ़ा रही है।

सरकार की भूमिका और यह योजना किस तरह से काम करेगी?

सरकार ने ऑनलाइन मनी गेमिंग को नियंत्रित करने का जो नया कानून बनाया है, उसका उद्देश्य है खिलाड़ियों की आर्थिक सुरक्षा करना और ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से होने वाली वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना। नए नियमों में यह स्पष्ट किया गया है कि गेमिंग कंपनियां अब पैसे पर आधारित गेमिंग सेवाएं नहीं दे सकतीं और न ही उनका प्रचार कर सकती हैं। बैंक और अन्य भुगतान सेवा प्रदाता भी अब ऐसे लेनदेन को प्रतिबंधित करेंगे।

इस नियम के लागू होने के बाद ड्रीम11 को अपने मॉडल को बदलना पड़ा और अब यह फ्री-टू-प्ले मॉडल पर फोकस कर रहा है, जिसमें कोई भी खिलाड़ी बिना पैसे लगाए खेल में भाग ले सकता है और पुरस्कार जीत सकता है। साथ ही, ड्रीम11 ने खेल के नए डिजिटल अनुभव विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्पोर्ट्स एनालिटिक्स, खेल आयोजन टिकटिंग, और मोबाइल आधारित खेल सेवाएं।

सरकार इस तरह के नियम इसलिए भी लाई है ताकि खिलाड़ियों की अधिक सुरक्षा हो, उनके डेटा और पैसे सुरक्षित रहें, और ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में नियंत्रित तथा जिम्मेदार व्यवसाय स्थापित हो सके। यह कदम ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को ज्यादा पारदर्शी और नियंत्रित बनाने के लिए सरकार का समर्थन है।

नए तरीके और आवेदन प्रक्रिया

अब ड्रीम11 पर खेलना पूरी तरह से मुफ्त हो गया है। अगर कोई उपयोगकर्ता ड्रीम11 पर खेलना चाहता है तो उसे पहले ऐप या वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के लिए आवश्यक है कि उपयोगकर्ता अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दर्ज करें और एक मजबूत पासवर्ड सेट करें। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के बाद, उपयोगकर्ता विभिन्न मुफ्त कंटेस्ट्स में शामिल हो सकते हैं।

अधिकांश प्रतियोगिताएं क्रिकेट, कबड्डी, और अन्य खेलों पर आधारित होती हैं। नए नियम के अनुसार खिलाड़ियों को कोई शुरुआती राशि जमा नहीं करनी होती, और वे सीधे कंटेस्ट्स में हिस्सा लेकर जीत सकते हैं। पुराने पैसे वाले कंटेस्ट्स अब ड्रीम11 पर उपलब्ध नहीं हैं।

ड्रीम11 की नई “ड्रीम मनी” ऐप में भी पंजीकरण और निवेश के विकल्प होंगे। उपयोगकर्ता यहां छोटी-छोटी राशियों से सोना खरीद सकते हैं या सावधि जमा कर सकते हैं। यह वित्तीय सेवा गेमिंग से अलग होकर वित्तीय उत्पादों की ओर कदम है।

भविष्य और खिलाड़ियों के लिए संदेश

ड्रीम11 के सीईओ हर्ष जैन ने कहा है कि कंपनी ने अपने सभी पैसे आधारित गेमिंग कार्यों को बंद कर दिया है और वह अब पूरी तरह से नए नियमों के अनुरूप फ्री-टू-प्ले मॉडल पर काम कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी के पास वर्षों तक ऑपरेट करने के लिए पूंजी और संसाधन उपलब्ध हैं।

ड्रीम11 ने भारतीय खेल जगत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर क्रिकेट के प्रमोशन में, और वह अब नई तकनीकों जैसे AI के जरिए खेल के अनुभव को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है। सरकार के नए नियम व्यवसाय को चुनौती देते हैं, लेकिन ड्रीम11 इसे अवसर के रूप में देख रही है।

खिलाड़ियों को संयम रखने और नए नियमों को समझने के लिए कहा गया है ताकि वे सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से फैंटेसी खेलों का आनंद ले सकें।

निष्कर्ष

सरकार के नए ऑनलाइन गेमिंग नियमों के तहत ड्रीम11 ने अपने पैसे आधारित खेलों को बंद कर दिया है और अब यह फ्री-टू-प्ले मॉडल के साथ वापसी कर रहा है। नए नियम खिलाड़ियों की सुरक्षा और वित्तीय संरक्षण को सुनिश्चित करते हैं। ड्रीम11 अब नए वित्तीय और डिजिटल अनुभव विकसित कर रहा है, जिससे आने वाले समय में खेल प्रेमियों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। खिलाड़ियों के लिए यह समय बदलाव का है, जिसमें उन्हें नए नियमों को समझते हुए सुरक्षित खेलना चाहिए।

