Blog

DAP, TSP, SSP और NPK में क्या फर्क है? कौन-सी खाद सबसे असरदार है किसानों के लिए

by admin
Published On:
Difference-Between-DAP-TSP-SSP-NPK-Fertilizer

DAP, TSP, SSP और NPK खाद में मुख्य अंतर उनके पोषक तत्वों की मात्रा और अनुपात में है। इनमें से कौन सबसे असरदार है, यह फसल की जरूरत, मिट्टी की जांच और लागत पर निर्भर करता है। किसानों को अपनी फसल के अनुसार सही खाद चुननी चाहिए।

खाद क्या है और इसका महत्व

खाद फसलों को आवश्यक पोषक तत्व देती है। यह पौधों के विकास और उत्पादन में सुधार करती है। DAP, TSP, SSP और NPK मुख्य रासायनिक उर्वरक हैं। इनका उपयोग फसलों की जरूरत के अनुसार किया जाता है। गलत खाद के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो सकती है।

खेती में सही खाद का चयन बहुत जरूरी है। अलग-अलग फसलों को अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मिट्टी की जांच करने से पता चलता है कि किस तत्व की कमी है। इसके आधार पर खाद चुननी चाहिए। खाद का उपयोग बुवाई के समय या उसके तुरंत बाद किया जाता है।

Vande-Bharat-Special-Train
Vande Bharat Special Train: गुरुग्राम से शुरू हुई नई ट्रेन, जयपुर होते हुए गुजरात तक सफर अब होगा फास्ट

खाद के प्रकार और उनके फायदे

DAP खाद में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। यह फसलों के शुरुआती चरण में तेजी से विकास के लिए उपयोगी है। TSP खाद में 46% फास्फोरस होता है। यह DAP के बराबर फास्फोरस देता है। SSP खाद में 16% फास्फोरस, 11% सल्फर और कैल्शियम होता है। यह तिलहन और दलहन फसलों के लिए लाभदायक है।

NPK खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का संतुलित अनुपात होता है। यह फसलों के संतुलित विकास के लिए आवश्यक है। यह दानेदार फसलों के लिए उपयुक्त है। पोटाश दानों में चमक और वजन बढ़ाता है। खाद के चयन में फसल की आवश्यकता और लागत को ध्यान में रखना चाहिए।

खाद तुलना तालिका

खाद का प्रकारनाइट्रोजन (%)फास्फोरस (%)पोटाश (%)अन्य तत्व
DAP18460
TSP0460
SSP0160सल्फर, कैल्शियम
NPK (12:32:16)123216
NPK (10:26:26)102626
यूरिया4600
MOP0060
एमोनियम सल्फेट2000सल्फर

UP-Jamin-Circle-Rate-2025
यूपी में जमीन का सरकारी रेट कैसे पता करें? घर बैठे ऐसे करें चेक UP Jamin Circle Rate 2025

DAP की जगह कौन सी खाद डालें

DAP की जगह SSP या TSP खाद का उपयोग किया जा सकता है। राजस्थान के कृषि विभाग ने किसानों को रबी फसलों के लिए DAP की जगह SSP खाद का उपयोग करने की सलाह दी है। एक बैग DAP के स्थान पर तीन बैग SSP और एक बैग यूरिया का उपयोग किया जा सकता है। इससे फसलों को अधिक नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और सल्फर मिलता है।

TSP खाद भी DAP का अच्छा विकल्प है। इसमें 46% फास्फोरस होता है। लेकिन इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। इसलिए इसके साथ यूरिया का उपयोग करना चाहिए। NPK खाद भी DAP का विकल्प हो सकता है। विशेष रूप से दानेदार फसलों के लिए।

Related Post

Vande-Bharat-Special-Train
Vande Bharat Special Train: गुरुग्राम से शुरू हुई नई ट्रेन, जयपुर होते हुए गुजरात तक सफर अब होगा फास्ट
UP-Jamin-Circle-Rate-2025
यूपी में जमीन का सरकारी रेट कैसे पता करें? घर बैठे ऐसे करें चेक UP Jamin Circle Rate 2025
US Visa Waiver 2025
US Visa Waiver 2025 Update – 7 New Countries Added & 5 Shocking Rules Travelers Must Know
Social Welfare Department Recruitment 2025
Government Jobs 2025: समाज कल्याण विभाग में बंपर भर्ती, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
EPFO New Update 2025
EPFO Pension: 15 साल नौकरी करने पर 58 की उम्र में कितनी मिलेगी पेंशन? जानें पूरा कैलकुलेशन

सबसे अच्छा खाद कौन सा है

सबसे अच्छा खाद वह है जो फसल की आवश्यकता के अनुसार हो। DAP खाद शुरुआती चरण में फसल के विकास के लिए अच्छा है। लेकिन SSP खाद लागत के हिसाब से बेहतर है। इसमें सल्फर और कैल्शियम जैसे अतिरिक्त तत्व होते हैं। यह फसल की गुणवत्ता बढ़ाते हैं। TSP खाद फास्फोरस के मामले में DAP के बराबर है। NPK खाद संतुलित पोषण प्रदान करता है। यह दानेदार फसलों के लिए उपयुक्त है।

US Visa Waiver 2025
US Visa Waiver 2025 Update – 7 New Countries Added & 5 Shocking Rules Travelers Must Know

खाद के चयन में फसल के प्रकार, मिट्टी की जांच और लागत को ध्यान में रखना चाहिए। गेहूं, सरसों और चना जैसी रबी फसलों के लिए SSP खाद अच्छा विकल्प है। धान, गेहूं और दालों के लिए NPK खाद उपयुक्त है। TSP खाद फास्फोरस की आवश्यकता वाली फसलों के लिए किया जा सकता है।

खाद उपयोग के महत्वपूर्ण बिंदु

खाद का उपयोग बुवाई के समय या उसके तुरंत बाद किया जाता है। सही मात्रा और उपयोग की आवृत्ति फसल के प्रकार, मिट्टी की उर्वरता और मौसम पर निर्भर करती है। मिट्टी की जांच करने से पता चलता है कि किस पोषक तत्व की कमी है। इसके आधार पर खाद का चयन करना चाहिए।

खाद को बीज के साथ या उसके पास डालना चाहिए। लेकिन सीधे संपर्क में नहीं। खाद के उपयोग से पहले उसकी गुणवत्ता की जांच कर लेनी चाहिए। नकली खाद का उपयोग फसल के लिए हानिकारक हो सकता है। खाद को ठंडे और सूखे स्थान पर रखना चाहिए। उपयोग के बाद खाली बोरियों को जला देना चाहिए।

Social Welfare Department Recruitment 2025
Government Jobs 2025: समाज कल्याण विभाग में बंपर भर्ती, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

केंद्र सरकार का एसएसपी पर जोर

केंद्र सरकार डीएपी पर निर्भरता कम करने के लिए एसएसपी खाद के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। उर्वरक मंत्रालय के अनुसार, चालू रबी सीजन में एसएसपी खाद की बिक्री में 18 फीसदी की वृद्धि हुई है। एसएसपी खाद डीएपी की तुलना में सस्ता और बाजार में आसानी से उपलब्ध है। किसान कम लागत में अधिक पैदावार ले सकते हैं।

एसएसपी खाद में सल्फर और कैल्शियम जैसे अतिरिक्त तत्व होते हैं। सल्फर तिलहन और दलहन की फसलों के लिए लाभदायक है। कैल्शियम मिट्टी के पीएच को संतुलित करता है। इससे मिट्टी की उर्वरता सुधरती है। सरकार एसएसपी उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्यमियों को सहयोग दे रही है।

Also Read

Blog

Vande Bharat Special Train: गुरुग्राम से शुरू हुई नई ट्रेन, जयपुर होते हुए गुजरात तक सफर अब होगा फास्ट

admin
|
Vande-Bharat-Special-Train
Blog

यूपी में जमीन का सरकारी रेट कैसे पता करें? घर बैठे ऐसे करें चेक UP Jamin Circle Rate 2025

admin
|
UP-Jamin-Circle-Rate-2025
Blog

US Visa Waiver 2025 Update – 7 New Countries Added & 5 Shocking Rules Travelers Must Know

Scarlett
|
US Visa Waiver 2025
Blog

Government Jobs 2025: समाज कल्याण विभाग में बंपर भर्ती, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

admin
|
Social Welfare Department Recruitment 2025

Leave a Comment

Join WhatsApp