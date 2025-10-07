DDA Recruitment 2025: दिल्ली डीडीए में 1732 पदों पर निकली भर्ती, तुरंत करें आवेदन

दिल्ली डीडीए भर्ती 2025 के लिए 1732 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट dda.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2025 है।
यह भर्ती अभियान ग्रुप ए, बी और सी के विभिन्न पदों को भरने के लिए चलाया जा रहा है। इसमें जूनियर इंजीनियर, पटवारी, एमटीएस, सेक्शनल ऑफिसर, असिस्टेंट एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, स्टेनोग्राफर और अन्य पद शामिल हैं। चयनित उम्मीदवारों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन दिया जाएगा।
भर्ती की मुख्य बातें
डीडीए भर्ती 2025 के तहत विभिन्न पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ऑनलाइन परीक्षा दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच आयोजित की जाएगी।
योजना का अवलोकन
|विवरण
|जानकारी
|संस्था
|दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA)
|भर्ती वर्ष
|2025
|कुल रिक्तियां
|1732
|आवेदन मोड
|ऑनलाइन
|आवेदन शुरू
|6 अक्टूबर 2025
|आवेदन अंतिम तिथि
|5 नवंबर 2025 (6 बजे तक)
|चयन प्रक्रिया
|ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार (पद के अनुसार)
|नौकरी स्थान
|दिल्ली
|आधिकारिक वेबसाइट
|dda.gov.in
पदों का विवरण
डीडीए भर्ती 2025 में ग्रुप ए, बी और सी के तहत कई पदों पर भर्ती की जाएगी। ग्रुप सी में सबसे अधिक 1355 पद हैं। इसके बाद ग्रुप बी में 324 और ग्रुप ए में 53 पद हैं।
- ग्रुप ए में डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट एक्जीक्यूटिव इंजीनियर जैसे पद शामिल हैं।
- ग्रुप बी में जूनियर इंजीनियर, सेक्शनल ऑफिसर, नायब तहसीलदार, प्रोग्रामर आदि पद हैं।
- ग्रुप सी में पटवारी, स्टेनोग्राफर, जूनियर सचिवालय सहायक, एमटीएस, माली जैसे पद हैं।
आवेदन कैसे करें
उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके डीडीए भर्ती 2025 के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में स्वीकार किए जाएंगे।
- डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट dda.gov.in पर जाएं।
- “नौकरियां और इंटर्नशिप” सेक्शन पर क्लिक करें।
- “डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025” पर जाएं और आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन करें और लॉग इन करें।
- आवेदन फॉर्म भरें और फोटो, हस्ताक्षर अपलोड करें।
- आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
- फॉर्म सबमिट करें और प्रिंट आउट लेकर रखें।
आवेदन शुल्क
आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार अलग-अलग है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।
- सामान्य, ओबीसी (गैर-आरक्षित), ईडब्ल्यूएस: 2500 रुपये
- दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, पूर्व सैनिक, महिला, एससी, एसटी: 1500 रुपये
योग्यता मानदंड
उम्मीदवारों को पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का पालन करना होगा। आयु सीमा 5 नवंबर 2025 को लागू होगी।
- जूनियर इंजीनियर के लिए प्रासंगिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री जरूरी है।
- प्रोग्रामर के लिए बी.टेक/एमसीए या समकक्ष योग्यता चाहिए।
- नायब तहसीलदार के लिए कम से कम 12वीं पास होना आवश्यक है।
- असिस्टेंट एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री चाहिए।
चयन प्रक्रिया
चयन प्रक्रिया पद के अनुसार अलग-अलग होगी। अधिकांश पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी।
- डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार होगा।
- जूनियर इंजीनियर, पटवारी, एमटीएस के लिए ऑनलाइन परीक्षा होगी।
- स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट भी होगा।
- जूनियर सचिवालय सहायक के लिए टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा।
वेतन संरचना
चयनित उम्मीदवारों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन दिया जाएगा। वेतन स्तर 1 से 11 तक है।
- डिप्टी डायरेक्टर को लेवल 11 में 67,700 रुपये से 2,08,700 रुपये तक वेतन मिलेगा।
- असिस्टेंट डायरेक्टर को लेवल 10 में 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये तक वेतन मिलेगा।
- पटवारी को लेवल 3 में 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक वेतन मिलेगा।
- एमटीएस को लेवल 1 में 18,000 रुपये से 56,900 रुपये तक वेतन मिलेगा।
परीक्षा पैटर्न
परीक्षा पैटर्न पद के अनुसार अलग-अलग होगा। अधिकांश परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप की होंगी।
- प्रश्न रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, मात्रात्मक योग्यता, अंग्रेजी भाषा और विषय-विशेष ज्ञान पर आधारित होंगे।
- परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग हो सकती है।
- प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा।
- टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट अलग से आयोजित किए जाएंगे।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इनकी जांच सत्यापन के समय भी की जाएगी।
- फोटोग्राफ (पासपोर्ट साइज)
- हस्ताक्षर
- शैक्षणिक योग्यता के प्रमाणपत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- निवास प्रमाण पत्र
- दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)