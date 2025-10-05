Blog

DA Hike के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिला एक और तोहफ़ा! दशकों बाद हुआ बड़ा बदलाव

DA Hike Employees Pensioners Update

केंद्र सरकार ने दशहरा और दिवाली से पहले अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही DA की दर 55% से बढ़कर 58% हो गई है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2025 से लागू मानी जा रही है। इस फैसले से लगभग 48 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। जुलाई, अगस्त और सितंबर के बकाया अकाउंट में अक्टूबर के वेतन के साथ जमा किए जाएंगे। यह त्योहारों के समय आर्थिक राहत के रूप में काम करेगा।

यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम बार की गई है। आठवें वेतन आयोग के लागू होने से पहले यह आखिरी DA हाइक है। इस फैसले से सरकार का वार्षिक खर्च लगभग ₹10,084 करोड़ बढ़ने का अनुमान है। कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 58% अब DA के रूप में मिलेगा। यह बदलाव महंगाई के दबाव को कम करने में मदद करेगा।

DA हाइक 2025 की मुख्य बातें

इस बार की DA बढ़ोतरी कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यह त्योहारों के समय आया है। इससे कर्मचारियों की खरीद शक्ति में सुधार होगा। यह बढ़ोतरी जुलाई 2025 से प्रभावी है। इसका लाभ नवंबर से खातों में दिखाई देने लगेगा। यह बदलाव सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स पर लागू होगा। इस फैसले से लाखों परिवारों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

योजना का ओवरव्यू

विवरणजानकारी
योजना का नाममहंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी
लाभार्थीकेंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी
बढ़ोतरी की दर3 प्रतिशत
नई DA दर58%
प्रभावी तिथि1 जुलाई, 2025
बकाया भुगतानअक्टूबर 2025 के वेतन के साथ
लाभार्थियों की संख्यालगभग 1.16 करोड़
आधार7वां वेतन आयोग

DA में बढ़ोतरी का लाभ कैसे मिलेगा?

कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी के 58% के हिसाब से DA मिलेगा। जुलाई, अगस्त और सितंबर के बकाया अकाउंट में अक्टूबर के वेतन के साथ जमा किए जाएंगे। इससे कर्मचारियों को त्योहारों के समय अतिरिक्त धनराशि मिलेगी। पेंशनभोगियों को भी इसी दर से लाभ मिलेगा। यह बकाया उनके पेंशन खाते में जमा किया जाएगा। इस बढ़ोतरी से न्यूनतम वेतन वाले कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा।

कितनी बढ़ेगी सैलरी?

DA में 3% की बढ़ोतरी से सैलरी में सीधा असर पड़ेगा। न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 वाले कर्मचारी को ₹540 अतिरिक्त मिलेंगे। इससे उनकी कुल आय ₹28,440 हो जाएगी। ₹60,000 मूल वेतन वाले कर्मचारी को ₹1,800 का लाभ होगा। उन्हें अब DA के रूप में ₹34,800 मिलेंगे। उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों को भी लाखों रुपये का वार्षिक लाभ होगा। यह बढ़ोतरी सभी वेतन स्तरों पर लागू होगी।

कौन-किसे कितना लाभ?

  • लेवल-1 कर्मचारियों को ₹540 प्रति माह का लाभ मिलेगा।
  • लेवल-3 कर्मचारियों को ₹651 मासिक लाभ होगा।
  • लेवल-6 और लेवल-7 कर्मचारियों को ₹1,062 और ₹1,347 का लाभ मिलेगा।
  • कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों को ₹7,500 प्रति माह अतिरिक्त मिलेंगे।
  • ₹9,000 न्यूनतम पेंशन वाले पेंशनभोगियों को ₹270 अतिरिक्त मिलेंगे।
  • इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की खरीद शक्ति में सुधार होगा।
  • त्योहारों के समय घरेलू खर्चों में आसानी होगी।
  • इससे आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी।

8वें वेतन आयोग पर अपडेट

सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। अभी तक आयोग के सदस्यों और Terms of Reference (ToR) पर आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है। इसके बाद नया आयोग लागू होगा। इस बीच DA में बढ़ोतरी करके सरकार ने कर्मचारियों को राहत दी है। आठवें वेतन आयोग में वेतन और भत्तों में और संशोधन हो सकते हैं। इसके लिए अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।

कैसे तय होते हैं DA और DR?

केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर तय किया जाता है। श्रम ब्यूरो हर महीने यह डेटा जारी करता है। इसी डेटा के आधार पर DA की गणना की जाती है। सरकार साल में दो बार DA में संशोधन करती है। एक जनवरी में और दूसरा जुलाई में। इस बार जुलाई में 3% की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले जनवरी 2025 में 2% की बढ़ोतरी की गई थी। इस तरह कुल DA 58% पर पहुंच गया है।

नई CGHS दरें भी लागू

DA हाइक के साथ ही केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) के तहत बड़े सुधार किए गए हैं। ये बदलाव 13 अक्टूबर, 2025 से लागू होंगे। इसमें दवाओं, जांच और अस्पताल भर्ती की दरों में संशोधन शामिल है। यह बदलाव 15 साल में सबसे बड़ा सुधार है। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को स्वास्थ्य सेवाओं में आसानी होगी। यह भी एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है। इससे चिकित्सा खर्चों में कमी आएगी।

