DA Hike 2025: केंद्रीय कर्मचारियों की दिवाली धमाकेदार, जानें कितनी बढ़ी सैलरी!

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। साल 2025 के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) बढ़ा दिया गया है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में सीधी बढ़ोतरी हुई है।

हर साल की तरह इस बार भी महंगाई के हिसाब से DA का रिव्यू किया गया। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब ज्यादा भत्ता मिलेगा, जिससे उनकी दिवाली और भी खास बन जाएगी।

सरकारी आदेश के मुताबिक, बढ़ा हुआ DA अगले वेतन से लागू होगा। सरकारी कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का लाभ सीधे उनके खाते में मिलेगा और इससे उनका मासिक बजट भी सुधरेगा।

डीए हाइक 2025 की मुख्य जानकारी

डीए हाइक (Dearness Allowance Hike) 2025 सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए हर साल होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें बढ़ती महंगाई के मुताबिक सैलरी को एडजस्ट किया जाता है।

सरकार हर छह महीने में DA और DR (Dearness Relief) के प्रतिशत में बदलाव करती है। इसका मकसद कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनाए रखना है। इंडिया में यह केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों और पेंशनर्स को दिया जाता है।

इस बार के डीए हाइक से सभी Central Government Employees के वेतन में वास्तविक वृद्धि दर्ज की गई है। इससे उनकी नेट इनकम बढ़ेगी और उनका त्योहारों में खर्च करना थोड़ा आसान होगा।

सरकार ने यह फैसला All India Consumer Price Index (AICPI) के आधार पर लिया, जिसमें महंगाई की स्थिति का पूरा हिसाब-किताब होता है।

डीए हाइक 2025: क्या-क्या बदल गया है?

केंद्रीय कर्मचारियों का DA 4% तक बढ़ा है।

बढ़ा हुआ DA 1 जुलाई 2025 से लागू होगा।

नए दरों से अब कर्मचारियों को कुल 50% DA मिलेगा।

सभी पेंशनधारकों को भी नया DR मिलेगा।

Central Government Employees के लिए सैलरी में ₹1000 – ₹7000 तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

Pay Matrix अनुसार टोटल Salary में बढ़ोतरी की गणना की जाती है।

सरकार ने फायदे को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

सभी विभागों के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।

डीए हाइक 2025 का ओवरव्यू (तालिका)

सुविधा / योज़ना विस्तार स्कीम का नाम महंगाई भत्ता (DA) हाइक 2025 किसने जारी किया भारत सरकार (DoPT/Ministry of Finance) लाभार्थी केंद्रीय कर्मचारी, केंद्रीय पेंशनर्स प्रभावी तिथि 1 जुलाई 2025 बढ़ोतरी का प्रतिशत 4% से ज्यादा कुल DA कितना अब 50% वेतन पर असर ₹1000-₹7000 तक सैलरी बढ़ेगी सैलरी के साथ DA मिलेगा? हां, अगले वेतन में जोड़कर

डीए हाइक से सैलरी में कितना फायदा?

सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक, यदि किसी कर्मचारी की मूल वेतन ₹18,000 है तो अब उसका DA ₹9,000 सालाना बढ़ सकता है। इसी तरह, उच्च वेतन ग्रेड वाले कर्मचारियों को और ज्यादा फायदा मिल सकता है।

DA/DR की यह वृद्धि 48 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। इसका सीधा असर नौकरीपेशा लोगों की क्रय शक्ति पर पड़ेगा।

कैसे होती है DA की गणना?

डीए का प्रतिशत AICPI के आधार पर तय होता है। सरकार इसे हर छह महीने में रिव्यू करती है। जब भी महंगाई बढ़ती है, तो DA बढ़ाने का फैसला लिया जाता है, जिससे कर्मचारियों को राहत मिले।

इसमें Finance Ministry की भूमिका अहम होती है। उनकी मंजूरी के बाद सूचना जारी होती है और विभागवार आदेश निकलते हैं। कर्मचारियों के बैंक खाते में बढ़ा हुआ भत्ता सीधे पहुंचता है।

डीए के अलावा क्या दूसरा लाभ मिलता है?

पेंशनर्स को Dearness Relief (DR) के रूप में यही लाभ मिलता है।

कुछ राज्य सरकारें और पब्लिक सेक्टर बैंक भी केंद्र के बराबर डीए बढ़ाती हैं।

डीए बढ़ने से HRA (House Rent Allowance) में भी अंशतः बढ़ोतरी होती है।

ग्रेच्युटी एवं अन्य लाभों पर भी असर पड़ता है।

त्योहार एडवांस या बोनस में भी कर्मचारी को फायदा मिल सकता है।

दिवाली 2025 होगी और भी रंगीन

हर बार की तरह इस बार भी दिवाली से पहले सरकार ने कर्मचारियों को तोहफा दिया है। कर्मचारियों में खुशी की लहर है क्योंकि सैलरी में सीधे बढ़ोतरी हुई है।

कई कर्मचारी अपने त्योहार की खरीदारी, घर के खर्च और अन्य जरूरतों के लिए अब बेहतर तरीके से योजना बना सकते हैं। इससे अर्थव्यवस्था में भी धन का प्रवाह बढ़ेगा।

सरकार का नोटिफिकेशन: आधिकारिक जानकारी

Finance Ministry द्वारा 3 अक्टूबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें नया डीए प्रतिशत घोषित किया गया है। आदेश के अनुसार, सभी मंत्रालयों और विभागों में यह बदलाव तत्काल लागू होगा।

कर्मचारियों से आग्रह किया गया है कि वे अपने विभाग के HR/Accounts सेक्शन से अपने वेतन की नई गणना कन्फर्म कर लें।

DA हाइक 2025 से जुड़े कुछ जरूरी तथ्य