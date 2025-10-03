Blog

DA Hike 2025: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी! आदेश जारी, जानें कब मिलेगा भत्ता

DA DR Hike 2025

भारतीय केंद्रीय कर्मचारियों और निवृत्त पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने 2025 में Dearness Allowance (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह वृद्धि मौजूदा DA दर 55% से बढ़ाकर 58% कर दी गई है। इस फैसले का उद्देश्य बढ़ती महंगाई के चलते कर्मचारियों और पेंशनर्स को वित्तीय राहत प्रदान करना है। नया DA पट्टे 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा और इसके तीन महीनों के बकाया भुगतान अक्टूबर के वेतन के साथ किया जाएगा, यानी पावन त्योहार दिवाली से पहले ये लाभ मिलेगा।

यह कदम लगभग 49.19 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.72 लाख पेंशनर्स को फायदा पहुंचाएगा। सरकार ने इस बढ़ोतरी के लिए लगभग 10,083.96 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय अनुमानित किया है। यह बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार की गई है। इससे कर्मचारियों की आय में सीधे तौर पर सुधार होगा, जिससे उनकी जीविका खर्चों में संतुलन बनेगा।

महंगाई भत्ता (DA) क्या है?

महंगाई भत्ता, जो केंद्रीकृत कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया जाता है, यह एक ऐसा भत्ता है जो महंगाई के स्तर के अनुसार मूल वेतन या पेंशन का निश्चित प्रतिशत होता है। इसका उद्देश्य महंगाई के कारण होने वाले खर्च वृद्धि को संतुलित करना है। DA और DR (Dearness Relief) का निर्धारण 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार होता है, जो वेतन व पेंशन पर आधारित होता है।

DA की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) पर आधारित होती है, जिसे लेबर ब्यूरो द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह भत्ता सामान्यतः साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में संशोधित होता है। इस बार की घोषणा सितंबर में हुई है पर प्रभाव 1 जुलाई 2025 से पूर्वव्यापी होगी।

DA Hike 2025 का सारांश

विषयविवरण
DA वृद्धि प्रतिशत3%
नई DA दर58% बेसिक वेतन / पेंशन
लागू होने की तिथि1 जुलाई 2025
भुगतान में पूर्वव्यापी प्रभावजुलाई – सितंबर 2025 का बकाया
बकाया भुगतानअक्टूबर 2025 की सैलरी के साथ
लाभार्थी कर्मचारियों की संख्यालगभग 49.19 लाख
लाभार्थी पेंशनर्स की संख्यालगभग 68.72 लाख
सरकार पर वित्तीय प्रभाव₹10,083.96 करोड़ प्रति वर्ष
आधारभूत गणना सूत्र7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार
महंगाई भत्ता दर से पहले55%

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए लाभ

  • बढ़ी हुई आमदनी: 3% की वृद्धि से कर्मचारियों को मासिक आय में बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन ₹60,000 है, तो DA पहले ₹33,000 था, अब यह बढ़कर ₹34,800 हो जाएगा।
  • पेंशनर्स के लिए राहत: जो पेंशनर्स ₹9,000 पेंशन पाते हैं, उन्हें अतिरिक्त ₹270 मिलेंगे, जिससे उनकी कुल पेंशन ₹14,220 हो जाएगी।
  • पूर्वव्यापी प्रभाव के कारण बकाया भुगतान: जुलाई से सितंबर तक का महंगाई भत्ता अक्टूबर की सैलरी के साथ मिलेगा, जो त्योहारों के समय आर्थिक मदद करेगा।

महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का महत्व

महंगाई के बढ़ते स्तर के कारण दैनिक जीवन की वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए DA वृद्धि एक महत्वपूर्ण कदम है। यह निश्चित करता है कि मूल वेतन और पेंशन की क्रय शक्ति बनी रहे और वे महंगाई के बोझ से आंशिक रूप से राहत पा सकें।

DA 2025 से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

  • यह बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर हुई है।
  • सरकार ने इसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनर्स की आर्थिक सुरक्षा के लिए जरूरी माना है।
  • इस फैसले से पुराने DA दर 55% से 58% पर पहुंच गया।
  • DA/DR की गणना हर छह महीने में की जाती है ताकि मुद्रास्फीति के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सके।

DA Hike 2025 कब मिलेगा?

DA और DR का नया हाइक 1 जुलाई, 2025 से लागू होगा, पर इसका भुगतान अक्टूबर 2025 में तीन महीनों के बकाया समेत किया जाएगा। यह तारीख दिवाली त्योहार से ठीक पहले सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के खाते में जमा हो जाएगी।

DA बढ़ोतरी से जुड़ा महत्वपूर्ण सारणी

विशिष्टताविवरण
आखिरी DA वृद्धिजनवरी 2025 में 2%
कुल DA दर अब58%
कितने कर्मचारी लाभान्वित49.19 लाख (लगभग)
कितने पेंशनर्स लाभान्वित68.72 लाख (लगभग)
प्रभाव की तारीख1 जुलाई 2025 से
भुगतान का समयअक्टूबर 2025 की सैलरी के साथ

निष्कर्ष

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA Hike 2025 एक महत्वपूर्ण आर्थिक राहत और बढ़ोतरी का संदेश लेकर आया है। इस कदम से वे महंगाई के बढ़ते दबाव को कम कर सकेंगे। संयुक्त रूप से यह 10,083.96 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि सरकार पर खर्च होगी, जो कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए चुकाई जाएगी।

