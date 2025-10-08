Blog

Budget-Friendly Petrol Cars 2025: 5 लाख से कम कीमत में सबसे बढ़िया 4 मॉडल

by Agnibho
Published On:
Budget-Friendly Petrol Cars 2025

भारत में बढ़ती ईंधन की कीमतों और बजट की प्रतिबंधों के कारण, कम कीमत और अधिक माइलेज वाली कार्स की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में Rs 5 लाख की कीमत में पेट्रोल कार खरीदना एक दिलचस्प विकल्प बन गया है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार कार खरीद रहे हैं या जिनके पास ज्यादा बजट नहीं है। इस कीमत में आने वाली कार्स न केवल किफायती होती हैं, बल्कि उनकी माइलेज भी इतनी अच्छी होती है कि रोजमर्रा की यात्रा को सस्ता और आसान बनाती हैं।

सरकार की नई GST कटौती नीतियों के बाद भी कारों की कीमतों में कमी आई है जिससे बजट कार्स और भी आकर्षक हो गई हैं। सरकार ने छोटे साइज़ वाली कारों पर माल एवं सेवा कर (GST) 28% से घटाकर 18% कर दिया है, जिससे इन कारों की कीमतों में करीब 5 से 8% की गिरावट आई है। इससे गल्फ के शहरों और छोटे शहरों के लोगों के लिए कार खरीदना आसान हो गया है। इस लेख में, Rs 5 लाख के अंदर आने वाली टॉप 4 पेट्रोल फ्यूल वाली कार्स के बारे में विस्तार से जानेंगे, उनकी माइलेज, कीमत, विशेषताएं और सरकार की कुछ महत्वपूर्ण नीतियों के बारे में भी जानकारी देंगे।

Budget-Friendly Petrol Cars 2025

1. मारुति सुजुकी Alto K10

मारुति सुजुकी Alto K10 भारत में सबसे लोकप्रिय और किफायती कारों में से एक है। इसकी कीमत लगभग Rs 3.70 लाख (ex-showroom) से शुरू होती है। Alto K10 24.39 kmpl की माइलेज देने का दावा करती है, जो इसे बजट में सबसे ईंधन-किफायती कारों में शुमार करता है। इसकी कम कीमत, किफायती रखरखाव, और अच्छी माइलेज इस कार को शहर में चलाने के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है।

यह कार दो इंजन विकल्पों में उपलब्ध है और विशेष रूप से छोटे परिवार और पहली बार कार खरीदने वालों के लिए उपयुक्त है। Alto K10 में आधुनिक डिज़ाइन, पर्याप्त इन्टीरियर स्पेस और अच्छी ड्राइविंग क्षमता है। सरकार की कटौती की गई GST दर 18% होने से इसकी कीमत और भी किफायती हो गई है।

2. मारुति सुजुकी S-Presso

S-Presso एक और बजट-फ्रेंडली विकल्प है जिसकी प्राइस Rs 3.50 लाख से शुरू होती है। यह छोटी और कॉम्पैक्ट कार है जो 24.12 kmpl का माइलेज देती है। S-Presso में ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस और SUV जैसा लुक होता है, जो युवा ड्राइवरों के बीच काफी लोकप्रिय है।

इस कार की किफायती कीमत और बेहतर माइलेज इसे शहर के अंदर और बाहर दोनों जगहों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। GST कटौती के बाद इसकी कीमत पर और भी छूट मिली है जो इसे Rs 5 लाख के बजट में सबसे किफायती विकल्प बनाती है।

3. रेनो Kwid

रेनो Kwid की कीमत Rs 4.30 लाख से शुरू होती है और यह 21.7 से 22.3 kmpl की माइलेज के साथ आती है। यह कार अपने कूल लुक्स, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और अच्छी बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है। Kwid की डिजाइन युवा वर्ग को आकर्षित करती है जो स्टाइल और माइलेज दोनों का अच्छा संयोग चाहते हैं।

इस कार का माइलेज बाजार में उपलब्ध अन्य कारों की तुलना में बेहतर है। सरकार की नई GST नीति के तहत इसका दाम भी काफी सस्ता हुआ है। Kwid पहली बार कार खरीदने वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

4. टाटा Tiago

टाटा Tiago कीमत में सबसे अधिक है, लगभग Rs 4.57 लाख से शुरू होती है और इसका माइलेज 19.01 kmpl के आसपास है। Tiago को बेहतर परफॉर्मेंस, आरामदायक ड्राइविंग और मजबूत सेफ्टी फीचर्स के लिए पसंद किया जाता है। इसका 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन काफी पावरफुल है जो शहरी और लम्बी दूरी की ड्राइव के लिए अच्छा है।

हालांकि Tiago की माइलेज कुछ अन्य बजट कार से कम है, लेकिन इसके फीचर्स और पार्टी की स्थिरता इसे एक शानदार विकल्प बनाते हैं। GST कटौती ने इसे पहले से अधिक किफायती बना दिया है, जिससे यह Rs 5 लाख के अंदर एक बेहतर विकल्प बन गया है।

सरकार की स्कीम और GST कटौती का प्रभाव

सरकार ने 2025 में GST प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। छोटे कारों (4 मीटर से छोटे और 1200cc तक के इंजन वाली पेट्रोल कारों) पर GST को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इस कदम का मकसद आम जनता के लिए कार खरीद को सस्ता और आसान बनाना है। इसके कारण ये कारें न केवल खरीदने में सस्ती हुई हैं बल्कि मेन्टेनेंस और आमदनी की दृष्टि से भी किफायती साबित हो रही हैं।

इसके अलावा, सरकार फर्स्ट-टाइम कार खरीदारों के लिए भी विभिन्न राज्य स्तरीय सब्सिडी योजनाएं प्रदान करती रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक कारों पर अधिक सब्सिडी भी शामिल है। हालांकि पेट्रोल कारों पर सीधे सब्सिडी तो कम ही मिलती है, पर GST कटौती ने अप्रत्यक्ष रूप से इन्हें किफायती बना दिया है। इसके अलावा, सरकार का उद्देश्य स्वच्छ और कम प्रदूषण फैलाने वाले विकल्पों को बढ़ावा देना भी है, जिसके चलते इलेक्ट्रिक वाहनों को अलग समर्थन दिया जा रहा है।

निष्कर्ष

Rs 5 लाख के अंदर पेट्रोल कार्स में Maruti Alto K10, S-Presso, Renault Kwid और Tata Tiago अच्छे माइलेज के साथ लोकप्रिय विकल्प हैं। नई GST नीतियों के तहत ये कारें और भी किफायती हुई हैं। इस बजट में सही कार चुनकर शहर की यातायात और ईंधन बचत के लिहाज से बेहतर निर्णय लिया जा सकता है। अगर बजट और माइलेज दोनों मायने रखते हैं तो ये चार कार्स एकसाथ इस श्रेणी के सबसे उपयुक्त और भरोसेमंद विकल्प हैं।

Budget-Friendly Petrol Cars 2025 पेट्रोल कार्स विद बेस्ट माइलेज

