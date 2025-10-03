Bank of Baroda (BOB) ने 2025 में अपने ग्राहकों के लिए कई नए बदलाव और सुविधाएं लॉन्च की हैं, जो खातेधारकों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रही हैं। बैंक अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म, नए खाते विकल्प, और खास योजनाओं के जरिए ग्राहकों को बेहतर और तेज सुविधाएं प्रदान कर रहा है। इस साल बैंक ने न केवल नए कर्मचारियों की भर्ती की है बल्कि खाता धारकों के लिए भी कई नए ऑफर्स और सेवाएं आरंभ की हैं, जिससे बैंकिंग अनुभव सुगम और सुरक्षित हुआ है।

2025 में Bank of Baroda ने डिजिटल सेवाओं को स्मार्ट बनाने के साथ-साथ ग्राहकों के लिए कस्टमाइज्ड सुविधाएं शुरू की हैं। इसके अलावा, बैंक ने नई भर्तियों के जरिये अपनी सेवा को और मजबूत किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकें। आइए विस्तार से जानते हैं Bank of Baroda के 2025 के नए अपडेट और योजनाएं।

Bank of Baroda 2025 के मुख्य अपडेट और फायदे

Bank of Baroda ने 2025 में खाता धारकों के लिए कई नई योजनाएं और डिजिटल सुविधाएं लॉन्च की हैं। इनमें बैंक के डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, AI आधारित कस्टमर सपोर्ट, और मोबाइल ऐप में सुधार शामिल हैं। बैंक ने ग्राहकों को तेज, आसान और सुरक्षित लेनदेन का अनुभव देने के लिए नई टेक्नोलॉजी अपनाई है।

साथ ही बैंक ने कुछ प्रमुख भर्तियां की हैं जो बैंक की सेवाओं को और बेहतर बनाएंगी:

Local Bank Officer के 2500 पदों के लिए भर्ती की घोषणा, जो सेवा विस्तार के लिए है।

मैनेजरियल स्तर के 417 पदों पर भर्ती, जिससे बैंक की ग्राहक सेवा और विक्रय विस्तार को बल मिलेगा।

Bank of Baroda 2025 में नई सेवाएं और योजनाएं खाता धारकों के लिए विशेष लाभ प्रदान करती हैं, जिनमें डिजिटल बैंकिंग की सुविधाएं, बेहतर एफडी रेट्स, और विशेष बचत खाता विकल्प शामिल हैं। बैंक की ये नई पहल खातेधारकों के लिए सहज और प्रभावी बैंकिंग का रास्ता खोलती हैं।

Bank of Baroda 2025 योजना का अवलोकन (Overview)

योजना का नाम (Scheme Name) विवरण (Details) डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफ़ॉर्म Mutual Funds, PMS, AIF के जरिए निवेश की सुविधा AI आधारित ग्राहक सहायता GenAI-आधारित Virtual Relationship Manager (Aditi) LBO भर्ती 2025 2500 Local Bank Officer पद, ऑनलाइन परीक्षा 6 सितम्बर 2025 मैनेजरियल भर्ती 2025 417 पद विभिन्न विभागों में आवेदन की अंतिम तिथि 26 अगस्त 2025 बचत खाते के प्रकार विभिन्न बचत खाता विकल्प – सीनीयर सिटिजन, महिला, छात्र आदि एफडी ब्याज दर 2025 2.50% से 4.75% तक, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त लाभ UPI भुगतान ऐप BoB e-Pay डिजिटल भुगतान के लिए सुविधाजनक मोबाइल ऐप Maha Kumbh 2025 बैंकिंग सेवाएं AI सपोर्ट, फॉरेक्स सुविधा, मोबाइल एटीएम की व्यवस्था

Bank of Baroda 2025 के फायदे और विशेषताएँ

डिजिटल निवेश प्लेटफ़ॉर्म: खाता धारक अब बैंक के नवीनतम डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (PMS), और Alternative Investment Fund (AIF) में निवेश कर सकते हैं। यह सेवाएं सरल, तेज, और सुरक्षित है।

AI आधारित ग्राहक सेवा: बैंक ने GenAI तकनीक से लैस वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर “आदिति” लॉन्च की है, जिससे ग्राहक 24×7 अपने सवालों का जवाब पाते हैं और सेवा में तेजी आती है।

भर्ती समाचार: बैंक ने 2500 Local Bank Officer और 417 मैनेजरियल पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिससे बैंक की सेवाएं और शाखाओं का विस्तार होगा।

बचत खाता विकल्प: महिला, वरिष्ठ नागरिक, छात्र, और Self Help Groups जैसे कई विशेष खातों के लिए बेहतर ब्याज दरें और अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध हैं।

एफडी ब्याज दरें: बैंक ऑफर करता है अच्छे ब्याज दरें, खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त 0.50% तक का लाभ।

डिजिटल भुगतान: बैंक ने BoB e-Pay नामक नया UPI भुगतान ऐप लॉन्च किया है, जो डिजिटल लेनदेन को और अधिक सुविधाजनक बनाता है।

विशेष बैंकिंग सेवाएं: Maha Kumbh 2025 के दौरान बैंक ने AI आधारित ग्राहक सहायता, फॉरेक्स सुविधा, मोबाइल ATM और सिक्के जमा मशीन की भी व्यवस्था की है।

Bank of Baroda Account Holders के लिए 2025 में ये सभी बदलाव बैंकिंग को और आसान और सुरक्षित बना रहे हैं। नई भर्ती के साथ बैंक की सेवा विस्तार योजना से ग्राहकों को और बेहतर सेवा मिलेगी।