Bank of Baroda FD 2025: ₹50,000 की FD पर मिलेंगे इतने पैसे, देखें नई ब्याज दरें

बैंक ऑफ बड़ौदा देश के सबसे बड़े और पुराने सरकारी बैंकों में से एक है, जो हर साल अपने ग्राहकों को खास ब्याज दरों पर फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) की सुविधा देता है। साल 2025 में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी एफडी की ब्याज दरों में कुछ बदलाव किए हैं, जिससे छोटे निवेशकों और वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर रिटर्न का मौका मिलेगा।

छोटे निवेशक अक्सर सुरक्षित और निश्चित रिटर्न पाने के लिए एफडी को पसंद करते हैं। अगर ₹50,000 की एफडी बैंक ऑफ बड़ौदा में लगाई जाए, तो निवेशक को कितनी ब्याज दर मिलेगी और परिपक्वता पर कुल रकम कितनी होगी—इसी पर यह लेख आधारित है।

यह आर्टिकल बैंक के आधिकारिक डेटा पर आधारित है, जिससे किसी भी आम निवेशक, वरिष्ठ नागरिक या महिला निवेशक को सही और स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।

बैंक ऑफ बड़ौदा एफडी 2025: नई ब्याज दरें, मिच्योरिटी पर कुल पैसा

बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2025 में अलग-अलग अवधि के लिए अलग ब्याज दरें जारी की हैं। ये ब्याज दरें सामान्य ग्राहकों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग-अलग हैं, जिससे निवेश के विकल्प बढ़ जाते हैं।

बैंक ऑफ बड़ौदा एफडी का कुल रिटर्न—मुख्य जानकारी

श्रेणी जानकारी न्यूनतम निवेश राशि ₹1000 अधिकतम निवेश सीमा कोई सीमा नहीं ब्याज दर (सामान्य ग्राहक) 3.00% से 7.25%* ब्याज दर (वरिष्ठ नागरिक) 3.50% से 7.75%* एफडी अवधि 7 दिन से 10 साल भुगतान का विकल्प मासिक/त्रैमासिक/समाप्ति पर टैक्स लाभ 5 वर्ष की टैक्स सेविंग FD में पेशकश सभी शाखाओं में

(*ब्याज दरें अवधि के अनुसार बदलती हैं; ऊपर दी गई रेंज मई में अपडेटेड डेटा के अनुसार है।)

₹50,000 की एफडी पर ब्याज और कुल रिटर्न

अगर कोई निवेशक ₹50,000 की एफडी करता है, तो उसे ब्याज दर के हिसाब से परिपक्वता पर कितना पैसा मिलेगा—यह निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है।

मान लीजिए निवेशक ने एक साल के लिए ₹50,000 जमा किए और बैंक की मौजूदा ब्याज दर 6.75% (सामान्य ग्राहक) है:

एक साल बाद परिपक्वता राशि = ₹50,000 + (₹50,000 × 6.75% × 1)

कुल ब्याज = ₹3,375

परिपक्वता के समय कुल राशि = ₹53,375

अगर वरिष्ठ नागरिक वही निवेश करते हैं और उन्हें 0.50% अतिरिक्त ब्याज (कुल 7.25%) मिलता है:

कुल ब्याज = ₹3,625

परिपक्वता राशि = ₹53,625

बैंक ऑफ बड़ौदा एफडी के फायदे (Benefits)

-सुरक्षा: सरकारी बैंक में पैसा सुरक्षित रहता है।

-निश्चित रिटर्न: ब्याज दरें निवेश के समय तय हो जाती हैं।

-वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त ब्याज: वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य से ज्यादा ब्याज मिलता है।

-ऑटो-रिन्यूअल की सुविधा: एफडी अपने-आप रिन्यू हो सकती है।

-ऑनलाइन खाता खोलना: बैंक की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से भी एफडी शुरू की जा सकती है।

-टैक्स सेविंग विकल्प: 5 साल तक की टैक्स सेविंग एफडी पर टैक्स छूट मिलती है।

किसे मिल सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा एफडी का लाभ?

-भारतीय नागरिक (अकेले या ज्वाइंट)

-वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से ऊपर)

-नाबालिग (अभिभावक के नाम पर)

-ट्रस्ट, कंपनियां या संस्थान

एफडी खोलने की प्रक्रिया

-नजदीकी बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में जाएं।

-‘फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर्म’ भरें।

-केवाईसी दस्तावेज (आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि) लगाएं।

-न्यूनतम राशि (₹1000 या उससे अधिक) जमा करें।

-बैंक से एफडी सर्टिफिकेट प्राप्त करें।

बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्याज दरें अक्टूबर 2025 (सरकारी डेटाबेस के अनुसार)

अवधि ब्याज दर (सामान्य) वरिष्ठ नागरिक ब्याज दर 7-45 दिन 3.00% 3.50% 46-179 दिन 4.50% 5.00% 180-364 दिन 5.50% 6.00% 1-2 साल 6.75% 7.25% 2-3 साल 6.50% 7.00% 3-5 साल 6.00% 6.50% 5-10 साल 6.00% 6.50%

(ब्याज दरें समय-समय पर बदलती रहती हैं; आधिकारिक वेबसाइट पर हमेशा अपडेटेड जानकारी देखें।)

जमा की जो महत्वपूर्ण बातें आपको जाननी चाहिए

-एफडी प्रीमच्योर ब्रेक पर पेनल्टी लग सकती है।

-टैक्स सेविंग एफडी केवल 5 साल के लिए उपलब्ध है।

-ब्याज आय पर टैक्स लगता है, अगर वार्षिक ब्याज ₹40,000 (वरिष्ठ नागरिक के लिए ₹50,000) से ज्यादा हो।

बैंक ऑफ बड़ौदा एफडी 2025: अन्य लाभ और सुविधाएं

-ऑवरड्राफ्ट व लोन की सुविधा एफडी के खिलाफ भी मिलती है।

-एफडी की ऑनलाइन ट्रैकिंग भी संभव है।

-एफडी को होल्ड के साथ नॉमिनी नामांकन की भी सुविधा है।

-बैंक झंझट मुक्त सेवा और त्वरित प्रोसेसिंग करता है।

कुछ जरूरी सवाल-जवाब (FAQ)

बैंक ऑफ बड़ौदा एफडी के लिए डॉक्युमेंट्स क्या लगेंगे?

-केवाईसी के लिए आधार/पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ।

एफडी एकाउंट कितने समय तक का खोल सकते हैं?

-7 दिन से लेकर 10 साल तक।

ब्याज भुगतान कब मिलेगा?

-मासिक/त्रैमासिक/आखिर में, जो उपयुक्त लगे।