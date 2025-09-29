Bank Alert 2025: सिर्फ 1 Step पूरा करो और सीधा ₹1 लाख खाते में, मौका छूट न जाए

SBI, PNB, BOB, HDFC और Canara Bank खाताधारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब इन बैंकों से जुड़े ग्राहकों को सीधे उनके खाते में 1 लाख रुपये का लाभ दिया जाएगा। यह सुविधा किसी लोन योजना का हिस्सा नहीं है, बल्कि सरकार और बैंक की ओर से दी जाने वाली एक प्रकार की सुरक्षा योजना है।

कई लोग सोचते हैं कि बैंक में पैसा सुरक्षित है लेकिन बैंकिंग से जुड़ी आपदाओं या किसी दुर्घटना जैसी स्थिति में ग्राहक को आर्थिक सुरक्षा मिलना जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार और बैंकिंग संस्थाओं ने मिलकर खाताधारकों को एक बीमा-लाभ देने का प्रावधान किया है।

इससे अब ग्राहक को केवल सेविंग अकाउंट रखने के अलावा जीवन की सुरक्षा का भी लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि यह सुविधा केवल सरकारी बैंकों में ही नहीं बल्कि निजी बैंकों जैसे HDFC में भी उपलब्ध कराई गई है।

Bank Alert 2025

अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB), एचडीएफसी (HDFC) या कैनरा बैंक (Canara Bank) में है, तो अब आपके खाते से ₹1 लाख तक का बीमा-कवरेज जुड़ गया है। यह सुविधा प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) जैसी सरकारी योजनाओं के तहत दी जा रही है।

इसमें खाताधारकों को दुर्घटना की स्थिति में 1 लाख रुपये की बीमा राशि सीधे उनके खाते में दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य हर व्यक्ति तक वित्तीय सुरक्षा और बैंकिंग सुविधा पहुँचाना है। जिन लोगों ने जनधन खाता खोला है या फिर PMSBY जैसी योजना से जुड़े हैं, उन्हें यह सुविधा स्वतः मिल रही है।

योजना के तहत यदि खाताधारक की सड़क दुर्घटना, आकस्मिक चोट या किसी अन्य कारण से मृत्यु होती है, तो उनके नामित परिवारजन को 1 लाख रुपये का क्लेम दिया जाता है। इसके साथ ही आंशिक विकलांगता की स्थिति में भी राशि का भुगतान किया जाता है।

लाभ कैसे मिलेगा

सरकार ने इस लाभ को पाने का तरीका बेहद आसान रखा है। यदि आपके पास SBI, PNB, BOB, HDFC या Canara Bank में सेविंग खाता है, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

इस लाभ के लिए सामान्य खाता ही पर्याप्त है।

कई बैंक इसे रुपे डेबिट कार्ड से जोड़कर देते हैं। इसका मतलब है कि यदि आपका डेबिट कार्ड सक्रिय है और आपने कम से कम एक लेन-देन किया है, तो बीमा कवरेज स्वतः सक्रिय हो जाता है।

वहीं जनधन खाताधारकों या साधारण खाता धारकों को बेसिक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 1 लाख रुपये तक दिया जा रहा है।

किन शर्तों पर मिलेगा फायदा

यह सुविधा कुछ विशेष शर्तों के साथ दी जा रही है। सामान्य बैंक खाताधारकों को भी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन डेबिट कार्ड या योजना से जुड़ाव आवश्यक है।

ग्राहक का खाता सक्रिय होना चाहिए।

बैंक खाते से जुड़ा डेबिट कार्ड होना अनिवार्य है।

दुर्घटना या मृत्यु वास्तविक होनी चाहिए और बैंक/बीमा कंपनी को इसकी रिपोर्ट दी जानी चाहिए।

लाभार्थी का नाम पहले से खाते में नामित होना चाहिए, ताकि बीमा राशि सही व्यक्ति को मिल सके।

सरकार का उद्देश्य

सरकार का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को आम जनता तक पहुँचाना और उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षित करना है। देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें अचानक आने वाली दुर्घटना में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है।

ऐसे समय में यह योजना उन्हें राहत पहुंचाती है। पीएम जनधन योजना और बीमा योजनाओं को जोड़कर अब छोटे खाताधारकों को भी बड़ी सुरक्षा दी जा रही है। इसलिए यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में लोगों के लिए विशेष लाभकारी साबित हो रही है।

आवेदन प्रक्रिया

यदि आप इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो ज्यादा बड़ी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है।

सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपका खाता इन बैंकों में सक्रिय है। अपने खाते से जुड़ा रुपे डेबिट कार्ड एक्टिव कराएं और महीने में कम से कम एक लेनदेन करें। यदि आप PMSBY योजना से जुड़ना चाहते हैं तो बैंक शाखा या नेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग से मात्र 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम देकर इसे सक्रिय कर सकते हैं। नामांकन करते समय परिवार के किसी सदस्य का नाम ज़रूर दर्ज करें, ताकि क्लेम उसी को मिले।

किसे मिलेगा लाभ

यह योजना हर वर्ग के लिए बनाई गई है। चाहे ग्रामीण किसान हो, मजदूर हो, या शहरी नौकरीपेशा व्यक्ति, कोई भी आसानी से इसका फायदा ले सकता है।

छोटे व्यापारी से लेकर वेतनभोगी कर्मचारी तक सभी को यह कवर दिया जाता है।

महिलाएं और बुजुर्ग भी इस लाभ के दायरे में आते हैं।

विशेष रूप से गरीब और असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को इससे अधिक लाभ मिलता है क्योंकि उनके पास अन्य प्रकार का बीमा नहीं होता।

निष्कर्ष

सभी प्रमुख बैंक जैसे SBI, PNB, BOB, HDFC और Canara Bank अपने ग्राहकों को पीएम जनधन योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत 1 लाख रुपये तक का सुरक्षा लाभ प्रदान कर रहे हैं। यह गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत है क्योंकि उन्हें बिना ज्यादा खर्च किए दुर्घटना बीमा मिल रहा है।

सरकार का यह कदम लोगों को न सिर्फ बैंकिंग से जोड़ता है बल्कि उन्हें सुरक्षित भविष्य की गारंटी भी देता है।