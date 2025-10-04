Sarkari Yojana

Ayushman Card 2025: 5 लाख का इलाज फ्री, 11 करोड़ लोग ले रहे सपना होगा सच

by Agnibho
Published On:
Ayushman Card 2025

भारत सरकार ने देश के आम नागरिकों को बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) की शुरुआत की थी। इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि कोई भी परिवार पैसा ना होने के कारण अपना इलाज रुकवाए या अधूरा छोड़ दे। अब सरकार ने इसके लिए नए आवेदन फिर से शुरू कर दिए हैं।

इस योजना के तहत पात्र परिवारों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है। इसका खर्च सीधे केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर उठाती हैं। इसका फायदा गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाखों परिवार उठा रहे हैं। अब नए आवेदन शुरू होने से ऐसे लोग जो पहले छूट गए थे, वे भी इस योजना से जुड़ सकते हैं।

Ayushman Card 2025

आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) भी कहा जाता है, साल 2018 में शुरू की गई थी। यह दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम में से एक है। योजना के तहत पात्र गरीबी रेखा से नीचे के परिवार और अन्य लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलता है।

इसमें हर साल परिवार के हर सदस्य को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में दिया जाता है। सबसे खास बात यह है कि इसमें उम्र या परिवार के आकार की कोई सीमा नहीं होती। यानी कितने भी सदस्य हों, सभी को इलाज मिल सकेगा।

PM Awas Yojana Gramin Yojana 2025,
PM Awas Yojana Gramin Yojana 2025: 70 लाख परिवार छूटे बाहर, 1.30 लाख पाने का आखिरी मौका!

क्या-क्या लाभ मिलते हैं?

इस योजना के तहत गंभीर और महंगे इलाज जैसे कि हृदय रोग, कैंसर, किडनी, लिवर और अन्य बड़ी बीमारियों का इलाज कवर किया जाता है। यहां तक कि कई बार जो सर्जरी लाखों रुपये की होती है, वह भी आयुष्मान कार्ड से फ्री में हो जाती है।

लाभार्थियों को भर्ती होने से पहले की जांच, भर्ती के दौरान का इलाज और भर्ती के बाद होने वाला इलाज भी कवर किया जाता है। इसके अलावा दवाइयां, टेस्ट और डॉक्टर की फीस का पूरा खर्च सरकार वहन करती है।

कौन लोग लाभ उठा सकते हैं?

आयुष्मान भारत योजना के लिए लाभार्थियों की पहचान SECC 2011 (सोशियो-इकॉनॉमिक कॉमन सर्वे) के आधार पर तय की गई है। इस सर्वे के अनुसार ग्रामीण और शहरी परिवारों के अलग-अलग मानदंड हैं।

ग्रामीण परिवारों में जिनके पास पक्का घर नहीं है, मजदूरी करने वाले परिवार, निराश्रित लोग, या बेहद गरीब परिवार इस योजना के तहत आते हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में ठेला चलाने वाले, रिक्शा चालक, घर पर काम करने वाले, छोटे दुकानदार और मजदूर वर्ग इसके दायरे में शामिल होते हैं।

New Pension Plan 2025
New Pension Plan 2025: 3 करोड़ बुजुर्गों के लिए ₹15,000 का जैकपॉट तोहफ़ा जल्द

जरूरी दस्तावेज

इस योजना का फायदा उठाने के लिए पात्र परिवार के पास कुछ जरूरी दस्तावेज होना जरूरी है।

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड या परिवार पहचान पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आयु और निवास का प्रमाण पत्र

इन दस्तावेजों को आवेदन करते समय अपलोड करना होता है। इसके बाद ही कार्ड का सत्यापन हो पाता है।

Related Post

PM Awas Yojana Gramin Yojana 2025,
PM Awas Yojana Gramin Yojana 2025: 70 लाख परिवार छूटे बाहर, 1.30 लाख पाने का आखिरी मौका!
New Pension Plan 2025
New Pension Plan 2025: 3 करोड़ बुजुर्गों के लिए ₹15,000 का जैकपॉट तोहफ़ा जल्द
Widow Pension Yojana 2025
Widow Pension Yojana 2025: गरीब विधवाओं के खाते में हर महीने ₹10,000 की खुशखबरी
PM Awas Yojana Gramin 2025
PM Awas Yojana Gramin 2025: रजिस्ट्रेशन पर 2 लाख तुरंत, 3 किस्तों में मिलेगा पूरा मकान
8th Pay Commission 2025
8th Pay Commission 2025: 34% सैलरी बढ़ोतरी या 13% का सपना होगा सच

आवेदन प्रक्रिया

यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार भी इस योजना का हिस्सा बने, तो इसके लिए आवेदन ऑनलाइन करना होगा। इसकी प्रक्रिया आसान है और घर बैठे पूरी की जा सकती है।

  1. सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक पोर्टल पर जाना होता है।
  2. वहां अपनी आधार संख्या और मोबाइल नंबर डालते हुए OTP से लॉगिन करना होता है।
  3. इसके बाद आपको परिवार के सदस्यों का विवरण भरना होता है।
  4. मांगे गए दस्तावेज जैसे आधार, राशन कार्ड और फोटो अपलोड करनी होती है।
  5. जानकारी भरने के बाद आवेदन सबमिट कर देना है।
  6. सत्यापन के बाद आपका आयुष्मान कार्ड बनाकर उपलब्ध करा दिया जाएगा।

इसके अलावा आवेदन करने में अगर दिक्कत आती है तो नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) या जनसेवा केंद्र में जाकर भी फॉर्म भरवाया जा सकता है।

Widow Pension Yojana 2025
Widow Pension Yojana 2025: गरीब विधवाओं के खाते में हर महीने ₹10,000 की खुशखबरी

कहां-कहां मिलेगा इलाज?

आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही नहीं, बल्कि कई निजी सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में भी कराया जा सकता है। अभी तक देश भर में करीब 25,000 से ज्यादा अस्पताल इससे जुड़े हुए हैं।

जब भी कार्ड धारक को इलाज की जरूरत होती है, तो वह सीधे पैनल वाले अस्पताल में जाकर कार्ड दिखा सकता है। अस्पताल का पूरा खर्चा सरकार उठाती है और मरीज को कोई पैसा नहीं चुकाना होता।

नए आवेदन शुरू होने से फायदा

पहले इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं परिवारों को मिलता था जिनका नाम 2011 की सर्वे सूची में था। लेकिन अब सरकार ने नए आवेदन शुरू किए हैं ताकि ऐसे लोग जो उस समय छूट गए थे, उन्हें भी योजना में शामिल किया जा सके। इससे लाखों नए परिवार आसानी से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले पाएंगे।

इसके अलावा इसमें अब आधुनिक बीमारियों और नई स्वास्थ्य जरूरतों को भी शामिल किया जा रहा है। यानी यह योजना समय-समय पर अपडेट होती रहती है।

PM Awas Yojana Gramin 2025
PM Awas Yojana Gramin 2025: रजिस्ट्रेशन पर 2 लाख तुरंत, 3 किस्तों में मिलेगा पूरा मकान

निष्कर्ष

आयुष्मान भारत योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए जीवनरक्षक साबित हो रही है। 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलने से परिवार आर्थिक संकट में फंसने से बच जाता है। अगर आपने अब तक आवेदन नहीं किया है, तो यह सही समय है अपने परिवार को इस योजना से जोड़ने का।

Ayushman Card 2025 आयुष्मान भारत योजना

Also Read

Sarkari Yojana

PM Awas Yojana Gramin Yojana 2025: 70 लाख परिवार छूटे बाहर, 1.30 लाख पाने का आखिरी मौका!

Agnibho
|
PM Awas Yojana Gramin Yojana 2025,
Sarkari Yojana

New Pension Plan 2025: 3 करोड़ बुजुर्गों के लिए ₹15,000 का जैकपॉट तोहफ़ा जल्द

Agnibho
|
New Pension Plan 2025
Sarkari Yojana

Widow Pension Yojana 2025: गरीब विधवाओं के खाते में हर महीने ₹10,000 की खुशखबरी

Agnibho
|
Widow Pension Yojana 2025
Sarkari Yojana

PM Awas Yojana Gramin 2025: रजिस्ट्रेशन पर 2 लाख तुरंत, 3 किस्तों में मिलेगा पूरा मकान

Agnibho
|
PM Awas Yojana Gramin 2025

Leave a Comment

Join WhatsApp