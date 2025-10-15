Blog

Army Recruitment Update: 12वीं पास के लिए इंडियन आर्मी में जॉब का मौका, नोटिफिकेशन आउट

by Priyanka Lamba
Published On:
Army recruitment

भारत में युवाओं के लिए भारतीय सेना में सेवा करना केवल एक पेशा नहीं, बल्कि गौरव और देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है। हर साल लाखों युवा सेना में भर्ती होने के लिए आवेदन करते हैं। वर्ष 2025 में भी इंडियन आर्मी ने 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए नई भर्ती अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती का उद्देश्य योग्य युवाओं को सेना में शामिल कर देश की सेवा के अवसर प्रदान करना है।

इस भर्ती के माध्यम से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और समर्पण की भावना भी विकसित होगी। सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना युवा पीढ़ी को एक निश्चित करियर पथ प्रदान करती है, जो न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है बल्कि राष्ट्रीय गौरव का हिस्सा भी बनाती है।

भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न शाखाओं जैसे टेक्निकल, नॉन-टेक्निकल, क्लर्क और सैनिक जीडी पदों पर नियुक्तियाँ की जाएंगी। सभी इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह अवसर एक महत्वपूर्ण करियर विकल्प साबित हो सकता है।

Army Recruitment

इंडियन आर्मी की 2025 की यह भर्ती मुख्य रूप से अग्निवीर योजना के अंतर्गत की जा रही है, जिसे केंद्र सरकार ने युवा प्रतिभाओं को सेना में शामिल करने के लिए लागू किया है। इस योजना के तहत युवाओं को चार वर्ष की सेवा अवधि के लिए भर्ती किया जाता है, जिसके बाद कुछ प्रतिशत योग्य अग्निवीरों को स्थायी सैनिक बनने का अवसर दिया जाता है।

इस योजना के तहत चयनित उम्मीदवारों को चार वर्षों तक ट्रेनिंग, अनुशासन, और राष्ट्र सेवा का अनुभव प्राप्त होता है। इसके पूर्ण होने के बाद उन्हें आर्थिक पैकेज, कौशल विकास प्रमाणपत्र और विभिन्न सरकारी-निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्राथमिकता दी जाती है।

पात्रता की दृष्टि से उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। आयु सीमा 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच रखी गई है। उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए, जबकि कुछ पदों के लिए 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।

चयन प्रक्रिया और आवेदन प्रक्रिया

इंडियन आर्मी भर्ती 2025 के लिए चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और चरणबद्ध बनाया गया है। इसमें मुख्य रूप से लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और मेडिकल जांच शामिल हैं। लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग और अंग्रेजी विषयों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं।

शारीरिक परीक्षा में दौड़, पुश-अप्स, और ऊँचाई-छाती का माप जैसे मानक परीक्षण होते हैं। उम्मीदवारों को शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से सक्षम होना आवश्यक है। इसके बाद अंतिम चरण में मेडिकल बोर्ड के माध्यम से स्वास्थ्य जांच की जाती है।

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। उम्मीदवार भारतीय सेना की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भरते समय उम्मीदवारों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और पहचान प्रमाण अपलोड करने होते हैं। आवेदन शुल्क न्यूनतम रखा गया है ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थी आवेदन कर सकें।

प्रशिक्षण और वेतन संरचना

चयनित उम्मीदवारों को भर्ती के बाद बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। यह प्रशिक्षण लगभग छह महीने से एक वर्ष तक चलता है जिसमें अनुशासन, शारीरिक फिटनेस, हथियार संचालन, और युद्ध कौशल सिखाया जाता है।

सरकार द्वारा अग्निवीर योजना के अंतर्गत युवाओं को हर वर्ष बढ़ते हुए वेतनमान के साथ कुल लगभग 30 से 40 हजार रुपये प्रतिमाह तक का वेतन दिया जाता है। चार वर्षों की सेवा के बाद अग्निवीरों को ‘सेवा निधि पैकेज’ के रूप में एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है, जो लगभग 11 से 12 लाख रुपये होती है।

इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण अवधि के दौरान भोजन, यूनिफॉर्म और आवास की पूरी सुविधा सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना युवाओं को एक सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य का आश्वासन देती है।

निष्कर्ष

इंडियन आर्मी भर्ती 2025 उन युवाओं के लिए एक शानदार अवसर है जो देश की सेवा के साथ-साथ आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। यह भर्ती न केवल रोजगार का साधन है बल्कि राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना जगाने का माध्यम भी है।

जो उम्मीदवार भारतीय सेना में अपना करियर बनाने का सपना देखते हैं, उनके लिए यह सही समय है। देश के लिए सेवा का यह मौका हर युवा को गौरवान्वित करेगा और भारत की सैन्य शक्ति को और मजबूत बनाएगा।

2025 Army Recruitment

