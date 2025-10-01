Sarkari Yojana

Aadhaar Card Update 2025: 7 नए बदलाव, 3 चीजें अपडेट न हुईं तो पड़ेगा भारी जुर्माना

by Agnibho
Published On:
Aadhaar Card Update 2025

आधार कार्ड देश के हर नागरिक के लिए पहचान का एक अहम दस्तावेज बन चुका है। यह कार्ड बैंक खाता, सिम कार्ड, सरकारी योजनाओं, और कई तरह के पहचान व सेवा कार्यों के लिए जरूरी रहता है। इस आधार कार्ड के जरिए सरकार कई योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाती है। पिछले कई सालों से यह दस्तावेज लोगों की पहचान और प्रमाणिकता की गारंटी माना जाता रहा है। लेकिन अब आधार कार्ड से जुड़े नियमों में सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है, जो आधार कार्ड धारकों के लिए नए समय में एक चुनौती साबित हो सकता है।

इस नए फैसले के तहत, जिन लोगों ने अपने आधार कार्ड के विवरण समय-समय पर अपडेट नहीं किए हैं, उनके आधार कार्ड को निरस्त या रद्द किए जाने का आदेश सरकार ने दिया है। 10 साल पूरे होने पर आधार कार्ड को कम से कम एक बार अपडेट करना जरूरी होगा। अगर यह अपडेट नहीं किया गया तो न सिर्फ आधार कार्ड की वैधता खत्म हो जाएगी, बल्कि उससे जुड़े बैंक खाता संचालन, सरकारी योजनाओं का लाभ, और मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन जैसे कार्य ठप हो जाएंगे। यह बदलाव अक्टूबर 2025 से लागू होना शुरू हो गया है, जिससे हजारों आधार धारक परेशान हो सकते हैं।

Aadhaar Card Update 2025

सरकार ने 2025 में आधार कार्ड अपडेट को लेकर कुछ बेहद सख्त नियम लागू किए हैं। पहले जहां आधार कार्ड अपडेट करने के लिए लोग UIDAI केंद्रों पर जाकर लंबी प्रक्रिया पूरी करते थे, अब कई अपडेट ऑनलाइन भी किए जा सकेंगे।

नए नियमों के अनुसार, आधार कार्ड धारकों को अपने आधार पर दर्ज नाम, पता, जन्म तिथि, और मोबाइल नंबर जैसी जानकारियों को नियमित रूप से अपडेट करना होगा। खासकर जिनके आधार बनाये हुए दस साल या उससे ज्यादा हो गए हैं, उनके लिए यह अनिवार्य है कि वे जल्द से जल्द आधार अपडेट कराएं। इसके बिना उनका आधार कार्ड सरकारी डेटा बेस में निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

जीवन में आधार कार्ड का महत्व बहुत बढ़ गया है क्योंकि यह न केवल पहचान का प्रमाण है बल्कि लाभार्थी सूची से लेकर बैंकिंग लेन-देन तक हर जगह जरूरी है। UIDAI ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नवंबर 2025 से ऑनलाइन अपडेट की सुविधा शुरू की है। अब नाम, पता, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर को घर बैठे मोबाइल ऐप या ऑनलाइन पोर्टल के जरिये अपलोड कर अपडेट किया जा सकेगा। बायोमेट्रिक डिटेल जैसे फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन के लिए अभी भी केंद्र पर जाना आवश्यक होगा।

इसके अलावा, यदि आधार कार्ड में कई बार अपडेट नहीं किया गया या कई आधार नंबर बनवाए गए हों, तो पुराना आधार नंबर ही मान्य रहेगा और अन्य आधार निरस्त कर दिए जाएंगे। UIDAI ने इस मामले में भी कड़ा रुख अपनाया है ताकि आधार सिस्टम सुरक्षित और विश्वसनीय बना रहे।

दस्तावेज और प्रक्रिया

आधार अपडेट करने के लिए सरकार ने आवश्यक दस्तावेजों की सूची भी जारी की है। अपडेट की प्रक्रिया में पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट; तथा पते के प्रमाण जैसे राशन कार्ड, विद्युत बिल, जन्म प्रमाणपत्र आदि आवश्यक हो सकते हैं।

यदि आप अपने आधार कार्ड का पता, नाम, जन्म तिथि, या मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं, तो आप आसान तरीके से UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना आवश्यक है, क्योंकि अपडेट की पुष्टि के लिए OTP भेजा जाता है।

ऑफलाइन अपडेट के लिए आपको नजदीकी आधार सेवा केंद्र या UIDAI केंद्र पर जाकर आवेदन करना होगा। वहां आपको अपडेट फार्म भरना होगा और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। बायोमेट्रिक या फोटो अपडेट के लिए यह तरीका अनिवार्य है।

डाक अधिसूचना के माध्यम से भी अपडेटेड आधार प्राप्त किया जा सकता है। अपडेट के बाद आम तौर पर 30 से 90 दिन के अंदर आपका आधार अपडेट हो जाता है। यदि आवेदन नामंजूर होता है तो पुनः आवेदन करना होगा।

नई मुसीबत

सरकार के इस नए फैसले से कई आधार धारकों को परेशानी हो सकती है जो दस साल तक आधार अपडेट नहीं कर पाए हैं। उनके आधार कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाएगा, जिससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

यह निर्णय उन लाभार्थियों के लिए खासकर चिंताजनक है जिनका आधार पुराने दस्तावेजों पर आधारित है या जिनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है। ऐसे लोगों को अब जल्दी से अपना आधार अपडेट कराना जरूरी है, नहीं तो बैंकिंग लेन-देन जैसे पैसे निकलवाने, सब्सिडी पाने, सिम खरीदने आदि प्रशासनिक सेवाओं में बाधा आ सकती है।

सरकार ने एक कैम्पेन भी शुरू किया है ताकि सभी लोग अपने आधार कार्ड की स्थिति जांचें और जो भी अपडेट आवश्यक हों वह जल्द कराएं। UIDAI की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए ये सुविधाएं उपलब्ध हैं।

आसान प्रक्रिया

यदि आपने अभी तक आधार अपडेट नहीं कराया है तो आप यह काम घर बैठे कर सकते हैं। ऑनलाइन आधार अपडेट के लिए UIDAI की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाएं। पहले अपने आधार नंबर और OTP के जरिए लॉगिन करें।

फिर “Update Aadhaar” विकल्प चुनें और अपडेट करनी है वो जानकारी भरें, जैसे नाम, पता, जन्म तिथि या मोबाइल नंबर। जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी या फोटो अपलोड करें। प्रिव्यू करके सब कुछ सही होने पर सबमिट करें।

ऑनलाइन अपडेट पर फिलहाल कुछ मामलो में शुल्क भी लग सकता है, खासकर अगर अपडेट की समय सीमा निकल गई हो। ऑफलाइन जो अपडेट करते हैं, उन्हें आधार केंद्र भरे गए फॉर्म के साथ मूल दस्तावेज भी दिखाने पड़ते हैं।

निष्कर्ष

केंद्र सरकार का यह बड़ा फैसला आधार कार्ड धारकों के लिए एक जरूरी चेतावनी है। अपने आधार की जानकारी समय-समय पर अपडेट करना न सिर्फ नियम है बल्कि भविष्य में आने वाली बड़ी मुश्किलों से बचाव का जरिया भी है। इसीलिए सभी आधार कार्ड धारकों को तुरंत अपने आधार की स्थिति जांच कर अपडेट कराने की सलाह दी जाती है ताकि सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ निरंतर मिलता रहे। यदि आधार कार्ड अपडेट न किया गया तो उसका असर आपकी बैंकिंग, पेंशन, सब्सिडी और अन्य जरूरी कार्यों पर पड़ सकता है। इसलिए जल्द से जल्द आवश्यक अपडेट करवाना बेहद आवश्यक है।

यह नया बदलाव आधार कार्ड को और अधिक सुरक्षित, सटीक और विश्वसनीय बनाने का कदम है, जो देश के पहचान तंत्र को मजबूत करेगा। सभी नागरिकों को इसकी जानकारी लेकर अपने आधार को सही और अपडेटेड रखना चाहिए।

